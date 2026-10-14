Perú

Secretario chiclayano de León XIV afirma que el papa se encuentra “muy sereno” ante su diagnóstico de cáncer

El sacerdote Carlos Samamé afirmó que Edgard Rimaycuna, mano derecha de León XIV, le comunicó que el pontífice se encuentra en calma tras ser intervenido

El papa León XIV se encuentra “muy sereno” tras recibir el diagnóstico de cáncer de pulmón, según contó su secretario personal, Edgard Iván Rimaycuna
El papa León XIV se encuentra “muy sereno” tras recibir el diagnóstico de cáncer de pulmón, según contó su secretario personal, Edgard Iván Rimaycuna
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El sacerdote chiclayano Edgard Iván Rimaycuna, secretario personal del papa León XIV, comunicó este martes al párroco Carlos Samamé que el pontífice se encuentra “muy sereno” ante su diagnóstico de cáncer de pulmón, según relató este martes el religioso durante una misa celebrada en esta ciudad del norte peruano.

“Hoy conversaba con su secretario personal y le decía en un mensaje: ¿Cómo está el Santo Padre? Y me decía: ‘Está muy sereno’”, contó el religioso, quien dirige la parroquia de San Juan María Vianney de Chiclayo.

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“Quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo sabemos que él es así: nunca se desespera. Cuando estaba aquí, en la diócesis, ante las adversidades y los problemas, nunca perdía la serenidad. Siempre nos decía: ‘Vamos a ver’, y se encomendaba a Dios, porque era un hombre de profunda vida interior”, avanzó.

El religioso destacó también la vida de oración del pontífice y afirmó que solía encontrarlo temprano en la capilla del obispado, antes de que llegaran los demás integrantes de la diócesis.

El párroco Carlos Samamé destacó que Prevost mantuvo esa calma ante las dificultades desde su etapa como obispo de Chiclayo
El párroco Carlos Samamé destacó que Prevost mantuvo esa calma ante las dificultades desde su etapa como obispo de Chiclayo

En ese sentido, pidió a los fieles mantener la oración por la salud de León XIV y recordó que, pese a su condición de líder de la Iglesia católica, también es un ser humano que experimenta la enfermedad y el dolor.

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“Esto debe llevarnos a comprender que el papa es el vicario de Cristo y el sucesor de Pedro, pero también es un ser humano que experimenta la enfermedad y el dolor. Así es la vida de un apóstol y la de todo cristiano. También nosotros atravesamos dificultades, incomprensiones y situaciones difíciles en casa”, manifestó.

“La auténtica devoción no consiste en llevar botas, sino en encontrar a Jesús y cambiar de vida. Esa es la verdadera devoción. Nuestra religiosidad popular debe ser una expresión de una fe verdadera. (...) Permanezcamos en oración durante toda esta semana por nuestro santo padre”, agregó.

Rimaycuna, de 36 años, conoció a Robert Prevost en 2006, cuando ingresó al Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo, y desde entonces mantuvieron una estrecha relación, que continuó tras su nombramiento como obispo de la diócesis y su posterior traslado al Vaticano.

El sacerdote chiclayano, de 36 años, conoce a Robert Prevost desde 2006 y lo acompañó en sus distintas etapas dentro de la Iglesia
El sacerdote chiclayano, de 36 años, conoce a Robert Prevost desde 2006 y lo acompañó en sus distintas etapas dentro de la Iglesia

Quienes conocían de cerca al cardenal Prevost daban por hecho que el sacerdote chiclayano continuaría a su lado como secretario durante su pontificado, debido a la estrecha relación que ambos mantenían.

En 2023, cuando Prevost fue nombrado cardenal, Rimaycuna le agradeció públicamente la oportunidad de trabajar con él y, sobre todo, su amistad y confianza. “Ante mi obispo, mi amigo”, escribió entonces, antes de despedirse con un “¡Oremus ad invicem!” (Oremos unos por otros).

Y tras ser llamado a Roma afirmaba: “Dejé Chiclayo con nostalgia, pero con el consuelo de saber que me espera un amigo con quien seguiré trabajando por el bien de la Iglesia”.

León XIV fue operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida.

Ahora permanecerá ingresado en el Policlínico Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

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