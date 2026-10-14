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Dónde ver participación de Universitario en Copa Libertadores Femenina 2026: canal TV online para seguir a las ‘leonas’

El equipo dirigido por Carlos Véliz integra un complejo grupo en la cita continental y buscará instalarse en la siguiente ronda por primera vez en su historia. Conoce cómo sintonizar en vivo los encuentros de la escuadra ‘merengue’

Universitario Femenino.
Universitario debuta este jueves 15 de octubre en la Copa Libertadores Femenina 2026 - Crédito: X.
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Universitario de Deportes iniciará su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026 con el objetivo de romper una barrera que aún no pudo superar. Las ‘leonas’ competirán en Ecuador dentro del Grupo B, donde enfrentarán a Independiente del Valle, Belgrano de Argentina y Palmeiras de Brasil.

El cuadro dirigido por Carlos Véliz afrontará su sexta presencia en el certamen. Antes participó en las ediciones de 2015, 2016, 2017, 2020 y 2023, aunque en ninguna ocasión avanzó a los cuartos de final. Esta vez, los dos primeros equipos de cada zona accederán a la etapa de eliminación directa.

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La campaña comenzará el jueves 15 de octubre ante Palmeiras, uno de los representantes brasileños en el torneo. Luego, Universitario se medirá con Independiente del Valle y cerrará la fase de grupos frente a Belgrano. Los tres encuentros serán determinantes para la posibilidad de instalarse entre los ocho mejores del continente.

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.

¿Dónde ver participación de Universitario en Copa Libertadores Femenina 2026?

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026 se transmitirán en Perú mediante Pluto TV, una plataforma de acceso gratuito. La señal también estará disponible para los usuarios de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

En Argentina, los encuentros podrán seguirse por TyC Sports y Pluto TV. Brasil contará con las transmisiones de Sportv, N Sports, Cazé TV, X Sports, GolBrasil, Palmeiras TV y Pluto TV. En Colombia, la cobertura estará a cargo de Win Sports y Pluto TV, mientras que en Chile los partidos se emitirán por ChileVisión y Pluto TV.

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Para el resto del mundo, la competencia tendrá señal a través del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores. La disponibilidad puede variar según el país y la programación de cada plataforma.

Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura de la participación de Universitario en su página web. El despliegue incluye la previa de los partidos, el minuto a minuto, las principales jugadas, las declaraciones de las protagonistas y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026
Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026

Fixture de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Jueves 15 de octubre

  • Corinthians (BRA) vs. Colo Colo (CHI) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • IDV (ECU) vs. Belgrano (ARG) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)
  • Caracas FC (VEN) vs. Santa Fe (COL) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • Universitario de Deportes (PER) vs. Palmeiras (BRA) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Viernes 16 de octubre

  • Deportivo Cali (COL) vs. Libertad (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)
  • Bolívar (BOL) vs. Olimpia (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • Nacional (URU) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)
  • Cruzeiro (BRA) vs. LDU Quito (ECU) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
Las "Leonas tendrán una dura competencia con el Corinthians, una de las potencias a nivel de clubes en Sudamérica -crédito @LibertadoresFEM/X
Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito @LibertadoresFEM/X

Así llega Universitario a la cita

Universitario completó una gira de preparación en Chile, donde enfrentó a Universidad de Chile y Universidad Católica antes del viaje a Ecuador. En el primero de esos compromisos, el equipo peruano cayó por 5-2 ante las azules en el Centro Deportivo Azul. Luego, las ‘leonas’ vencieron 4-2 a Universidad Católica en su segundo y último amistoso previo a la Copa Libertadores Femenina 2026.

Para esos encuentros, Carlos Véliz no contó con Mía Shalit, Carmen Campos, Valerie Gherson, Luz Campoverde, Grace Cagnina y Alesia García, quienes fueron convocadas a la selección peruana. La ausencia de varias futbolistas redujo las alternativas del entrenador durante los amistosos internacionales.

Cagnina, García y Shalit se integraron luego al plantel para afrontar la Copa Libertadores y el tramo decisivo de la Liga Peruana. El club también incorporó a la defensora estadounidense Valeria Itzel, de 27 años, quien amplía las opciones en la última línea.

En la mitad de la cancha, Universitario sumó a la chilena Ana Gutiérrez y a Lesly Olivares, atacante de la misma nacionalidad. Las incorporaciones se unen a un plantel que buscará responder en una zona que reúne a Palmeiras, Independiente del Valle y Belgrano.

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