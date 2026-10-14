Matías Di Benedetto todavía no está listo para aparecer con Universitario de Deportes: ¿Para cuándo podría volver?

Matías Di Benedetto no se recuperó a tiempo y quedará fuera de la convocatoria de Fabián Bustos para el duelo del domingo ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Universitario de Deportes)

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El defensor argentino Matías Di Benedetto vuelve a ser noticia por su ausencia. El zaguero de Universitario de Deportes no estará disponible para el partido ante Alianza Atlético, programado para el domingo 18 de octubre a las 15:30 en el Estadio Mansiche de Trujillo, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

La lesión muscular que arrastra desde el clásico ante Alianza Lima lo mantiene al margen del equipo de Fabián Bustos por tercera fecha consecutiva, una baja que golpea directamente al sector defensivo del conjunto merengue.

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La lesión que lo aleja del once titular

Di Benedetto se lesionó en un entrenamiento tras el clásico ante Alianza Lima y desde entonces no volvió a jugar. El periodista Gustavo Peralta confirmó que no estará en Trujillo. (Universitario de Deportes)

La historia comenzó en un entrenamiento posterior al clásico frente a Alianza Lima. Di Benedetto sufrió una rotura muscular de primer grado en el muslo posterior derecho, una lesión que, aunque no reviste gravedad extrema, requiere un período de recuperación que el cuerpo técnico no quiere acelerar. El periodista Gustavo Peralta, a través de su programa Pepas de la PM, fue quien confirmó la noticia este martes: el argentino no entrará en la lista de convocados para el viaje a Trujillo.

“Matías Di Benedetto seguirá siendo baja para el próximo partido. El comando técnico ya se encuentra trabajando para definir quién ocupará su lugar como stopper por izquierda”, publicó el medio en sus redes.

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La ausencia del zaguero ya se había hecho sentir en dos compromisos anteriores. Universitario jugó sin él ante Deportivo Garcilaso en Cusco y ante Melgar en el Estadio Monumental, partido del que el equipo de Bustos salió con un resultado negativo que lo obligó a replantear el rumbo. Ahora, con la visita a Trujillo en el horizonte, el técnico deberá resolver nuevamente el rompecabezas defensivo en el sector izquierdo.

El cuerpo técnico merengue ya trabaja en la definición del reemplazante. No es una decisión menor: Di Benedetto era considerado uno de los fijos en el esquema del entrenador y su rendimiento en esa posición lo había convertido en referencia dentro del plantel. Encontrar un sustituto que ofrezca garantías similares en un partido fuera de casa no es tarea sencilla.

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Una temporada marcada por los contratiempos

Primero fue la nacionalización, luego las lesiones. El zaguero argentino no logra encadenar partidos en 2026 y su participación en ambos torneos quedó marcada por ausencias forzadas. (Universitario de Deportes)

El caso de Di Benedetto en 2026 es el de un jugador que no logra encadenar continuidad. El inicio de año ya le deparó un primer obstáculo: su proceso de nacionalización le impidió ser considerado desde el arranque del Torneo Apertura. Recién cuando obtuvo la documentación en regla pudo sumarse al equipo de manera plena, aunque el tiempo perdido le restó rodaje en una etapa clave de la competencia.

En el Apertura, el defensor disputó 8 de los 17 partidos posibles sin convertir goles, cifras que reflejan una participación fragmentada. El Clausura prometía ser su torneo de consolidación, pero las lesiones volvieron a interrumpir su progresión. Hasta antes de este nuevo contratiempo, había jugado 9 de los 11 encuentros del certamen, una estadística que, si bien es superior a la del primer torneo, esconde las ausencias forzadas que lo sacaron del ritmo competitivo en momentos determinantes.

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A pesar del contexto adverso, Di Benedetto mantiene un reconocimiento importante dentro del ambiente futbolístico peruano. Quienes siguen de cerca el desempeño del plantel merengue lo señalan como el mejor defensor central de su sector en el equipo. El propio jugador tiene en la mira un objetivo concreto: ser parte del grupo que conquiste la Liga 1 2026, lo que supondría un nuevo título para un club que ya le vio levantar el tricampeonato.

Universitario busca reencauzar el rumbo en Trujillo

El tropiezo ante Melgar obligó a Universitario a reaccionar. El domingo 18 de octubre a las 15:30, los merengues visitan el Estadio Mansiche con la necesidad urgente de sumar tres puntos. (Universitario de Deportes)

Más allá de la baja del argentino, Universitario llega al partido ante Alianza Atlético con la necesidad de sumar de a tres. El tropiezo ante Melgar dejó una herida en el ánimo del plantel y en la tabla de posiciones, por lo que el viaje al norte del país se presenta como una oportunidad para recuperar terreno en el Clausura.

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El duelo del domingo 18 de octubre a las 15:30 en el Estadio Mansiche tendrá a los merengues obligados a rendir sin una de sus piezas defensivas más confiables. Bustos deberá ajustar el esquema y confiar en quien ocupe el lugar de Di Benedetto para sostener la solidez atrás que el equipo necesita cuando ataca lejos del Monumental.

La recuperación del zaguero argentino no tiene fecha confirmada de regreso. Por ahora, el foco está en el partido del fin de semana y en encontrar la fórmula para que la ausencia del defensor no pese más de lo necesario en el resultado.

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