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Antonio Spinelli confirma que selección peruana femenina jugará ante un combinado extranjero “entre las 10 mejores del ranking FIFA”

El entrenador de la ‘bicolor’ también señaló que sus dirigidas disputarán dos amistosos en territorio nacional frente a un rival de Centroamérica

Selección peruana femenina disputará tres encuentros amistosos en noviembre.
Selección peruana femenina disputará tres encuentros amistosos en noviembre. Crédito: La Bicolor.
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La selección peruana femenina afrontará tres amistosos en la próxima ventana FIFA, incluidos dos partidos como local ante un rival de Centroamérica y otro fuera del país frente a un combinado ubicado entre los 10 primeros del ranking mundial. Antonio Spinelli confirmó que los compromisos ya están asegurados, aunque todavía faltan definiciones sobre las sedes y las identidades de los adversarios.

El técnico argentino lidera el proceso de renovación de la ‘bicolor’, que viene de una serie de dos encuentros frente a Filipinas en Chincha. Perú ganó el primer duelo por 2-1, pero cayó 2-0 en el segundo, resultados que permitieron al comando técnico evaluar alternativas y otorgar minutos a futbolistas jóvenes.

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Spinelli adelantó que el siguiente ciclo internacional tendrá una mayor exigencia para el equipo nacional. “Las fechas FIFA están confirmadas. En la primera ventana enfrentaremos a una selección de Centroamérica en dos partidos. Aún se define si los encuentros se disputarán en Lima o en Chincha. La programación contempla un tercer compromiso”, señaló en declaraciones recogidas por la periodista Luccina Aparicio.

“Hay dos aspectos que reflejan el esfuerzo de la Federación. En una misma fecha FIFA enfrentaremos a dos selecciones distintas, algo poco habitual en el fútbol femenino por los costos y la logística que implica. Es una dinámica que buscamos incorporar a partir de experiencias habituales en el fútbol masculino”, afirmó.

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El entrenador de la selección nacional femenina se refirió a los siguientes rivales de la 'bicolor' luego de los encuentros frente a Filipinas en Chincha. Crédito: X Luccina Aparicio.

El tercer partido se disputará en el extranjero y tendrá una jerarquía mayor. Spinelli evitó revelar el nombre de la selección, pero precisó que se trata de un equipo situado entre los 10 primeros puestos de la clasificación de la FIFA y con presencia en una final de la Copa Mundial Femenina. Es decir, podría ser España, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, Brasil, Francia, Suecia, Canadá o Corea.

“Jugaremos partidos en Perú y en el extranjero. El encuentro fuera del país será ante una selección de primer nivel, ubicada entre las 10 mejores del ranking FIFA y con antecedentes de haber llegado a una final de un Mundial”, sostuvo el entrenador de la selección peruana femenina.

La preparación apunta a sostener la competencia internacional tras la participación de Perú en la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El equipo quedó fuera de la zona de repechaje para Brasil 2027, pero el comando técnico mantiene la mirada en el proceso siguiente.

Así le fue a Perú ante Filipinas

La fecha FIFA de octubre dejó un saldo de una victoria y una derrota para Perú ante Filipinas en la Videnita de Chincha. El viernes 9 de octubre, el elenco de Spinelli se impuso por 2-1 con un doblete de Raquel Bilcape, delantera de Melgar.

Raquel Bilcape, uno de los valores más altos de la selección peruana femenina.
Raquel Bilcape, uno de los valores más altos de la selección peruana femenina. Crédito: La Bicolor.

La atacante abrió el marcador al minuto de juego. Filipinas igualó a los 20 minutos tras un autogol de Brenda Meier, pero Bilcape volvió a aparecer a los 85 para definir el triunfo peruano. La goleadora resaltó después del encuentro que el resultado pertenecía a todo el grupo.

El segundo amistoso se disputó el martes 13 de octubre en el mismo escenario. La selección asiática se impuso por 2-0 gracias a los goles de Camryn Penn y Mallie Ramírez. Dionesa Tolentín aportó las dos asistencias del conjunto visitante.

Perú presentó un once renovado, con varias futbolistas jóvenes que tuvieron su oportunidad en la categoría absoluta. El partido permitió observar a jugadoras que podrían integrar el proceso Sub-20 rumbo a 2028, además de sumar experiencia ante un rival que ya aseguró su presencia en el Mundial de Brasil 2027.

La mira puesta en el Mundial 2030

El proyecto que encabeza Spinelli tiene como objetivo principal la clasificación de Perú a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031. El certamen será la primera edición con 48 selecciones, una ampliación que abrirá más plazas para las confederaciones.

El entrenador de la selección peruana femenina espera continuar su estancia en Videna por un largo plazo.

La FIFA proyecta que el torneo se juegue entre julio y agosto de 2031. Estados Unidos encabeza la candidatura conjunta junto con México, Costa Rica y Jamaica, que es la única propuesta presentada para organizar la competencia. La designación formal de la sede aún está pendiente.

Para Perú, la serie ante Filipinas y los amistosos confirmados para la próxima fecha FIFA forman parte de un calendario que busca elevar la exigencia competitiva. La posibilidad de enfrentar a una selección instalada entre las 10 mejores del mundo será una referencia para medir el avance del plantel y el alcance del proceso.

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