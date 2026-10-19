Perú

Alejandro Toledo recibió en Barbadillo la visita de Zaraí, la hija que reconoció tras años de litigio

El hermano del expresidente confirmó que la politóloga y docente universitaria acudió una sola vez al penal, entre “enero y febrero” de este año

Alejandro Toledo recibió en el penal de Barbadillo la visita de Zaraí Toledo Orozco, la hija cuya paternidad reconoció en 2002 tras una década de litigio
Alejandro Toledo recibió en el penal de Barbadillo la visita de Zaraí Toledo Orozco, la hija cuya paternidad reconoció en 2002 tras una década de litigio
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El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), condenado en dos ocasiones por delitos de corrupción, recibió en el penal de Barbadillo la visita de su hija Zaraí Toledo Orozco, cuya paternidad negó durante años y reconoció en 2002, tras un prolongado litigio judicial.

Pedro Toledo, hermano del exmandatario, confirmó al diario Perú21 que la politóloga y docente universitaria visitó a su padre entre enero y febrero de este año.

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La sangre llama a la sangre. (...) Ella ha visitado a su padre en este año, creo que en enero o febrero ha ido a visitarlo”, declaró. Al ser consultado sobre si había acudido en otra ocasión desde el encarcelamiento de Toledo, respondió que fue una sola vez.

El hermano del exgobernante también señaló que se espera la visita de su otra hija, Chantal, fruto de su matrimonio con la exprimera dama Eliane Karp, quien afronta un proceso por la presunta comisión del delito de lavado de activos. “Esperemos que venga y visite a su padre, como corresponde”, manifestó.

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Pedro Toledo afirmó que el encuentro ocurrió entre enero y febrero de este año y que fue la única visita de Zaraí desde el encarcelamiento del exmandatario
Pedro Toledo afirmó que el encuentro ocurrió entre enero y febrero de este año y que fue la única visita de Zaraí desde el encarcelamiento del exmandatario

El exmandatario reconoció legalmente a Zaraí en 2002, cuando ella tenía 14 años, fruto de su relación extramatrimonial con Lucrecia Orozco durante su separación de Karp, lo que puso fin a un prolongado litigio que tuvo repercusiones en la política peruana.

El caso comenzó en 1992, cuando Orozco denunció a Toledo para que reconociera la paternidad, y se extendió durante una década entre juicios y sentencias recusadas por ambas partes. “Les digo que están equivocados; yo soy el ganador, he ganado una hija inteligente y honesta, aquí no pierde nadie”, declaró el exmandatario tras reconocerla.

Zaraí es actualmente profesora a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde integra el Departamento Académico de Ciencias Sociales, en la sección de Ciencia Política.

Además, obtuvo un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, y trabajó como investigadora asociada no residente en el Center for Inter-American Policy and Research de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos.

La esposa de Alejandro Toledo envió una carta a Keiko Fujimori, le agradeció por el pésame tras la muerte de su madre y le pidió una gracia presidencial para el expresidente. El abogado Abanto explicó qué procedimiento corresponde. Panamericana TV/ Sin Rodeos.

Las condenas de Toledo

Toledo fue condenado a fines del año pasado a 13 años de prisión y 4 meses por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia dictada en su contra por un delito de corrupción cometido durante su gobierno.

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima dictó la sentencia a raíz de las adquisiciones inmobiliarias hechas con el dinero transferido ilícitamente en forma de sobornos por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica por la suegra del exmandatario Eva Fernenbug.

La imputación corresponde a lavado de activos agravado en perjuicio del Estado, y junto a Toledo figuran como coautores su esposa Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Eva Fernenbug.

El exmandatario se encuentra recluido en Barbadillo, donde cumple una primera condena de 20 años de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, relacionados con los sobornos que recibió de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle varios tramos de la carretera Interoceánica.

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