¿Universitario presentará reclamo contra Pablo Guede y Miguel Rondelli?: la firme postura de los ‘cremas’

El técnico de Melgar se quejó del VAR en duelo contra la 'U' y el DT de Alianza Lima se solidarizó. (Modo Fútbol)

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Los cuestionamientos al arbitraje y al uso del VAR marcaron la última jornada del Torneo Clausura 2026. Miguel Rondelli protestó tras el empate con Universitario de Deportes y Melgar, luego de una acción polémica que precedió a una anotación.

Pablo Guede también expresó su malestar después del partido entre Alianza Lima y Cusco FC. El entrenador reclamó por la anulación de un gol de Kevin Quevedo, una decisión que consideró equivocada.

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Aunque surgieron versiones sobre eventuales sanciones, la Liga de Fútbol Profesional descartó esa posibilidad. Rondelli y Guede podrán ubicarse en sus respectivas zonas técnicas en las próximas fechas del campeonato.

La firme postura de Universitario contra Pablo Guede y Miguel Rondelli

Se especuló que Universitario de Deportes estaba analizando realizar un reclamo oficial contra Miguel Rondelli por sus polémicas declaraciones y también con Pablo Guede luego de mostrar su apoyo pese a que la Liga 1 afirmó que no habían sanciones.

“Hasta este momento no ha hecho ningún reclamo y me parece que la U no va a hacer ninguna denuncia contra Melgar o contra Rondelli. Creo que la estrategia de la U va más por otro lado, es información; la U no va a hacer ninguna denuncia. No va a hacer nada. Van a apuntar a otra estrategia que seguramente en algún momento sus directivos lo hablarán. En este momento no van a hacer ninguna denuncia contra Rondelli, ni contra Melgar, ni contra Pablo Guede. Lo han analizado porque ha caído mal la declaración y eso, porque lo declaró Franco Velazco”, informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

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El entrenador blanquiazul expresó su molestia por lo ocurrido después de la conferencia de prensa de Rondelli y sostuvo que los reclamos del técnico de Melgar no recibieron la atención que merecían. (Video: L1MAX)

Franco Velazco apuntó contra Pablo Guede y Miguel Rondelli

Franco Velazco cuestionó la solidaridad expresada desde Alianza Lima hacia Melgar a raíz de las protestas por las decisiones arbitrales.

El dirigente respondió a las palabras de Pablo Guede y vinculó ese respaldo con los procesos concursales de ambas instituciones. “Esa ‘solidaridad’ seguramente es porque hay dueños y primos hermanos en los procesos concursales que tienen Melgar y Alianza”, sostuvo.

El directivo también dirigió sus críticas a la situación económica y administrativa de los dos clubes. “Hay que crear otro término ‘chorro’, pero ya es ‘chorro’ legal”, afirmó. Luego señaló que esa figura corresponde a quien mantiene un club con acreedores, no paga las deudas y evita devolverlo a sus socios.

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El administrador de la 'U' rompió su silencio tras las recientes acusaciones de Pablo Guede y Miguel Rondelli. (Video: Jax Latin Media)

Además, Velazco rechazó las críticas de Miguel Rondelli y consideró que los cuestionamientos surgieron en un momento de tensión y que las imágenes posteriores respaldaron las decisiones tomadas durante el encuentro.

“Yo creo que las personas que han hecho las críticas, con la cabeza caliente y que no es la forma de hacerlo, luego de ver las imágenes en los programas de la noche, se han dado cuenta de que el arbitraje, por lo menos en el Monumental, ha sido correcto”, declaró.

El dirigente también responsabilizó al entrenador de Melgar por el desarrollo de su equipo durante el compromiso. “Universitario y la prensa no tienen la culpa de que haya hecho malos cambios, de que haya sacado a sus mejores jugadores y que no haya tenido la capacidad de poder replantear el equipo”, afirmó.

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El técnico argentino explotó contra el arbitraje por el empate del 'dominó' ante los 'cremas' en el estadio Monumental de Ate. (Video: L1 MAX)