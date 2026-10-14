Sport Boys frente a un problema: presencia de Christian Cueva frente a Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026 no está asegurada

Christian Cueva se encuentra en calidad de cedido en Sport Boys hasta la conclusión de la temporada 2026. - Crédito: Difusión

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Aparentemente habrá una ausencia capital en Sport Boys para su encuentro contra Juan Pablo II College, correspondiente a la jornada 12° del Torneo Clausura 2026. Aquella baja sería Christian Cueva y no necesariamente por un problema físico, sino por una cuestión netamente administrativa.

Como es bien sabido, el ‘Cholito’ está en condición de préstamo en la ‘misilera’ desde el elenco de Chongoyape y para que esté habilitado en el cotejo, los directivos del conjunto chalaco están en la obligación de pagar una cláusula, algo que no se contempla.

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Christian Cueva desea quedarse en Sport Boys para el centenario. - Crédito: ITEA

En caso se dé esa negativa, Carlos Desio perderá a un efectivo prioritario en su esquema —el segundo tras la lesión de Hernán Da Campo— que suele hacer mucho más fácil las elaboraciones ofensivas y que, además, representa un estatus distinto por su condición de jerarca dentro del plantel.

Para planificar con responsabilidad su siguiente evaluación liguera, el líder argentino deberá probar algunas alternativas en ese sector. El joven Jostin Alarcón, conductor natural con versatilidad en los costados, gana enteros para asumir el testigo solo en una circunstancia apremiante como la que se avecina.

De 34 años, Christian Cueva llegó a mitad de temporada al primer puerto del Perú tanto para elevar su nivel como para cumplir un sueño personal. Fue fundamental la presencia de Carlos Desio, quien lo conoció en su etapa de técnico asistente en Atlético Mineiro y como entrenador del Cienciano.

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Su arranque con los ‘rosados’ no fue el mejor al lesionarse nada más minutos de haber hecho su debut en la Copa de la Liga, aunque luego de recuperarse se puso a tono físicamente y comenzó a ofrecer fogonazos de su talento, atrapando a los simpatizantes del club. De momento, suma un gol y dos asistencias en ocho apariciones.

Christian Cueva soportando una marca durante el duelo contra Alianza Atlético, en el Callao. - Crédito: Liga 1

Incomodidad en el Callao

El Sport Boys que encandiló en la marcha inicial del Torneo Clausura 2026 ha erosionado en corto tiempo. Tres partidos al hilo contra Alianza Atlético desnudaron los problemas del equipo y frenaron de un solo golpe su impresionante progresión.

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Las primeras señales de la ruina aparecieron en el primer partido de las semifinales de la Copa de la Liga. Jugando de local, la ‘misilera’ fue humillada al permitirse encajar cinco goles para una estruendosa caída 5-2.

A pesar del dolor y la crispación, el DT Desio confió en plantar batalla en la revancha; sin embargo, el equipo chalaco volvió a estrellarse y realizó una presentación sonrojante saldada en una nueva caída por 3-0. El resultado general, encima, dejó un claro 8-2.

Estaba claro que el juego primoroso del Sport Boys había desaparecido y recuperarlo era una obligación en la reanudación del Clausura 2026. Al frente, por tercera vez seguida, tenía a Alianza Atlético. Oportunidad para cobrarse el desquite.

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Sport Boys fue humillado por Alianza Atlético en tres duelos seguidos. - Crédito: ITEA

Aunque el inicio del lance fue alentador por una plausible anotación de Percy Liza, el elenco del Callao dejó pasar oportunidades determinantes para aumentar el margen y esa situación fue aprovechada por el ‘vendaval’ para acometer la remontada.

Jorge del Castillo, en un sprint inmediato, durante el segundo tiempo anotó un doblete para ubicar a los suyos adelante en el tanteador y Guillermo Larios liquidó el juego.