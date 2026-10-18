“Me mandé una cagada”: mató a golpes a su pareja y llamó a su madre para confesarle el crimen

Aldana Novik Rojas tenía 38 años y dos hijos de 12 y 18 años

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La tranquilidad habitual de Valeria del Mar se vio alterada el sábado por la tarde, cuando un vecino escuchó discusiones y llantos provenientes de una vivienda de la calle Betbeder al 400, entre las 15 y las 17. Horas después, un niño de 12 años encontró a su madre, Aldana Novik Rojas, de 38, asesinada a golpes en el interior de la casa.

Por el femicidio fue detenido Cristian Navarro, de 45 años, pareja de la víctima, quien, tras el crimen, llamó a su madre para decirle que “se había mandado una cagada”. Luego se comunicó con un amigo, al que le confesó lo ocurrido y le envió su ubicación. Finalmente, agentes de la Policía Bonaerense lo encontraron en un descampado de la localidad balnearia.

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Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el niño había salido de la vivienda para participar de una actividad recreativa y no se encontraba allí cuando ocurrió el ataque. En la casa, en cambio, estaba una hija menor de edad del acusado, una niña con discapacidad que no es hija de Aldana. Tras el crimen, quedó bajo resguardo del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la principal hipótesis es que Navarro atacó a Aldana a golpes de puño en el rostro y le provocó una fractura de cráneo. La víctima murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

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El femicidio ocurrió el sábado 17 de octubre en una vivienda de la calle Betbeder al 400 en Valeria del Mar

Luego del ataque, el sospechoso se habría provocado heridas cortantes con un cuchillo en los brazos, el cuello y el abdomen, antes de abandonar el lugar. Las lesiones, de acuerdo con las fuentes consultadas, no fueron profundas ni revisten gravedad.

Mientras era buscado por la Policía, Navarro mantuvo una comunicación telefónica con su madre. Más tarde llamó a un amigo, le contó lo que había hecho y le proporcionó su ubicación para que lo ayudara.

Lo que no sabía era que los investigadores ya habían identificado a ese amigo y estaban monitoreando la comunicación, por lo que pudieron establecer dónde se encontraba el sospechoso.

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La búsqueda terminó este domingo a la mañana, cuando efectivos de la Base Operativa Pinamar y de la Comisaría de Valeria del Mar lograron localizarlo en un descampado. Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado al Hospital de Pinamar para recibir atención médica y quedó bajo custodia policial.

Cristian Navarro fue traslado al Hospital de Pinamar donde permanece detenido con custodia policial

La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo de Leopoldo Mancinelli.

Navarro quedó detenido acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (Femicidio), delito que contempla la pena de prisión perpetua. Este lunes será indagado.

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De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, no existían denuncias previas por violencia de género ni medidas de protección vigentes. Tampoco se registraron antecedentes penales o causas en trámite contra el acusado en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía se aguarda el informe del Registro Nacional de Reincidencia para determinar si existen antecedentes en otras jurisdicciones.

La pareja llevaba entre un año y un año y medio de relación. Navarro había vivido anteriormente en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, y su última ocupación había sido como carnicero en el supermercado San José de Valeria del Mar.

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El momento en que detuvieron al acusado en un descampado. Mañana será indagado

“Estoy desesperada, gente”

El pasado 2 de agosto, poco más de dos meses antes de ser asesinada, Aldana publicó un video en el grupo de Facebook “Trabajo Pinamar” en el que contaba las dificultades económicas y familiares que atravesaba desde que se había instalado en Valeria del Mar.

“Buenas, gente, ¿cómo les va? Bueno, hoy decidí hacer este video porque realmente la estoy pasando mal”, comenzaba su relato.

La mujer, que era peluquera desde hacía 20 años y madre de dos hijos de 12 y 18, explicaba que se había mudado a la Costa Atlántica por problemas familiares y que, desde su llegada, no había logrado encontrar estabilidad laboral ni económica.

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“Hace tres meses y medio que mi vida no tiene descanso”, decía frente a la cámara. En la grabación, contaba que había intentado trabajar como peluquera en un espacio que le habían ofrecido, pero que la actividad no había prosperado. Aseguraba que continuaba buscando empleo y que incluso tuvo que pedir alimentos para su familia.

El pasado 2 de agosto, Aldana publicó un video en el que contaba las dificultades económicas y familiares que atravesaba desde que se instaló en Valeria del Mar

También relataba que atravesaba dificultades para afrontar los gastos de una mudanza. Decía que necesitaba reunir $1.100.000 para pagar el depósito, la garantía, la comisión inmobiliaria y el primer mes de alquiler. Según explicaba, había pedido dinero prestado a conocidos, pero no había conseguido reunir la suma necesaria.

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“La realidad es que estoy desesperada, gente. Por eso hoy hago el video este”, expresaba. “Es muy triste porque no pensé nunca en mi vida pasar por esto. Yo siempre fui la que estuve del otro lado, ayudando, dando una mano en lo que podía a todo el mundo”, decía.

También hablaba de la soledad que sentía desde que había dejado su lugar de origen para instalarse en la Costa.

“Así que quedé varada sola a quinientos kilómetros del lugar donde yo nací y me crie. Y hoy necesito ayuda”, contaba. “Me da mucha vergüenza tener que hacer este video pidiendo solidaridad y pidiendo ayuda”, admitía.

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Dos meses y medio después de aquella publicación, Aldana fue encontrada asesinada en su casa. Su pareja permanece detenida, acusada del femicidio.