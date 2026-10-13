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Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del duelo en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Tras el agónico empate con Melgar, los ‘cremas’ buscarán reencontrarse con el triunfo antes los ‘churres’ para mantenerse en la lucha por el título. Conoce los detalles de decisivo cotejo

Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de visita por el Torneo Clausura 2026.
Universitario se enfrentará a Alianza Atlético de visita por el Torneo Clausura 2026.
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Universitario de Deportes sacó un empate con sabor a triunfo frente Melgar en el estadio Monumental. El resultado dejó al conjunto dirigido por Fabián Bustos con posibilidades concretas de disputar el segundo certamen de la temporada: marcha quinto con 21 puntos.

Con seis encuentros pendientes, la ‘U’ deberá sostener su rendimiento para seguir en la disputa por el título. Por ello, está obligado a reencontrarse con la victoria con Alianza Atlético en Trujillo.

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Universitario vs Alianza Atlético: día y hora del choque por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético este domingo 18 de octubre en el estadio IPD Mansiche de Trujillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 15:30 horas, según el horario de Perú, Colombia y Ecuador.

El encuentro corresponde al próximo compromiso de la ‘U’ y se jugará en la ciudad de Trujillo. Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 16:30 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 17:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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Universitario vs Alianza Atlético.
Universitario perdió 2-1 ante Alianza Atlético en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

L1 Max transmitirá el partido entre Universitario y Alianza Atlético, con señal para los aficionados que sigan la jornada de la Liga 1.

La cobertura corresponde a la empresa que posee los derechos televisivos del torneo a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los espectadores que opten por dispositivos móviles o computadoras podrán acceder a la programación mediante la aplicación Liga 1 Play.

Los usuarios de Movistar también tendrán la alternativa de ver el encuentro en directo a través de Movistar Play. Infobae Perú realizará una cobertura informativa antes, durante y después del compromiso para quienes no puedan seguir la transmisión en vivo.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Así llegan Universitario y Alianza Atlético al duelo

Universitario de Deportes necesita vencer a Alianza Atlético para evitar que su posición en la pelea por el Torneo Clausura se deteriore. El cuadro crema llegará al encuentro con 21 puntos y ubicado en el quinto puesto de la tabla.

El rival atraviesa una campaña que lo llevó a compartir el liderazgo del certamen. El equipo norteño suma 22 unidades y figura entre los cuatro equipos que ocupan la cima.

El partido enfrenta a una ‘U’ que requiere cortar una seguidilla sin triunfos con un conjunto sullanense que busca sostener su lugar en la parte alta. Una victoria crema le permitiría superar a los churres en puntaje, mientras que una derrota ampliaría la distancia en un tramo decisivo del campeonato.

Alex Valera - Universitario de Deportes - Selección Nacional - Liga 1 - Perú - deportes - 1 junio
(Universitario De Deportes)

Los ‘churres’ aseguraron su clasificación a la definición de la Copa de la Liga luego de imponerse en los dos partidos de semifinales frente a Sport Boys. El equipo también derrotó 3-1 al conjunto rosado como visitante en el torneo local. Ese resultado consolidó su buen momento antes del cruce con Universitario.

La campaña de Alianza Atlético lo instaló entre los protagonistas de la competencia. El desafío ahora será sostener esa presión mientras pelea por el Clausura y se prepara para disputar la final del otro certamen.

El delantero quedó frente al arquero y definió con mucha calidad para los 'rosados' - Crédito: L1MAX.

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