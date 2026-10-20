El anuncio del retorno de Kenji Fujimori a la política acaba en una parodia junto a Tulio Loza: “Para todos mis ‘Avengers’”

El excongresista había dicho sentirse "totalmente decepcionado" y "desilusionado" de esa actividad, a la que atribuyó "daño y dolor"

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El anunciado regreso a la política de Kenji Fujimori, hermano menor de la presidenta Keiko Fujimori, terminó convertido en una parodia electoral junto al humorista Tulio Loza, luego de que un adelanto promocional de la entrevista generara expectativa entre los usuarios de redes sociales.

“Ha llegado el momento de hablar con muchísima seriedad”, comenzó su último podcast lanzado este lunes, antes de asegurar que había escuchado distintas propuestas políticas y evaluado cuál representaba mejor los intereses de los peruanos.

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“Por eso, desde hoy anuncio públicamente que me uno al ‘PaPePiPoPu de Camotillo, el Tinterillo’”, agregó entre risas, al explicar el significado de las sílabas del nombre: “Pa”, de partido; “Pe”, de peruano; “Pi”, de picante; “Po”, de popular, y “Pu”, de puñales.

La escena incluyó una alusión a los llamados ‘Avengers’, el grupo parlamentario que él encabezó tras su ruptura con Fuerza Popular, el partido liderado por su hermana, ahora jefa de Estado.

Kenji Fujimori fue condenado a cuatro años y medio de prisión suspendida por tráfico de influencias en el caso de los videos grabados durante la crisis política de 2017

“Para todos mis Avengers, (...) hoy tenemos el honor de recibir a una verdadera leyenda, toda una institución de nuestro país, a nuestro cholo de acero inoxidable, Tulio Loza. Te recibimos con mucho cariño y mucho amor”, añadió durante la presentación del humorista.

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La parodia llega después de que un video promocional de la entrevista se viralizara en las plataformas sociales, sobre todo porque el excongresista había declarado anteriormente sentirse “totalmente decepcionado” y “desilusionado” de la política, a la que atribuyó “daño y dolor”.

Kenji fue condenado a cuatro años y medio de prisión suspendida por tráfico de influencias por los supuestos ofrecimientos que hizo a congresistas de Fuerza Popular para que votaran en contra de la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, durante la crisis política de 2017.

El excongresista fue grabado por el fallecido Moisés Mamani mientras, presuntamente, ofrecía obras públicas a cambio de votos contra la vacancia presidencial, y Fuerza Popular difundió esas imágenes en un momento en que la agrupación impulsaba la salida de Kuczynski de la Presidencia yno evaluaba el indulto para su padre.

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La crisis se profundizó cuando el menor de los Fujimori y nueve congresistas cercanos anunciaron su “renuncia colectiva irrevocable” a Fuerza Popular, un grupo que pasó a ser conocido como los ‘Avengers’ por una fotografía en la que aparecían caracterizados como los héroes de Marvel, mientras el gobierno de PPK atravesaba uno de sus momentos de mayor debilidad.

La ruptura con Fuerza Popular agravó el enfrentamiento entre los hermanos Fujimori y debilitó a la principal fuerza opositora

La salida de esos diez legisladores debilitó a Fuerza Popular y le dio al gobierno de Kuczynski un margen político para enfrentar el proceso de destitución, aunque también abrió una crisis interna en la principal fuerza opositora y agravó el enfrentamiento entre los hermanos Fujimori.

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Recientemente, el exparlamentario, elegido en 2011 y reelegido en 2016, afirmó que volver a la política supondría exponerse otra vez al escrutinio público, una situación que no estaba dispuesto a enfrentar.

“Desde que arranqué el pódcast, dije: ‘Esto es cien por ciento entretenimiento’. (...) He vivido más de treinta años en la política y yo ya he decidido dar un paso al costado y mantener mi vida haciendo contenido y mantener mi vida privada muy al margen”, señaló.