Denuncian xenofobia y racismo contra Army de Perú en Chile: “Adoptemos palomas para que las peruanas no se la coman”

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Comentarios xenófobos y racistas contra fanáticas peruanas de BTS comenzaron a circular en redes sociales luego de que se difundieran videos de jóvenes reunidas en los exteriores del Estadio Nacional de Chile, donde la banda surcoreana tiene programados conciertos. Algunos de los mensajes atribuyeron sin pruebas la nacionalidad peruana a las asistentes y lanzaron expresiones ofensivas.

La situación ocurrió en medio de las medidas anunciadas por las autoridades chilenas para los shows de BTS en Santiago. La Delegación Presidencial, Carabineros y la Municipalidad de Ñuñoa informaron que no se permitirá acampar ni instalar carpas en los alrededores del recinto, con el objetivo de evitar aglomeraciones y problemas de seguridad.

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En los videos difundidos desde el Estadio Nacional, algunas mujeres señalaron que las jóvenes que se encontraban afuera eran peruanas. Sin embargo, según los registros compartidos en redes sociales, se trataba de fanáticas bolivianas. Agentes de la policía chilena intervinieron para resguardar a algunas de ellas ante los cuestionamientos recibidos.

Comentarios ofensivos contra las ARMY peruanas

Las publicaciones provocaron preocupación entre usuarios que denunciaron la presencia de mensajes xenófobos contra las seguidoras peruanas de BTS. Entre los comentarios que circularon se incluyeron alusiones ofensivas a la nacionalidad, a la apariencia física y a costumbres atribuidas de manera despectiva a personas peruanas.

Uno de los mensajes compartidos en redes sociales señalaba: “Hagamos un fan project: que cada una adopte una paloma para que las peruanas no se las coman”. La frase fue cuestionada por usuarios que advirtieron que este tipo de contenido alimenta prejuicios y fomenta un ambiente hostil entre comunidades de fanáticos.

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Otros comentarios mencionaban que las asistentes que estaban cerca del Estadio Nacional eran peruanas y sugerían que se comunicaran con autoridades migratorias. “Digan que son peruanas, que no son chilenas, nos harán ver mal”, decía una de las publicaciones citadas en las denuncias.

También circuló un mensaje que proponía alertar a la Policía de Investigaciones sobre las fanáticas extranjeras. “Para las peruanas que están en el Nacional tienen que llamar a PDI y decir que hay extranjeras sin alojamientos, es ilegal venir a Chile sin alojamiento, ellos lo arreglan”, escribieron en redes sociales.

Las expresiones generaron rechazo porque, además de replicar estereotipos contra personas peruanas, fueron difundidas a partir de una identificación errónea de las jóvenes que aparecían en los videos. De acuerdo con los registros compartidos, las asistentes señaladas eran fanáticas bolivianas.

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La polémica se instaló en la previa de los conciertos de BTS en Chile, programados para el miércoles 14, viernes 16 y sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional. Las autoridades esperan una asistencia superior a las 200 mil personas durante las tres fechas.

Algunas publicaciones señalaron erróneamente que las jóvenes que aparecían en los registros eran peruanas.

Algunas publicaciones señalaron erróneamente que las jóvenes que aparecían en los registros eran peruanas.

Algunas publicaciones señalaron erróneamente que las jóvenes que aparecían en los registros eran peruanas.

Chile prohibió los campamentos alrededor del Estadio Nacional

La presencia de grupos de seguidoras en los exteriores del recinto coincidió con la implementación de un plan especial de seguridad. Las autoridades chilenas comunicaron que no permitirán la instalación de carpas ni los campamentos en los días previos a los conciertos.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, indicó que la prohibición fue establecida por la Delegación Presidencial. También señaló que Carabineros retirará las carpas que sean instaladas en las inmediaciones del estadio.

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“No vengan a alojar alrededor del Estadio Nacional porque les aseguro que en menos de 10 minutos los vamos a sacar”, sostuvo Sichel. El alcalde afirmó que el sector no cuenta con las condiciones sanitarias ni de seguridad necesarias para que las personas permanezcan durante la noche.

La medida busca evitar escenas como las que se registraron durante los conciertos de BTS en Lima, donde numerosas seguidoras se concentraron en los exteriores del Estadio San Marcos y del hotel donde se hospedaba la agrupación. En Perú, la expectativa por los shows reunió a fanáticos durante varias horas en distintos puntos de la ciudad.

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Sichel hizo referencia a esas experiencias al explicar que su comuna quiere impedir que se produzcan problemas alrededor del Estadio Nacional. “No tenemos la embarrada allá en Perú o en México, con mucha gente acampando hacia afuera, pero que no queremos que haya desastres alrededor”, manifestó.

El plan para los conciertos en Santiago incluye 650 guardias adicionales, más de 650 baños habilitados, cortes de tránsito y una extensión del horario del Metro en las líneas 3 y 5, con conexión hacia la línea 6. El Parque Estadio Nacional abrirá a las 14.00, mientras que el ingreso al estadio comenzará a las 16.30.

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Autoridades en Santiago de Chile afirmaron que prohibiran que las Army acampen en las inmediaciones del estadio antes de eventos masivos y conciertos. Televisión Nacional de Chile.

El antecedente del pedido de ARMY Chile por BTS en Perú

La controversia por los comentarios contra las fanáticas peruanas se produce después de un pronunciamiento previo de una comunidad de seguidores chilena sobre los incidentes alrededor del hotel de BTS en Lima.

La cuenta BTS Daily Chile pidió a la organización de los conciertos en Perú que coordinara con las autoridades luego de las denuncias sobre personas que permanecían frente al alojamiento de los integrantes de la banda. El pedido surgió luego de un mensaje publicado por RM, líder de BTS, en Weverse.

“Les exigimos que intervengan”, publicó la cuenta en X en un mensaje dirigido a Live Nation Perú. La comunidad solicitó que se garantizara la seguridad, la privacidad y el descanso de los siete integrantes de BTS y de los trabajadores que los acompañaban.

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El pronunciamiento se produjo tras la difusión de videos en los que algunas personas habrían apuntado con láser hacia las ventanas del hotel. BTS Daily Chile pidió que se investigaran esos hechos y se adoptaran medidas de prevención.

“Desde hace días, ARMY de Perú viene pidiendo apoyo ante el acoso que está sufriendo BTS durante su estadía. Hoy la situación llegó al punto de que circulan videos de personas apuntando con láser hacia las ventanas del hotel. ¿Hasta dónde tiene que llegar esto para que se tomen medidas efectivas?”, escribió la cuenta.

RM, cuyo nombre real es Kim Namjoon, agradeció la recepción que BTS tuvo en Perú, pero expresó su preocupación por las personas que se mantenían cerca del hotel. El cantante señaló que el ruido llegaba hasta las habitaciones y afectaba el descanso de los integrantes y del equipo.

“Los miembros y el equipo lo están pasando muy mal debido a las personas que han estado merodeando frente a nuestro hotel todo el día”, escribió el artista. “El ruido incluso llega a nuestras habitaciones, por lo que ninguno de nosotros está durmiendo bien”, añadió.

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El líder de BTS sostuvo que la falta de descanso podía afectar las presentaciones del grupo. “Agradecemos su cálida bienvenida y su pasión, pero si no podemos descansar y dormir lo suficiente, esto afectará nuestras presentaciones”, indicó.

Fans de BTS piden intervención de la producción en Perú tras el reclamo de RM por falta de descanso

El llamado a respetar a los asistentes de todas las nacionalidades

Tras el mensaje de RM, comunidades de seguidores de BTS en Perú, Chile y otros países promovieron llamados para no difundir la ubicación de los hoteles ni información sobre los desplazamientos de los artistas. También pidieron evitar concentraciones que afecten la privacidad del grupo.

La advertencia de RM incluyó a los próximos destinos de BTS. El cantante solicitó que los fans no esperaran a la agrupación afuera de sus hoteles en Chile, Brasil, Argentina y países asiáticos que forman parte de sus futuras actividades.

“Les pedimos encarecidamente que se abstengan de quedarse frente a los hoteles no solo en Lima, sino también en Chile, Brasil, Argentina y los diversos países asiáticos que visitaremos más adelante”, manifestó.

El actual escenario en Santiago reúne dos discusiones distintas: por un lado, las medidas de seguridad y ordenamiento establecidas para los conciertos; por otro, las denuncias por comentarios racistas y xenófobos en redes sociales. La expectativa por BTS no justifica la discriminación ni la difusión de acusaciones basadas en la nacionalidad de las asistentes.

RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel