Samahara Lobatón le escribió a 'Samu' tras sus críticas a su relación con Rossini Jr.: "¿Qué más quieren?"

Samahara Lobatón reclamó a Samuel Suárez por cuestionar la exposición de su vínculo con Renato Rossini Jr.

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Samahara Lobatón respondió con molestia a Samuel Suárez, conocido como ‘Samu’, luego de que el conductor de ‘Instarándula’ cuestionara la manera en que la influencer difunde su relación sentimental con Renato Rossini Jr. en redes sociales. El periodista de espectáculos había señalado que, pese a que Lobatón compartió imágenes románticas junto al joven actor, este no replicó ese contenido en su propio perfil, lo que a su juicio ponía en duda la autenticidad de la oficialización.

La hija de Melissa Klug decidió escribirle directamente a Suárez a través de un mensaje privado, en el que expresó su incomodidad por la insistencia de los comentarios sobre su vínculo sentimental. “Amigo, ¿qué más quieren? ¿Que el programa? Ya demasiado. ¿Estamos bajitos de chisme o me parece, amiguito?”, le escribió Lobatón al periodista, en un tono que dejó entrever su fastidio ante la exposición mediática del tema.

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El cruce de mensajes entre la influencer y el periodista de espectáculos

La controversia se originó luego de que Suárez señalara, a través de las historias de su espacio digital, que una oficialización sentimental debía reflejarse en las publicaciones de ambas partes involucradas. “Samahara, hijita, las oficializaciones son de dos, son dos personas que suben las cosas. Tú no puedes gritar beso y el otro ni siquiera repostearlo en sus redes. Qué floro te estará metiendo. No le creas, bebé, así son todos, mentirosos. Borra tu post. Hijita, unas clases de dignidad”, comentó el periodista en referencia al perfil de redes sociales del actor.

Samuel Suárez, de Instarándula, evidencia que Renato Rossini Jr. no ha hecho ninguna publicación sobre el supuesto romance que habría iniciado con Samahara Lobatón, mientras ella publicó un beso con el chico reality. Video: Instagram Instarándula

El comunicador también cuestionó directamente a Rossini Jr. por la ausencia de contenido junto a Lobatón en su cuenta de Instagram, pese a que ella había compartido fotografías y un beso con el modelo. “Me caes muy bien, pero cómo es posible que yo entre a su muro y ¿Samahara? La fotógrafa oficial... ¿Y la Samahara para cuándo? Ni su pelo veo en los reels”, expresó Suárez, quien además sugirió que el actor podría mostrar un gesto público hacia la relación mediante sus historias.

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Lejos de tensar la conversación, Suárez respondió con humor al mensaje de Lobatón y reconoció que atravesaba una etapa con poco material de espectáculos para comentar en su espacio digital. “Caidísimos, amiga, no sabes. Era eso y seguir con los pesados del Chavarri y su pareja, así que no, gracias”, contestó el periodista. La influencer cerró el intercambio con un comentario final en el que reiteró su postura frente a las críticas recibidas. “Ay no, de verdad, desubicados”, sentenció Lobatón.

El romance surgió tras la cancelación anticipada de ‘El Sultanato’

La relación entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se hizo pública después de que ambos participaran juntos en ‘El Sultanato’, reality de convivencia que concluyó de forma anticipada a solo tres semanas de su estreno. La producción del programa explicó que el abandono de varios concursantes afectó el desarrollo de la competencia por el trono.

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“Al abandono de diferentes participantes, deja el juego un poco desestabilizado y provoca que no haya una buena disputa por la corona”, señaló el equipo del reality al justificar el cierre del formato.

Samuel Suárez, de Instarándula, se burla de la "no oficialización" de Renato Rossini Jr. a la relación que mantendría con Samahara Lobatón. Video: Instagram Instarándula

El desenlace del programa generó además un nuevo episodio de tensión mediática para Lobatón, luego de que Pamela López se burlara públicamente de la influencer al vincular la cancelación de ‘El Sultanato’ con su participación. “Creo que tú eres la salada, Samahara. Eso. Tú no deberías estar ahí. A ver, para el próximo reality, mejor tú no estés”, declaró López, quien recordó que Lobatón también había quedado fuera de ‘La Prisión de Destino 2’ tras la suspensión anticipada de ese otro formato.

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López extendió sus críticas hacia la forma en que la hija de Melissa Klug organiza su tiempo entre los compromisos televisivos y el cuidado de sus hijos, además de cuestionar la manera en que Rossini Jr. describió el impacto del reality cancelado.

“Tú eres una persona que maneja un doble o triple discurso. Por un lado, abrazabas como amigo a Paul Michael, pero cuando te ganaba la ira, tú no tienes credibilidad”, expresó la trujillana sobre el actor, en referencia a episodios previos vinculados a la participación de Rossini Jr. en otros espacios televisivos.

Samuel Suárez sostuvo en Instarándula que una oficialización sentimental exige publicaciones compartidas de ambas partes.

Una historia sentimental marcada por relaciones mediáticas

El vínculo con Rossini Jr. se suma a una serie de relaciones sentimentales de Lobatón que han estado bajo la atención pública en los últimos años. La influencer mantuvo previamente una relación con Youna, con quien tiene una hija en común y con quien ha protagonizado distintos enfrentamientos mediáticos, el más reciente relacionado con comentarios que el barbero atribuyó a Lobatón sobre su madre durante la emisión de ‘El Sultanato’.

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Posteriormente, la hija de Melissa Klug también estuvo vinculada sentimentalmente a Bryan Torres, otro vínculo que trascendió a los espacios de espectáculos antes de su actual acercamiento con Rossini Jr.

Pese a las críticas recibidas por la forma en que conduce su vida sentimental, Lobatón ha optado por responder a sus detractores a través de mensajes directos en redes sociales, en los que defiende sus decisiones personales y familiares frente a la exposición mediática que generan sus relaciones.