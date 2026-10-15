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Fernanda Tomé sorprende tras fichar por club de liga exótica: jugará en Maldivas tras finalizar su ciclo en San Martín

La atacante de 36 años, que defendió la camiseta de las ’santas’ por tres temporadas, asumirá un nuevo reto en su carrera, pues competirá por primera vez en Asia

Fernanda Tomé jugará en la liga de Maldivas, en Asia.
Fernanda Tomé jugará en la liga de Maldivas, en Asia. Crédito: Difusión.
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Fernanda Tomé continuará su carrera en Maldivas, después de cerrar su etapa en la Universidad San Martín. La punta brasileña, una de las extranjeras con mayor presencia en la Liga Peruana de Vóley durante las últimas temporadas, se incorporará al MTCC Volleyball Team.

La salida de la atacante abre un capítulo distinto en una trayectoria que tuvo al Perú como uno de sus escenarios principales. A sus 36 años, Tomé eligió un destino poco habitual para una jugadora con recorrido en el circuito sudamericano: será su primera experiencia competitiva en Asia, luego de completar tres campañas con el cuadro de Santa Anita.

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“Fernanda Tomé rumbo a Maldivas”, publicó ’Dosis de Voleibol’ al informar sobre el acuerdo. La voleibolista también compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que alimentó las versiones sobre su llegada al archipiélago asiático. “Ni en mis mejores sueños imaginé que un día iría a estar en este lugar”, escribió la brasileña.

La nueva etapa llega semanas después de una salida que generó reacciones entre los seguidores de San Martín. La jugadora había expresado su intención de continuar en el club, pero no recibió una propuesta para prolongar su vínculo. La decisión de la institución puso fin a un proceso en el que la atacante se consolidó como una de las principales cartas ofensivas del equipo.

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Maldivas representa un cambio de continente y de contexto para Tomé. Tras actuar en Brasil, Perú y Bolivia, la brasileña se sumará a un club de una competencia con menor exposición en el vóley internacional. Su experiencia y capacidad en ataque serán parte de la expectativa alrededor de su desembarco en el MTCC Volleyball Team.

Fernanda Tomé asume nuevo reto en su carrera al fichar por un club de Maldivas.
Fernanda Tomé asume nuevo reto en su carrera al fichar por un club de Maldivas. Crédito: Instagram Dosis de Voleibol.

Antes de consolidarse en la liga peruana, la atacante tuvo un paso por Bolivia, donde consiguió un título con San Martín de Bolivia. Ahora buscará trasladar ese recorrido a un nuevo torneo, lejos de Sudamérica y de una institución con la que construyó una relación cercana con la hinchada.

El legado de Fernanda Tomé en la Liga Peruana de Vóley

La etapa de Fernanda Tomé en San Martín incluyó tres temporadas, dos subcampeonatos y un tercer puesto. El equipo de Santa Anita terminó segundo en las campañas 2023/24 y 2025/26, mientras que alcanzó el tercer lugar en 2024/25.

La brasileña recibió además el reconocimiento como mejor atacante de la Liga Peruana de Vóley en cada una de las tres temporadas que disputó con la camiseta ’santa’. Ese rendimiento la convirtió en una referencia para el equipo, más allá de que el club no pudo levantar el título durante su permanencia.

Su presencia también quedó asociada a la identificación que construyó con los aficionados. La apodada ‘Tomezinha’ fue una de las jugadoras más respaldadas por la tribuna, sobre todo por su aporte en los momentos decisivos y por su continuidad dentro de un plantel que atravesó distintos cambios.

El video muestra a una niña pequeña interactuando con letras gigantes en un espacio verde. La niña, vestida con un tutú blanco y luego con un disfraz de ángel, manipula las letras para formar la palabra 'TOME'. En paralelo, se observa a una atleta de voleibol con el dorsal número 8 en una cancha, con público de fondo. Las escenas alternan entre la niña al aire libre y la jugadora en un entorno deportivo interior, vinculando visualmente ambos momentos.

El desenlace, por eso, provocó cuestionamientos entre parte de los hinchas. Varios esperaban su renovación para la temporada 2026/27, aunque la dirigencia optó por una reconfiguración del grupo. Tomé, por su parte, explicó en redes sociales que ni ella ni su representante fueron contactados para conversar sobre una eventual continuidad.

San Martín pasa página

La gerenta deportiva de Universidad San Martín, Yudy Balcázar, confirmó que la salida de Tomé respondió al cierre de un proceso. “Fernanda Tomé ha sido una jugadora importante en nuestro equipo. Ha estado tres temporadas con nosotros”, señaló en declaraciones a Movistar Deportes.

Balcázar agradeció el aporte de la brasileña y resumió la decisión con una frase que definió la postura del club: “Cumplimos un ciclo en cada lugar y tenemos que seguir para adelante”. La directiva apuntó así a la conformación de un nuevo plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Consultada por la jugadora que ocupará el lugar de Tomé, la dirigente evitó hablar de reemplazos directos. “Todos somos irremplazables, pero todos somos necesarios”, afirmó. También expresó su confianza en que las incorporaciones permitan armar un equipo con respuestas colectivas.

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