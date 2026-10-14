La advertencia de Hernán Lupu en la previa de Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura: “Ya les ganamos en su casa”

El mediocampista de Alianza Atlético no solo habló del partido del domingo: también disparó contra la logística que obliga a su equipo a jugar como local fuera de Sullana y reclamó que esa situación no vuelva a ocurrir. (Alianza Atlético)

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El capitán de Alianza Atlético, Hernán Lupu, lanzó un mensaje directo a Universitario de Deportes antes del duelo que ambos equipos sostendrán este domingo 18 de octubre a las 15.30 en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El volante norteño dejó en claro que el conjunto ‘churre’ no se presentará a buscar un empate ni a especular: irá por la victoria. La advertencia fue concreta y sin rodeos.

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Alianza Atlético ya venció a los cremas en el Estadio Monumental de Ate, y ese antecedente, según el propio Lupu, es el combustible que alimenta la ambición del plantel de cara al compromiso del fin de semana.

La incomodidad por jugar fuera de Sullana

Hernán Lupu expresó su fastidio por no poder disputar en Sullana el encuentro ante Universitario, pues considera que Alianza Atlético pierde una ventaja importante. Pese a ello, aseguró que el equipo está preparado para competir en Trujillo. (Alianza Atlético)

Lupu no ocultó su descontento por la decisión de disputar el partido como local en Trujillo y no en el Estadio Campeones del 36, recinto donde Alianza Atlético se siente más fuerte. El mediocampista reconoció abiertamente que la situación le genera un malestar que no pasa desapercibido en el grupo, aunque aclaró que eso no condicionará el rendimiento del equipo.

“En lo personal sí incomoda tener que jugar contra la ‘U’ en el Mansiche y no en Sullana, pero igual trabajamos para sacar el resultado adelante el fin de semana y ese partido no va a ser la excepción”, precisó el volante tras la victoria del conjunto ‘churre’ ante Sport Boys.

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El futbolista fue más allá y apuntó contra una situación que, a su entender, favorece a determinados clubes. “Como cada equipo tiene su localía y se siente cómodo jugando de local, nosotros nos sentimos cómodos jugando en Sullana. Pero esta vez no se puede, no sé por qué motivo, pero espero que el otro año o los que vengan no suceda eso, que beneficie a algunos equipos”, señaló con evidente fastidio.

La sede alternativa no es un detalle menor para un equipo que pelea por el título del Clausura. Jugar sin el respaldo de su hinchada habitual y en un estadio ajeno modifica variables que cualquier cuerpo técnico considera al momento de preparar un partido de estas características. Aun así, Lupu fue enfático: el escenario no cambia el objetivo.

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La advertencia concreta a los cremas

Alianza Atlético confía en repetir el resultado que consiguió ante Universitario en el Monumental. Hernán Lupu destacó la unión y la humildad del plantel, dos aspectos que considera fundamentales para competir frente a cualquier rival del campeonato. (Alianza Atlético)

Con el antecedente de haberle ganado a Universitario en el Monumental, el capitán del conjunto norteño elevó la apuesta y dejó un mensaje que no admite interpretaciones. “¿Si se le puede ganar a la ‘U’? Obviamente, ya le hemos ganado en su casa y vamos a ir por los tres puntos”, afirmó el mediocampista de 22 años.

La declaración no es un gesto vacío. Alianza Atlético llega al duelo como uno de los candidatos al título del Torneo Clausura, y Lupu sabe que una victoria ante los cremas podría inclinar la balanza en la pelea por el campeonato. El volante describió la filosofía con la que el plantel enfrenta cada compromiso: “Somos un buen equipo, iremos a afrontar todos los partidos de igual a igual, y esperemos que se nos den los resultados”.

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La unión del grupo, según el propio futbolista, es uno de los pilares sobre los que se sostiene esta campaña. “Necesitamos mucha humildad y trabajo, somos un grupo unido, que sale a competirle a cualquier equipo”, subrayó Lupu, quien también valoró la juventud del plantel como un factor diferencial para sostener el nivel a lo largo del torneo.

Los sueños de Lupu: el título y la selección peruana

El buen presente de Hernán Lupu alimenta sus aspiraciones de conquistar el Clausura y llegar algún día al combinado nacional. El mediocampista considera que el trabajo constante será determinante para cumplir sus objetivos profesionales. (Alianza Atlético)

Más allá del duelo del domingo, el buen momento de Lupu abre interrogantes sobre su futuro. El mediocampista no esquivó ninguna pregunta y habló con la misma franqueza con la que enfrenta los partidos.

“¿Es un sueño ser campeón? Sí, obviamente. Siendo joven y con este equipo que tiene mucho por dar, esperemos que se dé”, expresó el volante, que a sus 22 años ya carga con la cinta de capitán en el brazo.

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La selección peruana también aparece en su horizonte, aunque Lupu prefiere no forzar los tiempos. “La selección obviamente es un sueño, pero creo que todo llega por sí solo; no me desespero y con tranquilidad llegará en su momento”, acotó el futbolista, quien por ahora concentra toda su energía en el objetivo más inmediato: sumar tres puntos ante Universitario de Deportes este domingo 18 de octubre a las 15.30 en el Mansiche de Trujillo.