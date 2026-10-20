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Los dos jugadores de Juan Pablo II que no podrán enfrentar a Universitario: la cláusula que complica al equipo de Chongoyape

El club norteño tiene en sus manos una decisión económica que definirá con qué equipo sale a la cancha el sábado: pagar o prescindir, una disyuntiva que recae directamente sobre la dirigencia papal

Juan Pablo II – Universitario de Deportes – Liga 1 – Álvaro Rojas - Paolo Reyna - Perú – deportes – 19 octubre
El conjunto norteño no podrá contar con dos de sus piezas clave ante los cremas por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, salvo que la directiva papal decida desembolsar una fuerte suma por cada uno para activar la cláusula de excepción. (Juan Pablo II College)
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Juan Pablo II llegará al Estadio Monumental U con una baja doble que obligará al técnico Jorge Araujo a replantear su esquema habitual. Los futbolistas Álvaro Rojas y Paolo Reyna, cedidos a préstamo por Universitario de Deportes al club de Chongoyape, no podrán actuar contra su equipo propietario este sábado 24 de octubre, a las 19.30, por la decimotercera jornada del Torneo Clausura.

La restricción surge de una cláusula incluida en los contratos de cesión, una práctica cada vez más frecuente en el fútbol peruano. Sin embargo, el reglamento contempla una salida: el pago de una penalidad económica que pondría a ambos jugadores a disposición del cuerpo técnico norteño.

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La cláusula que deja fuera a Rojas y Reyna

Juan Pablo II – Universitario de Deportes – Liga 1 – Álvaro Rojas - Paolo Reyna - Perú – deportes – 19 octubre
Juan Pablo II deberá resolver una situación contractual que condiciona su alineación ante Universitario. Álvaro Rojas y Paolo Reyna, cedidos por el club crema, solo podrán jugar si la directiva activa una cláusula de excepción. (Juan Pablo II College)

Los contratos de préstamo que vinculan a Álvaro Rojas y Paolo Reyna con el club papal incluyen una disposición que les impide disputar partidos frente a Universitario de Deportes, institución titular de sus pases. Esta modalidad contractual no es una novedad en el medio local. El periodista deportivo Gustavo Peralta explicó el mecanismo en detalle: “Álvaro Rojas y Paolo Reyna, prestados de la U a Juan Pablo II, no pueden jugar contra Universitario al estar prestados. Pero dentro del préstamo hay una cláusula, como se está acostumbrando a hacer en varios equipos”.

Peralta recordó además un antecedente reciente como referencia: el caso de Sport Boys, que recurrió al mismo mecanismo para habilitar a varios de sus cedidos frente a Melgar. En aquella ocasión, el club del Callao optó por asumir el costo económico y dispuso de los futbolistas en cuestión. Ahora, la misma disyuntiva se le presenta a la dirigencia de Juan Pablo II.

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El monto estipulado no es menor. Según la información manejada por Peralta, la cifra ronda los 25.000 dólares por jugador, lo que elevaría el desembolso total a 50.000 dólares en caso de que el club papal decida activar la cláusula por ambos futbolistas. “Juan Pablo tendría que decidir si aplica esa cláusula, paga y usa a Álvaro Rojas y Paolo Reyna, o simplemente no hace ningún pago y no los usa”, precisó el periodista.

El dolor de cabeza para Jorge Araujo

Juan Pablo II – Universitario de Deportes – Liga 1 – Álvaro Rojas - Paolo Reyna - Perú – deportes – 19 octubre
El duelo ante Universitario representa una prueba exigente para Juan Pablo II, que pelea en la parte alta del Clausura. La incertidumbre sobre dos futbolistas cedidos añade un problema a la planificación del técnico Jorge Araujo (Juan Pablo II College)

Las ausencias de Rojas y Reyna no son menores dentro del esquema que Araujo viene sosteniendo a lo largo del Clausura. Uno de ellos ocupa el carril lateral, mientras que el otro opera como volante ofensivo, dos posiciones que exigen reemplazantes de características similares para no alterar el funcionamiento colectivo del equipo norteño. Encontrar variantes de igual nivel en el plantel disponible representa uno de los principales desafíos del entrenador de cara al partido del sábado.

El cuadro de Chongoyape llega al encuentro en un buen momento. Lejos de ser un rival de fácil resolución para los merengues, Juan Pablo II viene protagonizando una campaña sólida en el Clausura y se mantiene en la pelea por el título, lo que convierte este cruce en un desafío real para Universitario, más allá de la localía y la diferencia de infraestructura entre ambos clubes.

Hugo Ancajima, libre de restricciones

Juan Pablo II – Universitario de Deportes – Liga 1 – Álvaro Rojas - Paolo Reyna - Perú – deportes – 19 octubre
Juan Pablo II cuenta con una alternativa que no enfrenta impedimentos contractuales para el partido ante Universitario. Hugo Ancajima dejó de pertenecer al cuadro merengue tras rescindir su vínculo y podrá ser considerado por Jorge Araujo (Juan Pablo II College)

En medio del panorama complicado, el cuerpo técnico papal sí podrá contar con Hugo Ancajima, cuya situación contractual es radicalmente distinta a la de sus compañeros. El carrilero no llega a Juan Pablo II en condición de cedido, sino como jugador libre tras rescindir su vínculo con Universitario a mediados del año en curso. Al no existir contrato de préstamo vigente con el club crema, ninguna cláusula de impedimento aplica sobre su figura.

“Hugo Ancajima se fue libre. O sea, Hugo Ancajima libre puede jugar contra Universitario”, confirmó Gustavo Peralta, despejando cualquier duda sobre la disponibilidad del lateral. Su presencia en el once inicial dependerá exclusivamente de los criterios deportivos de Araujo, sin condicionantes administrativos de por medio.

La definición sobre Rojas y Reyna quedará en manos de la dirigencia papal, que deberá evaluar si el valor deportivo de contar con ambos futbolistas justifica el costo económico que implica activar la cláusula de excepción. El partido ante Universitario, con el Torneo Clausura todavía abierto, bien podría inclinar la balanza hacia el desembolso. O no. La decisión, por ahora, está pendiente.

El encuentro entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II se disputará el sábado 24 de octubre en el Estadio Monumental U, desde las 19.30 p. m. horas, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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