Colectivero murió calcinado tras ataque a su miniván en Los Olivos: tres investigados afrontarán 18 meses de prisión preventiva

La Fiscalía de Los Olivos logró prisión preventiva contra tres hombres por incendiar una miniván de transporte informal y causar la muerte del conductor tras un cobro de cupos. (Composición: Infobae Perú)

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La Fiscalía consiguió 18 meses de prisión preventiva contra tres investigados por el asesinato de un conductor de colectivo en Los Olivos. Los sospechosos son investigados por los presuntos delitos de extorsión con subsecuente de muerte y banda criminal, tras el ataque en el que una miniván terminó calcinada.

El crimen ocurrió el 28 de septiembre de 2026 en el paradero Primera de Pro, cuando José Herrera descansaba dentro de su vehículo antes de iniciar su jornada laboral. Por este caso, Eder M., José D. y Cristopher L. afrontan una investigación fiscal, pues habrían roto las lunas de la unidad, rociado combustible y prendido fuego al vehículo con el conductor en su interior.

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Las diligencias del Ministerio Público apuntan a una posible vinculación de los investigados con la banda criminal ‘Los Mexicanos’, que presuntamente exigía pagos a transportistas de la zona. Para sustentar la medida, la Fiscalía presentó declaraciones, actas policiales y otros elementos de convicción recopilados durante las pesquisas.

La Fiscalía de Los Olivos obtuvo prisión preventiva para tres hombres investigados por provocar la muerte de un conductor durante un ataque extorsivo en Lima. (Foto: Ministerio Público)

Colectivero murió calcinado dentro de su miniván en Los Olivos

El ataque se registró durante la madrugada del 28 de septiembre, entre las 3:30 y las 4:00 horas, en las inmediaciones de la Panamericana Norte. José Herrera se encontraba en los asientos posteriores de su miniván, que cubría la ruta entre Pro y Alipio, cuando los presuntos agresores llegaron al lugar.

Un conductor de transporte público falleció trágicamente luego de que presuntos extorsionadores incendiaran su vehículo mientras él descansaba en su interior. El terrible suceso ocurrió en el distrito de Los Olivos, Lima.| Video: Latina Noticias

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los implicados se habrían desplazado hasta el paradero Primera de Pro para amedrentar al conductor por el supuesto incumplimiento del pago de cupos. Una vez allí, habrían roto las lunas y vertido combustible sobre la unidad antes de iniciar el incendio.

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Un testigo relató a Latina Noticias cómo se habría producido la agresión. “Se bajaron tres personas, apedrearon el carro y tiraron una molotov”, declaró al describir la llegada de los atacantes. Las llamas se propagaron rápidamente por el interior del vehículo y otros transportistas intentaron controlar el fuego, sin conseguirlo a tiempo.

Tras el asesinato, familiares de Herrera indicaron que el conductor pagaba cupos para trabajar. Otros transportistas de la ruta señalaron que los cobros alcanzaban los S/ 40 semanales y podían llegar a S/ 48 cuando incluían a trabajadores encargados de captar pasajeros. Según esos testimonios, detrás de las exigencias estaría la banda conocida como ‘Los Mexicanos’.

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Fiscalía revela cómo habrían atacado a conductor de colectivo en la Panamericana Norte

El fiscal provincial Dimas Hugo Lázaro Rivera, responsable de la investigación, sostuvo durante la audiencia que los implicados habrían actuado de manera concertada y con una distribución de funciones. En el ataque también habrían participado otros sujetos cuya identidad todavía se encuentra en proceso de investigación.

Chofer murió tras incendio de una minivan en Los Olivos, según testigos| Foto: Latina Noticias

Según la hipótesis fiscal, Eder M. habría trasladado a los integrantes de la presunta organización criminal hasta el lugar de los hechos. José D. habría sido el encargado de romper las lunas de la miniván, mientras que Cristopher L. habría vertido la gasolina y prendido fuego al vehículo en el que descansaba Herrera.

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Después del crimen, la Policía intervino a los tres investigados en distintos puntos de Lima. Las detenciones se realizaron en los distritos de San Juan de Miraflores, Rímac y Comas, como parte de las acciones destinadas a identificar y ubicar a los presuntos responsables del ataque.

Las diligencias policiales, desarrolladas bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, permitieron reunir indicios sobre la posible vinculación de los investigados con ‘Los Mexicanos’. La Fiscalía considera que el ataque estaría relacionado con las amenazas y exigencias de dinero dirigidas a los conductores de transporte colectivo que operan en la zona.

Las pruebas que sustentaron la prisión preventiva

Para sustentar su requerimiento, el fiscal Dimas Hugo Lázaro Rivera presentó ante el órgano jurisdiccional diversos elementos de convicción relacionados con el asesinato. Entre ellos figuran las actas de intervención policial y de levantamiento del cadáver, documentos que forman parte de las diligencias realizadas tras el incendio de la miniván.

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Muere un chofer tras ataque incendiario contra una minivan en Los Olivos| Foto: América Noticias

El Ministerio Público también incluyó las declaraciones de los investigados y de los efectivos policiales que participaron en las intervenciones. A estos elementos se sumaron las diligencias de visualización de teléfonos celulares y otros indicios recopilados durante la investigación.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, a través de su Segundo Despacho, solicitó la medida restrictiva contra los tres investigados por la presunta comisión de los delitos de extorsión con subsecuente de muerte, en agravio de José Herrera, y banda criminal, en agravio del Estado.

Finalmente, el órgano jurisdiccional dictó 18 meses de prisión preventiva contra Eder M., José D. y Cristopher L. La medida busca asegurar su presencia durante el desarrollo de las investigaciones, mientras las autoridades continúan esclareciendo las circunstancias del crimen y la posible participación de otros involucrados. La decisión no determina su culpabilidad, que deberá establecerse durante el proceso judicial.

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