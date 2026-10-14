Tamara Galdos cuenta cómo fue competir con 14 años en el Sudamericano Sub 19: “No sentí mucha diferencia”

La joven seleccionada disputó el campeonato ante voleibolistas mayores que ella y aseguró que la preparación junto a sus compañeras le permitió adaptarse a las exigencias de la categoría. (Video: La Cátedra Deportes)

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Tamara Galdos regresó a Lima con la satisfacción de haber conseguido el subcampeonato del Sudamericano Sub 19 de Vóley y la clasificación al Mundial de la categoría del próximo año. Con apenas 14 años, la joven voleibolista integró una selección que compitió ante rivales mayores que ella y destacó la importancia de trabajar en equipo para alcanzar los objetivos.

En diálogo con ‘La Cátedra Deportes’, la joven opuesta de la ‘bicolor’ contó cómo vivió este desafío en Maracaibo, resaltó el éxito de haber llegado hasta la final del torneo y adelantó sus expectativas de cara a los próximos meses.

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“Es un logro bastante grande. Yo tenía buenos presentimientos del campeonato con toda la preparación que habíamos tenido todas las del equipo y estoy bastante contenta de que lo pudimos lograr. Quedamos en el segundo lugar del Sudamericano, que es un puesto muy bueno y que demuestra también todo el esfuerzo que hemos estado haciendo. Y además de eso pudimos clasificar al Mundial que se va a hacer el próximo año. Entonces, estoy bastante emocionada”, expresó.

Uno de los aspectos más destacados de la participación de Tamara Galdos fue su corta edad. Con apenas 14 años, la voleibolista peruana disputó el Sudamericano Sub 19 después de haber sobresalido en el Mundial Sub 17, y tuvo que medirse con rivales de mayor experiencia y desarrollo físico.

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Tamara Galdos compitió en el Sudamericano Sub 19 con solo 14 años de edad. Crédito: CSV

Pese a esa diferencia, la joven peruana aseguró que se sintió cómoda en la cancha y que la preparación junto a sus compañeras le permitió adaptarse a las exigencias de la categoría. Además, resaltó que la unión del grupo fue clave para competir por un objetivo común.

“Me he sentido bastante bien, la verdad. En el juego no sentí mucha diferencia. O sea, claramente porque la edad es diferente y todo, pero te acostumbras al entrenar con las chicas. Al final no hay nada de equipo sub 17 o sub 19. Todas somos Perú y tenemos que trabajar juntas para lograr un objetivo en común”, señaló.

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La reflexión de Tamara Galdos tras perder la final

Perú cerró su participación en el Sudamericano con el subcampeonato. Aunque el equipo no pudo quedarse con el título, Galdos consideró que el resultado de la final contra Argentina no debe opacar el trabajo realizado durante todo el certamen.

“En el último partido la presión estaba, simplemente ganó el equipo que supo manejarla mejor, eso es todo. Hay cosas que podemos mejorar, hay cosas que hicimos muy bien y el hecho de que ese haya sido nuestro último partido no quita todos nuestros logros anteriores. Estoy bastante satisfecha con el trabajo que hemos estado haciendo todas”, manifestó.

Tamara Galdos recibida en el aeropuerto por su compañera de la sub 17, Dara Herrada. Crédito: CSV

La voleibolista también destacó el mensaje que recibieron del entrenador Martin Escudero después de finalizar el torneo. Para el comando técnico, el desempeño del equipo representa un punto de partida de cara a los siguientes desafíos, especialmente por la clasificación mundialista conseguida.

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“El profe nos felicitó por el trabajo que habíamos hecho, que habíamos rendido un buen campeonato. Esto no es el final, recién empieza. Se viene el Mundial el próximo año. Ya vamos a ver cómo van a ser las cosas con la selección, pero vamos a seguir para adelante”, comentó.

Tamara Galdos se alista para jugar la Liga Peruana de Vóley

Tras su participación internacional, Galdos también tiene la posibilidad de continuar sumando experiencia en el ámbito local. La joven deportista contó que todavía no tiene definido qué vendrá para ella, aunque mencionó la oportunidad de competir en la Liga Peruana de Vóley con la sub 19.

“La verdad no tengo idea qué viene para mí. Yo voy avanzando cada día. Ahora estamos viendo para participar como equipo número 12 en la liga. Eso también es un logro bastante grande. Vamos a dar lo que más podamos y a esforzarnos porque también nos sirve como experiencia”, explicó.

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El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

La posibilidad de jugar en la máxima categoría del vóley peruano representaría una nueva oportunidad para su crecimiento deportivo, al permitirle medirse con jugadoras de mayor experiencia y exigencia competitiva.

“Me parece que me aportaría muchísimo y en lo individual cosas que podría mejorar. Siento que también eso nos ayudaría con campeonatos internacionales, ya que el nivel de mayores es claramente mayor y nos podría ayudar bastante”, sentenció.