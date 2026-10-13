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Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”

El ‘Rei’ opinó del cruce entre Ricardo Bettochi y el administrador de Universitario, a quien lo comparó con el director general de fútbol de la FPF

El exfutbolista opinó de las declaraciones de Ricardo Bettocchi y aprovechó para comparar al actual máximo dirigente de Universitario con Jean Ferrari. (Video: Juego Cruzado)
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El arbitraje de la Liga 1 2026 se mantiene como un tema de referencia en el fútbol peruano y volvió a generar polémica tras el cruce de declaraciones entre los administradores de Universitario de Deportes, Franco Velazco, y Melgar, Ricardo Bettocchi. En ese escenario intervino Reimond Manco, quien cuestionó el tono de Velazco y sostuvo que sus apariciones públicas buscan captar atención, comparándolo con Jean Ferrari.

Ahí te das cuenta de un administrador serio y un administrador que vive del espectáculo, que le gusta llamar la atención y quiere tener portadas”, señaló en primera instancia en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

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A juicio del ‘Rei’, Velazco no transmite la misma naturalidad de Ferrari cuando responde a las críticas. “Para mí, muy bien lo que dijo Bettocchi, lo de Velazco... Para mí Velazco quiere ser Ferrari. Crea tu propia historia”, expresó.

Según el exfutbolista, Ferrari podía mantener un perfil confrontacional porque el entorno ya conocía su forma de expresarse. En cambio, sostuvo que Velazco parece preparar intervenciones que luego repite ante los medios. “A Ferrari le salía bien porque Ferrari toda su vida ha sido así, pero Velazco lo escribe, después se lo aprende y ya sale a hablar”, dijo.

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El administrador del conjunto rojinegro arremetió sin reservas contra Franco Velazco tras el empate disputado en Lima, cuestionando severamente sus capacidades de gestión deportiva y financiera al frente de la institución merengue (Los Deportivos de Radio Yaraví)

Reimond Manco añadió que un dirigente debe cuidar sus intervenciones públicas por la responsabilidad que implica su puesto. “Tienes que mantener tu postura por la posición en la que tienes”, remarcó.

La crítica del ex’jotita’ también incluyó una referencia a la continuidad de las declaraciones de Franco Velazco desde su ingreso a la administración de Universitario. “Yo no sé cómo estarán las cuentas en la ‘U’, pero desde que entró Velazco siempre tuvo declaraciones... Desde que lo vi dije que quiere ser Ferrari y no le sale, y se ve mal porque es el administrador temporal de la ‘U’. Ferrari respondía así porque tú lo esperabas, sabías cómo era, pero el tipo no ayuda”, manifestó.

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”
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Los cuestionamientos de Franco Velazco a Melgar y a Miguel Rondelli

La respuesta de Franco Velazco se produjo después del empate 2-2 entre Universitario y Melgar en el estadio Monumental. El administrador ‘crema’ apuntó contra las críticas por el arbitraje, que habían sido planteadas desde el conjunto arequipeño y por su técnico, el argentino Miguel Rondelli.

El entrenador del elenco ‘rojinegro’ había explotado contra las decisiones arbitrales luego del encuentro y aseguró que la ‘U’ ha sido favorecido por los jueces. Velazco rechazó esa lectura y sostuvo que las imágenes televisivas permitían revisar lo ocurrido en el campo.

“Yo creo que las personas que han hecho las críticas, con la cabeza caliente y que no es la forma de hacerlo, luego de ver las imágenes en los programas de la noche, se han dado cuenta de que el arbitraje, por lo menos en el Monumental, ha sido correcto”, afirmó.

El administrador de la 'U' rompió su silencio tras las recientes acusaciones de Pablo Guede y Miguel Rondelli. (Video: Jax Latin Media)

Franco también trasladó su cuestionamiento al planteamiento de Rondelli durante el partido y consideró que sus decisiones incidieron en el resultado. “Universitario de Deportes y la prensa no tienen la culpa de que haya hecho malos cambios, de que haya sacado a sus mejores jugadores y que no haya tenido la capacidad de poder replantear el equipo”, declaró.

La frase más dura de Franco Velazco estuvo dirigida a la capacidad de Miguel Rondelli para sostener el desarrollo del encuentro. El máximo dirigente de Universitario incluso propuso usar una expresión futbolística para definir esa clase de situaciones.

“Vamos a tener que crear un nuevo término futbolístico y diremos que ‘chorro’ es aquel técnico que no tiene la capacidad de poder sostener un partido de fútbol”, sostuvo.

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