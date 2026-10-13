Partidos de hoy, martes 13 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

La programación de partidos de hoy martes 13 de octubre presenta una jornada con actividad en la UEFA Champions League, la Champions League Elite de Asia, la Copa Sudamericana y la Championship. El calendario incluye cruces entre clubes de alto perfil europeo y una posible presencia peruana en territorio británico.
En el máximo torneo de clubes de Europa concentra buena parte de la atención con nueve encuentros. El duelo entre Galatasaray y Barcelona aparece entre los más atractivos de la fecha, con el conjunto turco como anfitrión de uno de los equipos españoles que busca afirmarse en la fase de liga.
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Otro de los partidos destacados se jugará en Madrid. Atlético de Madrid recibirá a Manchester United en un cruce que enfrenta a dos equipos con aspiraciones de avanzar en la competencia continental.
La jornada también llevará a Arsenal a medirse con Lille y a Inter de Milán contra Brujas de Bélgica. El resto de la programación del certamen del Viejo Continente incluye los partidos Lens vs Sporting de Lisboa, Sabah FK vs Slavia Praga, Villarreal vs Napoli y Leipzig vs PSV Eindhoven.
Bayern Múnich también tendrá actividad fuera de Alemania. El elenco ‘bávaro’ visitará a Viking Stavanger FK, en una presentación que completa la agenda de los principales clubes europeos para este martes.
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Por otro lado, en Sudamérica, Boca Juniors chocará con Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en La Bombonera por la ida de las semifinales.
La Champions League Elite de Asia sumará otro cruce de interés con el duelo entre Al Sadd y Al Hilal, ambos con realidades diferentes.
La agenda internacional también puede contar con presencia peruana. Oliver Sonne podría tener minutos con Burnley, que se verá las caras con Charlton Athletic por la Championship de Inglaterra. El ‘Vikingo’ tendría una nueva posibilidad de mostrarse en el fútbol inglés.
Partidos de UEFA Champions League
- Lens vs Sporting de Lisboa (11:45 horas / ESPN, Disney+)
- Sabah FK vs Slavia Praga (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)
- Galatasaray vs Barcelona (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)
- Atlético Madrid vs Manchester United (14:00 horas / ESPN, Disney+)
- Arsenal vs Lille (14:00 horas / ESPN 4, Disney+)
- Inter de Milán vs Brujas (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Villarreal vs Napoli (14:00 horas / ESPN 6, Disney+)
- Viking Stavanger FK vs Bayern Múnich (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)
- Leipzig vs PSV Eindhoven (14:00 horas / ESPN 7, Disney+)
Partidos de Champions League Elite de Asia
- Newcastle Jets 1-3 Gamba Osaka (Finalizado)
- Kyoto Sanga 1-0 Ratchaburi (Finalizado)
- Pohang Steelers 0-2 Johor Darul Ta’zim (Finalizado)
- Shanghai Port 1-1 Daejeon Citizen (Finalizado)
- Buriram United 0-1 Beijing Guoan (Finalizado)
- Cong An Ha Noi FC 0-1 Kashima Antlers (Finalizado)
- Al Sadd vs Al Hilal (11:00 horas / Disney+)
- Al Ittihad vs Shabab Al Ahli (13:15 horas / Disney+)
Partido de Campeonato de Clubes de la CFU
- Portmore United vs Violette AC (19:00 horas / Disney+)
Partidos de Championship
- Burnley vs Charlton Athletic (13:45 horas)
- Wrexham vs West Bromwich Albion (13:45 horas)
- Wrexham vs West Bromwich Albion (13:45 horas)
- Millwall vs Swansea City (13:45 horas)
- Cardiff City vs Watford (13:45 horas)
- Bristol City vs Blackburn Rovers (13:45 horas)
- Stoke City vs Middlesbrough (14:00 horas / Disney+)
- Birmingham City vs Preston North End (14:00 horas)
Partido de Copa Sudamericana
- Boca Juniors vs Vasco da Gama (19:30 horas / ESPN, Disney+, DSports)
Partidos de fútbol colombiano
- Atlético Bucaramanga vs Águilas Doradas (18:30 horas / Win Sports)
- Millonarios vs Once Caldas (20:30 horas / RCN, Win Sports)
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