El Balón de Oro lanzó una votación para elegir al más grande de la historia: la inesperada distancia en la puja entre Messi y Cristiano

El Balón de Oro lanzó BOAT, la votación oficial para elegir al mejor ganador de todos los tiempos

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La página oficial del Balón de Oro puso en marcha una encuesta destinada a que los aficionados elijan al “Balón de Oro más grande de la historia”. La iniciativa se inauguró a comienzos de octubre y estará disponible hasta el 27 de octubre a las 00.00, de acuerdo con el horario de París. La dinámica propone que el público compare las campañas de los futbolistas que recibieron el premio y seleccione una actuación concreta entre los galardones incluidos en la plataforma.

La elección reúne a 10 jugadores que conquistaron el Balón de Oro en al menos dos oportunidades. Los nominados son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano. Ronaldo Nazário fue reconocido en 1997 y 2002, mientras que Van Basten lo obtuvo en 1988, 1989 y 1992. Platini ganó las ediciones de 1983, 1984 y 1985, y Cruyff las de 1971, 1973 y 1974.

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La votación requiere el pago de un euro por cada participación. Los usuarios pueden volver a votar por el mismo futbolista o elegir otro premio dentro de la lista, siempre bajo ese mismo costo. La página también permite seguir el porcentaje acumulado por cada candidatura. Hasta el momento, el Balón de Oro que recibió Cristiano Ronaldo en 2008 lidera la encuesta con 62% de los votos. Aquel fue el primer premio dorado del delantero portugués y llegó durante su etapa con el Manchester United.

Así marcha la votación del BOAT con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como líderes

El reconocimiento de Cristiano Ronaldo en 2008 estuvo vinculado a una temporada con resultados colectivos e individuales para el club inglés. El Manchester United ganó la Premier League 2007-08 y el atacante terminó como máximo goleador de Europa gracias a sus 31 tantos en el campeonato. El equipo también conquistó la Liga de Campeones 2007-08, la Community Shield de 2008 y el Mundial de Clubes de la FIFA de ese año. Ese recorrido forma parte de la campaña que encabeza la votación de los aficionados.

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El segundo puesto pertenece al Balón de Oro de Lionel Messi en 2012, que registra 13%. El premio significó la cuarta consagración consecutiva del argentino y fue posterior a un año calendario en el que marcó 91 goles en 69 partidos. El rosarino distribuye el apoyo entre sus ocho trofeos, mientras que Cristiano Ronaldo concentra la mayor parte de sus votos en uno de sus reconocimientos. La versión de Messi de 2023 aparece después con 9%, tras una temporada en la que ganó la Ligue 1 2022-23 y la Supercopa de Francia con Paris Saint-Germain, además del Mundial con la selección argentina.

Messi con su último Balón de Oro en 2023 (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

En ese curso con el club francés, Messi completó 21 goles y 20 asistencias en 41 partidos. Más atrás figura el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo en 2007, con 7%, y su premio de 2016, con 2%. Los galardones de Messi en 2009, 2011, 2015 y 2019, junto con los de Cristiano Ronaldo en 2013 y 2014, mantienen 1%. Los premios del argentino en 2010 y 2021 no reflejan porcentaje, al igual que los obtenidos por los demás nominados. Ambos continúan además la disputa por los 1.000 goles: Messi suma 936 en 1.180 partidos y Cristiano Ronaldo registra 981 en 1.340 encuentros.

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