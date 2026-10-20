Rodrigo González reta a Magaly Medina, defiende a su madre y le advierte: "No me amenaces"

Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, respondió con dureza a Magaly Medina durante la edición de este lunes de ‘Amor y Fuego’, luego de que la conductora de ATV revelara días atrás que su hermano, Carlos González, le pidió un espacio en su programa para hablar de él. Medina había asegurado que rechazó esa propuesta por considerar que una entrevista de ese tipo le causaría un daño emocional profundo a su examigo.
El conductor desestimó esa versión y la interpretó como una amenaza velada en su contra, por lo que exigió a Medina que, de contar con información relevante sobre él, la hiciera pública sin reparos. “Cuestionamientos se responden con tu testimonio. No se responden con me odian, hay algo personal, esto es algo que me quieren hacer daño. No, se responden donde se tienen que responder y no se hacen tampoco amenazas veladas”, expresó González.
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El conductor reta a Magaly Medina a entrevistar a su hermano
González cuestionó directamente que Medina se abstuviera de entrevistar a Carlos González bajo el argumento de protegerlo, y la retó a hacer pública cualquier información que considerara relevante sobre su persona. “¿Tú me estás haciendo un favor a mí? ¿Tú me estás perdonando la vida? Tú eres dueña y responsable de tus invitados, de a quién accedes a entrevistar y a quién le das tribuna”, declaró el conductor.
El presentador de ‘Amor y fuego’ fue enfático al señalar que no espera ningún trato preferencial por parte de la periodista si existiera alguna información comprometedora sobre él. “Si se demuestra que yo he delinquido, si se demuestra que yo me he quedado con algo que no me corresponde, si se demuestra que yo he hecho un acto ilícito, si se demuestra que yo estoy metido en alguna mafia, si se demuestra que yo estoy coludido con algo relacionado a corrupción, no me perdones la vida porque aquí no lo vamos a hacer contigo”, manifestó.
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González insistió en que Medina debía actuar con la misma lógica periodística que, según él, aplicó en situaciones similares en el pasado. “Dásela. A quien quieras dársela, dásela. Si alguien te pide una entrevista y te parece que te va a dar un material relevante, si te parece que hay una información que va a desenmascararme, adelante”, sostuvo el conductor, quien remarcó que la relación de amistad que mantuvo con Medina terminó hace más de una década.
La advertencia sobre la figura de su madre y el reto a la periodista
El presentador dejó entrever que, de existir una verdad incómoda detrás de su historia familiar, Medina ya la habría expuesto, y atribuyó el silencio de la periodista a la ausencia de elementos sólidos para sostener una acusación. “Tú que conoces la historia, porque antes que conocerme a mí, conociste a mi padre. Si no sabes la historia, no es porque me estés perdonando la vida, es porque sabes que ahí no hay verdad o que la verdad no te acompañaría”, afirmó González.
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El conductor también se refirió a la figura de su madre en medio de la controversia y aseguró que su postura frente a conflictos familiares siempre estará del lado de ella, con independencia de los vínculos de sangre involucrados. “Mi madre y yo sabremos cómo salir adelante de esto. Primero que nada en esta vida es mi madre. Quien irrespeta a mi madre, quien denuncia a mi madre, quien se ha portado toda la vida como un enemigo con mi madre, es también el mío”, declaró.
Finalmente, González advirtió a Medina que no debía utilizar el tema familiar como una herramienta de presión en su contra y la invitó a optar por la vía periodística si contaba con información de interés público.
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“Entonces no me amenaces porque eso así lo tomo yo. Los que no te conocen piensan que eres buenita, que te estás haciendo la buenita. Habla. ¿Tiene algo interesante que contarte? Entrevístalo. Pregúntale todo lo que quieras”, sentenció el conductor, quien cerró su intervención reiterando que no modificaría su postura frente a la periodista pese al pedido de su hermano.
El origen del distanciamiento entre ambos conductores de espectáculos
El más reciente cruce se produjo en el marco de un enfrentamiento que se intensificó después de que González calificara de “miserable” a Medina por sus comentarios sobre Susy Aponte, conocida como la ‘China Polo’, periodista y excandidata a gobernadora regional asesinada el 19 de septiembre en Caraz, región Áncash. El conductor había cuestionado que se mencionaran antecedentes judiciales de Aponte en un momento en que ya no podía responder a esos señalamientos.
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Medina defendió en su momento sus declaraciones sobre la comunicadora fallecida y calificó a González de “segundón” en respuesta a las críticas recibidas. La periodista también relató que Carlos González se había comunicado con ella para pedirle un espacio en su programa con el fin de hablar sobre su hermano, propuesta que, según explicó, rechazó para no exponerlo públicamente pese a la distancia que actualmente existe entre ambos examigos.
“No lo hice, ni lo haré jamás, porque yo sé que eso le dolería mucho. Yo sé que eso le afectaría, pero no se lo voy a hacer”, había declarado Medina, en las palabras que motivaron la respuesta de González este lunes en su programa.
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