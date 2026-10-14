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Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1

Se inicia la venta de tickets para la jornada inaugural del torneo nacional para este fin de semana. Conoce todos los detalles para asisitir al Polideportivo Lucha Fuentes

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
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Todo está listo para que inicie la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 iniciará su Fase 1 este sábado 17 de octubre, con la participación de 12 equipos que buscarán avanzar en el torneo nacional.

La competencia reunirá a clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes, San Martín y Regatas Lima, además de los otros ocho participantes. Los equipos comenzarán una nueva carrera por el trofeo, en una temporada que tendrá su primer capítulo durante ese fin de semana.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas para los partidos de la fecha 1?

La Federación Peruana de vóley (FPV) confirmó que la venta de entradas iniciará hoy, miércoles 14 de octubre, a partir del mediodía. Los ‘voleilovers’ podrán adquirir sus boletos a través del portal de Joinnus y asegurar su asiento en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Los precios van desde los S/. 25 soles hasta los S/. 45 soles; el valor de los tickets son similares a la temporada pasada y los hinchas podrán alentar a sus equipo favoritos.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 17 de octubre

  • Atlético Atenea vs Olva Latino ( 14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan ( 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano ( 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Domingo 18 de octubre

  • Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Regatas Lima vs Deportivo Géminis ( 16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)
  • Rebaza Acosta vs Alianza Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV aplicativo, web)
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Así se jugará la fecha 1 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Canal TV para ver los partidos de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por señal abierta en Perú. Los encuentros del torneo nacional podrán verse a través del canal 2 y de la señal 702 en alta definición.

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La emisión televisiva no requerirá suscripción. El canal también ofrecerá la cobertura en sus plataformas digitales: su sitio web y su aplicación. Los aficionados contarán con esas opciones para seguir los partidos de cada fecha del certamen.

Infobae Perú difundirá las previas, el relato punto a punto, las jugadas destacadas, los resultados y la tabla de posiciones de la competencia.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

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