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Taylor Fricano ya tendría nuevo club tras su salida inminente de Alianza Lima: jugaría con Yadhira Anchante en Grecia

La opuesta estadounidense continuaría su carrera en el AO Thiras y compartiría equipo con la armadora de la selección peruana en medio de la incertidumbre sobre su situación contractual con el cuadro ‘blanquiazul’

Alianza Lima aún no ha realizado ninguna comunicación oficial sobre Taylor Fricano.
Alianza Lima aún no ha realizado ninguna comunicación oficial sobre Taylor Fricano. Crédito: AL Vóley
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Taylor Fricano estaría cerca de continuar su carrera en el vóley europeo tras su inminente salida de Alianza Lima. De acuerdo con el portal especializado ‘Puro Vóley’, la opuesta estadounidense jugaría en el AO Thiras de Grecia, equipo en el que coincidiría con la armadora peruana Yadhira Anchante.

La situación de la norteamericana generó incertidumbre en las últimas semanas, luego de que no participara en algunos amistosos de preparación del conjunto ‘blanquiazul’. A ello se sumaron los problemas físicos que venía afrontando, lo que puso en duda su continuidad en el plantel para la temporada 2026/27.

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Hasta el momento, Alianza Lima no ha confirmado oficialmente su salida. Sin embargo, según la información difundida por ‘Puro Vóley’, la estadounidense tendría como próximo destino la liga griega, donde compartiría vestuario con Anchante. La colocadora peruana continúa su trayectoria en el extranjero y forma parte de la selección nacional.

Fricano, por su parte, cuenta con experiencia en distintas competiciones fuera de su país, con pasos por Estados Unidos, Corea del Sur, Rumania, Francia, Italia, Suiza y República Checa. Su eventual llegada al AO Thiras supondría una nueva etapa en su carrera, esta vez en el vóley de Grecia.

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Por ahora, se espera que Alianza Lima se pronuncie sobre la situación de la atacante estadounidense y aclare los términos de su desvinculación, mientras su posible incorporación al elenco en el que juega Anchante permanece a la espera de una confirmación oficial.

De acuerdo con Puro Vóley, Taylor Fricano vestirá la camiseta del AO Thiras.
De acuerdo con el portal Puro Vóley, Taylor Fricano vestirá la camiseta del AO Thiras.

¿Por qué Taylor Fricano dejaría Alianza Lima?

La situación de Taylor Fricano generó incertidumbre a pocos días del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La opuesta estadounidense fue presentada durante la Noche Blanquiazul Vóley y disputó algunos encuentros de preparación, pero su participación en la pretemporada estuvo marcada por problemas físicos.

La jugadora afrontaba molestias en los meniscos, una situación que habría condicionado su recuperación y disponibilidad para competir. Además, su ausencia en el amistoso ante Regatas Lima aumentó las dudas sobre su continuidad en el plantel blanquiazul de cara a la nueva temporada.

Tras ese encuentro, el entrenador de Alianza Lima, Alejandro Schneider, evitó brindar mayores detalles sobre la situación de la estadounidense y señaló que cualquier novedad sería comunicada oficialmente por el club. Por ahora, la institución no ha emitido un pronunciamiento que confirme su salida ni precise las condiciones de una eventual desvinculación.

Taylor Fricano en pretemporada con Alianza Lima.
Taylor Fricano en pretemporada con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL Vóley

Alianza Lima afrontará el Mundial de Clubes en diciembre

La situación de Fricano se produce en una temporada importante para Alianza Lima, que no solo buscará defender su protagonismo en el torneo nacional, sino que también tendrá un desafío internacional de gran exigencia: el Mundial de Clubes de vóley femenino 2026, programado del 8 al 13 de diciembre en São Paulo, Brasil.

El conjunto ‘blanquiazul’ se medirá en la fase de grupos con Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil, NEC Red Rockets Kawasaki de Japón y Eczacıbaşı Peron Istanbul de Turquía. El certamen reunirá a clubes de primer nivel y exigirá al equipo peruano contar con un plantel competitivo para afrontar una seguidilla de partidos ante rivales internacionales.

En ese contexto, la posible salida de Fricano obliga a seguir de cerca los próximos movimientos de Alianza Lima en el mercado. El club deberá definir cómo queda conformado su plantel para la temporada y si incorpora refuerzos que le permitan afrontar tanto la Liga Peruana de Vóley como el Mundial de Clubes en lo que resta del año.

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