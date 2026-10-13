Perú

Zuliet Seminario contra la organización del ‘Miss Grand International’: “Es una gran negocio”

La ‘Miss Grand Perú’ sostuvo que los concursos de belleza funcionan como un negocio en el que una candidata debe aportar más que una buena imagen.

Miss Grand International
Zuliet Seminario representó al Perú en el Miss Grand International 2026, pero tiene algunas críticas contra la organización.
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Zuliet Seminario regresó al Perú luego de su participación en el Miss Grand International 2026 y, durante una de sus escalas, se refirió a la experiencia que vivió en Tailandia.

La representante nacional afirmó que los certámenes de belleza funcionan como un negocio y señaló que, dentro de esa lógica, una candidata debe ofrecer más que una buena pasarela o una imagen atractiva.

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La modelo arequipeña no logró ingresar al Top 11 de la final del concurso, realizada el 10 de octubre en Bangkok. Su participación estuvo marcada por dificultades con la llegada de su equipo y de los vestidos que tenía destinados a las actividades previas, situación que obligó a buscar alternativas para que pudiera competir en la pasarela preliminar. Miss Grand Tanzania obtuvo la corona de la edición 2026.

En sus declaraciones, Seminario habló sobre las exigencias que enfrentan las candidatas en un concurso internacional y sostuvo que la belleza no sería el único criterio que se toma en cuenta en este tipo de competencias. La peruana reflexionó sobre la necesidad de aportar otros elementos durante un certamen de alcance global.

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“A ver, esto es un negocio, es un negocio. Entonces, como empresa, siempre voy a buscar algo que a mí me aporte y me sume y... ¿sabes? Y yo puedo ser bonita, puedo tener la mejor pasarela, puedo hacer muchas cosas, pero... Ay, es que no quiero comparar, pero... Pero ya. Es como que siempre voy a buscar algo más allá de solo una chica bellísima”, expresó.

Sus palabras aparecieron luego de una participación que concentró atención no solo por las pasarelas que realizó, sino también por el problema que atravesó con su vestuario antes de una de las galas principales. La candidata peruana tuvo que competir en la preliminar sin los vestidos inicialmente preparados por su equipo, debido a que las prendas no llegaron a tiempo a Tailandia.

Zuliet Seminario habló sobre su participación en el Miss Grand International 2026 y sostuvo que los concursos de belleza funcionan como un negocio en el que una candidata debe aportar más que una buena imagen.

El problema con los vestidos antes de la gala preliminar

La situación de Zuliet Seminario generó preocupación entre los seguidores peruanos del Miss Grand International 2026. Según lo informado durante el certamen, su equipo enfrentó dificultades para ingresar a Tailandia y los vestidos destinados a la preliminar y a la final no llegaron en el momento previsto.

En redes sociales se difundió que Gabriel Nardiello, integrante del equipo de la representante peruana, permanecía en Migraciones de Tailandia sin poder ingresar al país. Él llevaba las prendas que Seminario tenía previstas para las pasarelas decisivas de la competencia.

Ante este escenario, Luciana Fuster intervino para ayudar a la candidata peruana. La ex Miss Grand International 2023 se encontraba en Bangkok como invitada y conductora de las actividades del certamen. Fuster consiguió un vestido para que Seminario pudiera participar en la pasarela preliminar y la acompañó antes de salir al escenario.

Luciana explicó que buscó colaborar dentro de sus posibilidades, aunque precisó que no integraba la organización del concurso ni tenía la responsabilidad de resolver los problemas logísticos de la candidata. “Tampoco me corresponde, no soy parte de la organización. Entonces, por favor, stop”, manifestó ante los cuestionamientos que recibió en redes sociales.

La conductora también contó que intentó ayudar a Zuliet Seminario pese a sus propios compromisos en la gala. “Aun así, mientras me alistaba para salir a conducir, me pidieron ayuda y he hecho todo lo que estuvo a mi alcance, porque obviamente no podía ser indiferente. Logré conseguirle un vestido para la preliminar y le queda espectacular, ya la van a ver”, escribió.

La representante de Perú, Zuliet Seminario, viste un atuendo rojo y porta una banda oficial mientras habla a la cámara tras las pruebas preliminares. Durante la grabación, comparte detalles sobre la preparación de sus vestuarios destinados a las etapas de competencia del certamen.

Zuliet Seminario defendió los diseños que utilizó

Durante su declaración, Zuliet Seminario también se refirió a los comentarios sobre los atuendos que llevó al Miss Grand International 2026. La modelo dejó claro que se sintió conforme con cada una de las prendas que utilizó durante las actividades del concurso.

“Mis vestidos nada que ver. A mí me encantaron. Eso es lo que importa, ¿no? La ropa que yo tenía era nueva. No había nada repetido, nada. O sea, Gabriel se encargó de que toda la ropa que yo me he puesto, o sea... Toda la ropa era nueva, toda. Hasta las trusas íntimas eran nuevas”, sostuvo.

La representante nacional había tenido distintas apariciones durante las semanas previas a la final. En la ceremonia de bienvenida lució un vestido en tonos dorados y plateados, acompañado por una estola naranja diseñada por Pedro Arias Suárez. En esa primera presentación tuvo un breve tropiezo, pero continuó con su recorrido sin detenerse.

También llevó el diseño The Siamese Flower, de Juliana Mallqui, durante la ceremonia de imposición de la banda de Perú. La creación se inspiró en la Siam Tulip, una flor emblemática de Tailandia conocida por sus tonos púrpura.

En la competencia de traje típico, Seminario presentó Yacumama: La Madre de las Aguas, creación de Beto Pinedo inspirada en una leyenda de la Amazonía peruana. La propuesta buscó llevar a la pasarela referencias vinculadas con la naturaleza, las raíces ancestrales y la identidad de la selva.

Para la pasarela preliminar de gala, finalmente utilizó el vestido que Luciana Fuster consiguió para ella. El diseño incluyó aplicaciones brillantes, encaje y transparencias. La candidata inició el recorrido con una capa blanca, que retiró para mostrar el atuendo completo frente al jurado y al público.

Zuliet Seminario en el ‘Miss Grand International 2026′: fotos, videos y todos los looks que lució en la previa del certamen de belleza
Zuliet Seminario en el ‘Miss Grand International 2026′: fotos, videos y todos los looks que lució en la previa del certamen de belleza

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