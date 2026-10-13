Chile quiere evitar el caos de Perú en conciertos de BTS: prohíbe campamentos y carpas días previos a sus shows en Santiago

Las autoridades chilenas prohibieron instalar carpas y acampar cerca del Estadio Nacional antes de los conciertos de BTS.

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Luego de los accidentados conciertos de BTS en el Estadio San Marcos en Perú, llegó el turno de Chile y las autoridades de Ñuñoa prohibieron los campamentos y la instalación de carpas en los alrededores del Estadio Nacional antes de los tres conciertos de BTS programados en Santiago.

La medida busca ordenar el ingreso de los asistentes y evitar situaciones de inseguridad, problemas sanitarios y aglomeraciones en la vía pública como ocurrió en Lima.

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El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, afirmó que la comuna se preparó para recibir a más de 200 mil personas durante las presentaciones previstas para el miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre. El operativo contempla refuerzo de seguridad, cortes de tránsito, extensión del Metro, baños adicionales y un sistema especial para el ingreso y retiro de menores de edad.

La prohibición de acampar se conoció después de los conciertos de BTS en Lima, donde las jornadas previas reunieron a numerosas ARMY en los exteriores del Estadio San Marcos. En Santiago, Sichel aludió a las experiencias registradas en Perú y México al insistir en que su municipio no permitirá concentraciones prolongadas ni campamentos cerca del recinto.

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Las autoridades chilenas señalaron que los asistentes no necesitan llegar con días de anticipación ni pasar la noche en las inmediaciones del estadio. El Parque Estadio Nacional abrirá a las 14.00, mientras que el ingreso al recinto para el concierto comenzará a las 16.30.

Autoridades en Santiago de Chile afirmaron que prohibiran que las Army acampen en las inmediaciones del estadio antes de eventos masivos y conciertos. Televisión Nacional de Chile.

Chile busca evitar aglomeraciones antes de los conciertos de BTS

La recomendación principal de la Municipalidad de Ñuñoa para las ARMY chilenas es no instalar carpas en los alrededores del Estadio Nacional. Sebastián Sichel explicó que la instrucción fue emitida por la Delegación Presidencial y que Carabineros retirará las estructuras que sean colocadas en la zona.

El alcalde indicó que el evento tendrá accesos definidos y localidades asignadas debido a que el escenario será de 360 grados. Por ello, sostuvo que no será necesario acampar para intentar asegurar un mejor lugar dentro del estadio.

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La medida apunta a evitar que los fanáticos permanezcan durante largas horas sin servicios básicos, expuestos a condiciones que podrían afectar su seguridad. La Delegación Presidencial, Carabineros y la Policía de Investigaciones coordinarán acciones para impedir que se instalen campamentos en el perímetro del recinto.

En sus declaraciones, Sichel comparó el plan chileno con las escenas que se vivieron alrededor de conciertos de BTS en otros países. El jefe comunal señaló que no quieren repetir problemas ocurridos en Perú o México, donde hubo grupos de personas que se concentraron durante extensas jornadas en los exteriores de los recintos.

La autoridad remarcó que el objetivo es que las tres fechas se desarrollen en un ambiente tranquilo, con condiciones adecuadas para los asistentes, los vecinos de Ñuñoa y las familias que acompañarán a menores de edad.

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Más de 200 mil asistentes y 650 guardias adicionales

El operativo para los conciertos de BTS incluirá 650 guardias adicionales, más de 650 baños habilitados para las jornadas y un despliegue coordinado entre Carabineros, inspectores municipales, la productora y organismos de salud.

Según las autoridades, la expectativa de asistencia supera las 200 mil personas durante las tres fechas. La dimensión del evento obligó a implementar restricciones de tránsito y medidas especiales en las calles cercanas al Estadio Nacional.

Carabineros anunció que habrá restricciones entre las 7.00 y las 00.00 en sectores de las avenidas Guillermo Mann, Maratón y Pedro de Valdivia. En esta última vía, la calzada oriente tendrá restricciones desde las 14.00 hasta la medianoche, debido a la presencia de establecimientos educacionales en el sector.

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Las medidas de tránsito podrán modificarse según la afluencia de público en cada jornada. La planificación también considera la salida de los asistentes una vez terminados los conciertos, con el fin de evitar congestión en los accesos al estadio y las calles aledañas.

El alcalde de Ñuñoa informó que el Metro extenderá su funcionamiento hasta las 00.00 en las líneas 3 y 5, con conexión hacia la línea 6. La decisión busca facilitar el retorno de los asistentes después de los shows y reducir la necesidad de utilizar vehículos particulares en los alrededores.

El sistema “Un beso y chao” para padres y apoderados

Uno de los anuncios que llamó la atención fue la implementación del sistema “Un beso y chao”, diseñado para los padres, madres y apoderados que acompañen a menores de edad al Estadio Nacional.

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La iniciativa funcionará en calle Campo de Deportes, entre Suárez Mujica y el Estadio Nacional. En ese punto, los vehículos podrán detenerse brevemente para que los menores bajen y sean recibidos por inspectores municipales antes de ingresar al recinto.

El mismo sistema se aplicará al final de los conciertos. La idea es que los padres puedan recoger a sus hijos en un lugar definido, sin tener que buscar estacionamiento ni permanecer con el vehículo en zonas de alta congestión.

Sichel explicó que el mecanismo fue diseñado ante la gran cantidad de adolescentes y jóvenes que asistirán a los conciertos. El municipio busca ordenar los traslados familiares y evitar que los acompañantes se queden estacionados en áreas no autorizadas.

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El operativo considera que una parte importante del público de BTS llegará acompañada por familiares. La experiencia de los conciertos en Lima también mostró la presencia de madres, padres y abuelos que permanecieron fuera del Estadio San Marcos mientras las ARMY disfrutaban de las presentaciones.

Recomendaciones sanitarias y seguridad en el Estadio Nacional

La Seremi de Salud Metropolitana informó que habrá puestos de primeros auxilios dentro del recinto. Además, se realizaron inspecciones para verificar las condiciones de seguridad y el funcionamiento de los servicios higiénicos durante las tres fechas.

Las autoridades recomendaron que los asistentes se mantengan hidratados, se alimenten de manera adecuada, utilicen protección solar y ubiquen las salidas de emergencia al llegar al estadio. También pidieron no bloquear los pasillos durante las presentaciones.

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El plan contempla vigilancia en los alrededores del recinto y fiscalización para impedir campamentos. Sichel indicó que la comuna cuenta con un dron para monitorear la zona y que los accesos estarán preparados para recibir a la gran cantidad de espectadores.

Durante el anuncio, las autoridades también se refirieron a denuncias por amenazas difundidas en redes sociales contra personas que no respetaran los llamados a evitar hoteles o campamentos. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, sostuvo que no tolerarán actos de violencia ni amenazas.

La coordinación entre organismos públicos, seguridad municipal, policías y la productora buscará que los conciertos de BTS se desarrollen sin incidentes. La prohibición de carpas y campamentos se convirtió en una de las medidas centrales para evitar que la previa de los shows en Chile replique las dificultades registradas en otros países.

Una sala de cine proyecta un concierto del grupo surcoreano BTS ante un público congregado en el patio de butacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)