Perú

Keiko Fujimori invoca al Señor de los Milagros por el papa León XIV: “Unamos nuestra fe en una gran cadena de oración por su salud”

A través de sus redes sociales, la presidenta expresó su preocupación por la salud del pontífice y recordó el vínculo que mantiene con el Perú

A través de sus redes sociales, la presidenta expresó su preocupación por la salud del pontífice y recordó el vínculo que mantiene con el Perú
A través de sus redes sociales, la presidenta expresó su preocupación por la salud del pontífice y recordó el vínculo que mantiene con el Perú
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La presidenta Keiko Fujimori expresó su preocupación por el estado de salud del papa León XIV, luego de que el Vaticano confirmara que el pontífice fue sometido a una cirugía para extirpar una parte del pulmón derecho y que el análisis del tejido extraído detectó un tumor maligno.

A través de sus redes sociales, la lideresa política peruana convocó a los fieles a unirse en oración por la recuperación del Santo Padre. Su mensaje incluyó una referencia al Señor de los Milagros, una de las principales devociones religiosas del Perú, en medio de la preocupación por la condición médica del pontífice.

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La noticia se conoció tras la intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma. De acuerdo con el comunicado de la Santa Sede, el procedimiento permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar fue confirmado durante la operación mediante un examen histológico. Antes de la intervención, León XIV había señalado que el nódulo detectado en un chequeo médico se encontraba en un estado inicial y bien localizado.

Keiko Fujimori convoca a una cadena de oración por el pontífice

En su publicación, Keiko Fujimori manifestó su pesar por la noticia sobre la salud del papa León XIV y pidió a los peruanos acompañarlo con sus oraciones durante el proceso de recuperación.

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“Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido Papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado”, escribió la presidenta.

En el mismo mensaje, Fujimori invocó la fe de los ciudadanos y pidió la intercesión del Señor de los Milagros para acompañar al pontífice durante este periodo.

“Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento”, expresó.

La lideresa política también recordó el vínculo del Papa con el Perú, país en el que vivió durante varios años antes de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica.

“Santo Padre, esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño. Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas”, agregó.

La hospitalización obliga a suspender las audiencias del Papa

El papa León XIV el 11 de octubre, cuando anunció que tiene un nódulo en el pulmón. EFE/FABIO FRUSTACI
El papa León XIV el 11 de octubre, cuando anunció que tiene un nódulo en el pulmón. EFE/FABIO FRUSTACI

El equipo de cirugía torácica del hospital romano estuvo a cargo de la intervención. Tras la operación, el pontífice regresó a su habitación y, según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se encontraba lúcido y orientado.

Bruni también comunicó que el Papa pidió la cena después de regresar a su habitación. La evolución posterior a la cirugía y los resultados de los exámenes médicos serán parte de la información que la Santa Sede difundirá durante su hospitalización.

En los próximos días, los médicos deberán evaluar su recuperación y realizar los controles postoperatorios correspondientes. El plazo previsto de aproximadamente una semana de internamiento responde a la necesidad de supervisar su evolución tras la intervención pulmonar.

La confirmación del diagnóstico se produjo después de que el Vaticano informara sobre la detección del nódulo. El análisis realizado durante la cirugía permitió establecer que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta al tejido glandular del pulmón.

La visita del Papa a Perú continúa prevista para noviembre

La Conferencia Episcopal informó avances para la visita del papa León XIV a Perú
La Conferencia Episcopal informó avances para la visita del papa León XIV a Perú | Foto: Vatican News/ Edición Infobae

El estado de salud de León XIV también generó preocupación por sus próximos compromisos internacionales, en particular por su visita a América Latina. Según la información difundida antes de la operación, el viaje a la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre, continuaba confirmado.

En Perú, las noticias sobre la hospitalización del pontífice también tuvieron repercusiones en la preparación de su eventual visita. Sobre la postergación de un encuentro preparatorio para la llegada del Papa a Lima tras conocerse el diagnóstico de cáncer.

La continuidad de los viajes dependerá de la evolución médica del pontífice y de las decisiones que adopte la Santa Sede. Por el momento, el Vaticano estableció un periodo aproximado de hospitalización de una semana y suspendió sus audiencias hasta el 20 de octubre.

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