Perú

Cáncer de mama: desde qué edad acudir al mastólogo y cuándo realizarse una mamografía según los factores de riesgo

La Organización Mundial de la Salud registró 2,4 millones de diagnósticos y 694 mil muertes por esta enfermedad en el último año a nivel global

Una mujer con bata rosa permanece de pie ante un mamógrafo mientras una especialista con uniforme azul sostiene su hombro.
Una especialista en radiología acomoda a una paciente vestida con una bata rosa frente a un mamógrafo durante un examen de diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cáncer de mama se diagnosticó en alrededor de 2,4 millones de mujeres durante 2024 en todo el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese mismo año, la enfermedad provocó cerca de 694 mil muertes, una cifra que coloca a este tipo de tumor entre los principales problemas de salud femenina a escala global.

Frente a este panorama, especialistas en mastología insisten en que la prevención no debe quedar reservada a los 40 años, edad en la que tradicionalmente se asocia el inicio de los controles. El doctor Gonzalo Ziegler, mastólogo de la Clínica Anglo Americana, sostiene que una mujer puede acudir a una primera consulta con el especialista desde los 20 o 25 años, dado que existen distintas condiciones mamarias que pueden manifestarse en etapas tempranas de la vida.

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Varias mujeres dispuestas en círculo sostienen juntas un gran lazo de papel rosa visto desde un ángulo inferior
Un grupo de mujeres sostiene un lazo rosa que simboliza la concientización y la prevención del cáncer de mama.

Consulta temprana facilita detección

“Mientras más temprano se detecte una enfermedad, mayores pueden ser las posibilidades de cura o supervivencia”, señaló Ziegler. El especialista remarcó que la prevención empieza con la educación, los hábitos saludables y con saber que el especialista encargado de evaluar la salud mamaria es el cirujano mastólogo.

Según el médico, los controles varían de acuerdo con la edad, los antecedentes familiares y los factores de riesgo propios de cada paciente, por lo cual recomienda que cada mujer acceda a una entrevista personalizada en la que el profesional pueda valorar su situación particular antes de definir qué estudios realizar.

Una mano femenina sostiene un lazo de cinta rosada sobre el fondo de una camisa de tono claro
Una mujer sostiene el lazo rosado que simboliza la concientización y la detección temprana del cáncer de mama.

Exámenes según edad

De acuerdo con las indicaciones del especialista, los chequeos recomendados se organizan de la siguiente manera:

  • Desde los 20 o 25 años: primera evaluación con el mastólogo, que incluye examen físico y una ecografía de mamas y axilas, sin necesidad de esperar hasta los 40 años para iniciar el seguimiento.
  • Desde los 40 años: en mujeres sin síntomas, la mamografía se incorpora como parte de los controles de rutina. Este estudio, conocido como mamografía de tamizaje, permite identificar cambios en el tejido mamario mediante imágenes, incluso antes de que se forme un tumor palpable.

Ziegler precisó que, en mujeres menores de 40 años, la ecografía resulta más útil que la mamografía debido a la mayor densidad del tejido mamario característica de esa etapa.

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Una mujer con bata sostiene una mamografía con zonas rojas resaltadas frente a un panel de luz.
Una médica analiza una mamografía con anomalías marcadas en rojo para la evaluación diagnóstica de un tumor de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes familiares influyen

Las mujeres con familiares directos que padecieron cáncer de mama, o aquellas que cuentan con pruebas genéticas que confirman una mayor predisposición hereditaria a la enfermedad, requieren un seguimiento distinto. En estos casos, el especialista recomienda iniciar las consultas desde los 25 años para definir, junto con el mastólogo, qué controles y con qué frecuencia debe realizarlos cada paciente.

Manos de una mujer sostienen una mamografía impresa frente a una ventana iluminada.
Una mujer observa el resultado de una mamografía impresa junto a la ventana de una estancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas que requieren atención inmediata

Además de los controles preventivos, Ziegler alertó sobre una serie de signos que no deberían pasar desapercibidos. Entre ellos mencionó la aparición de un nódulo, alteraciones en la piel de la mama o el pezón, secreciones inusuales y la presencia de ganglios en la axila.

“Ante cualquiera de estas señales, es importante acudir a una evaluación médica”, concluyó el mastólogo de la Clínica Anglo Americana. La combinación de controles periódicos según la edad y la atención temprana a estos síntomas constituye, según el especialista, la base de la prevención del cáncer de mama.

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