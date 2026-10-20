Ricardo Belmont responde a quienes acusan a OBRAS de traición por facultades legislativas: “Hacen politiquería barata”

Ricardo Belmont defiende la presencia de su agrupación en el debate parlamentario y niega alianzas con otras bancadas políticas. (Infobae Perú/Difusión/Congreso)

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Posturas claras. El excandidato presidencial y fundador y líder del Partido Cívico OBRAS, Ricardo Belmont, rechazó las acusaciones de traición dirigidas contra su agrupación por la decisión de su bancada en el Senado de participar en el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. La controversia surgió luego de que Ruth Luque denunciara un supuesto acuerdo entre el oficialismo y su agrupación política, mientras que el diputado Humberto Morales, de Juntos por el Perú, cuestionara la decisión por considerarla oportunista.

Durante una entrevista con RPP, Belmont negó que su partido haya pactado con el fujimorismo y calificó las críticas como “politiquería barata”. El exalcalde de Lima defendió la actuación de Daniel Barragán, jefe de la bancada de OBRAS, y sostuvo que participar en el debate parlamentario no significa renunciar a los principios de su agrupación.

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Los integrantes de una comisión parlamentaria debaten iniciativas legales durante una sesión de trabajo en el parlamento de Perú. (Congreso de la República)

“Poliquetería barata”

Belmont rechazó los cuestionamientos por la participación de su partido en el debate sobre las facultades legislativas y respondió a quienes sostienen que sus representantes traicionaron a sus aliados políticos.

“Las vigas maestras de OBRAS están hace tiempo y lo que no se acepta en OBRAS es la traición”, declaró. Luego, cuestionó a sus críticos: “Están haciendo politiquería barata, porque que me lo digan en mi cara y que me sustenten por qué traicionado, nada más”.

El líder partidario defendió la actuación del senador Daniel Barragán, quien participó en el debate parlamentario. Según Belmont, la decisión respondió a la necesidad de superar el estancamiento y permitir que la discusión continúe en el pleno sin ser obstruccionistas.

Peruvian presidential candidate Ricardo Belmont talks to the media as Peruvians head to the polls in the country’s general election, with a June 7 runoff expected if no contender clears the 50 per cent threshold needed to win outright, in Lima, Peru April 12, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Niega acuerdo con Fuerza Popular

Ante las versiones sobre un supuesto entendimiento con el fujimorismo, Belmont aseguró que no ha establecido ningún pacto para respaldar las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Explicó que conversó anteriormente con Luis Galarreta y que también mantuvo diálogos con otras personas vinculadas a Fuerza Popular. Sin embargo, sostuvo que esas conversaciones no implican compromisos políticos.

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“Nosotros no vamos a ceder en todo, pero vamos a destrabar la cancha”, afirmó al explicar la posición de OBRAS. También señaló que su agrupación está dispuesta a otorgar el beneficio de la duda, sin entregar un respaldo incondicional al Gobierno. En ese sentido, Belmont sostuvo que su partido busca contribuir a resolver los problemas del país mediante el diálogo, aunque remarcó que no aceptará decisiones contrarias a sus principios.

Miguel Torres y Daniel Barragán, candidatos a la presidencia del Senado.

OBRAS plantea debatir las siete leyes por separado

Belmont precisó que la participación de su partido no significa aprobar en bloque todas las propuestas relacionadas con las facultades legislativas. Indicó que, según el texto sustitutorio mencionado durante la entrevista, las siete leyes deben discutirse individualmente en el pleno del Senado.

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“Nosotros no aprobamos un paquete, aprobamos una por una”, enfatizó. Añadió que cada propuesta debe ser debatida, modificada e interpretada antes de someterse a votación.

El líder de OBRAS sostuvo que su agrupación busca defender los derechos de las personas, la soberanía y sus principios fundacionales. Asimismo, advirtió que, si el Gobierno no cumple con lo esperado, su partido podría actuar en las calles y las plazas.

Comisión de Constitución del Senado continúa el debate sobre el pedido de facultades legislativas a partir de las 11:00 a.m. (Foto: ATV)