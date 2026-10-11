DT de Melgar explotó contra la prensa tras nuevo empate: “Sport Boys parecía el Bayern Múnich; a nosotros nos tratan como una porquería”. Crédito: LFP

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Miguel Rondelli expresó su molestia con los medios de comunicación luego de que Melgar dejara escapar una ventaja de dos goles e igualara 2-2 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. En conferencia de prensa, el entrenador cuestionó la manera en que se analiza al conjunto arequipeño y consideró que no se valora su rendimiento de la misma forma que el de otros equipos de la Liga 1.

El técnico argentino recordó lo ocurrido en la jornada anterior, cuando el ‘dominó’ empató 1-1 frente a Sport Boys en Arequipa. Según manifestó, la cobertura de aquel encuentro fue favorable al cuadro chalaco, pese a que, desde su perspectiva, el elenco ‘rojinegro’ había sido superior durante gran parte del compromiso.

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“Yo no los escuché nunca que hablen y defiendan a Melgar. Yo veo que hablan muy bien de Boys, que tenía los mismos puntos que nosotros y parecía el Bayern de Múnich, y nosotros somos siempre el último para ustedes”, reclamó Rondelli ante los periodistas presentes en el Monumental.

Durante su intervención, el entrenador reconoció el mérito de los demás equipos que vienen destacando en el campeonato, pero cuestionó que a Melgar se le califique constantemente como un conjunto irregular, incluso cuando considera que ha mostrado un buen nivel futbolístico.

“Garcilaso está arriba porque juega bien. Huancayo se metió en la pelea porque juega bien. Todos tienen mérito, pero siempre Melgar se dice que es irregular, que es una porquería y no sirve para nada”, sostuvo.

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El técnico argentino recordó el empate ante Sport Boys en Arequipa y consideró que la prensa no valoró el rendimiento de Melgar en aquel encuentro. Además, defendió la actuación de sus dirigidos frente a la ‘U’. (Video: @futbodesdeelbarrio10)

Rondelli también defendió la actuación de su equipo frente a Sport Boys en la fecha anterior y aseguró que el resultado no reflejó lo sucedido en el campo. En esa línea, insistió en que la prensa limeña presentó el empate como si Melgar hubiera conseguido un punto frente a un rival ampliamente superior.

“Nosotros jugamos con Boys un partidazo, les dimos un baile bárbaro. Empataron, reconoció el mismo entrenador de ellos que los superamos. Ellos nos empatan, mérito de ellos, que aprovechan una jugada. Y, sin embargo, todos los medios de Lima parece que habíamos jugado contra el Bayern de Múnich y que nosotros habíamos rescatado un punto en Arequipa. Y acá lo mismo”, manifestó.

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El reclamo de Rondelli tras dejar escapar el triunfo ante Universitario

El malestar del estratega también estuvo relacionado con el desarrollo del encuentro ante Universitario. Melgar llegó a ponerse 2-0 arriba, pero el cuadro ‘crema’ reaccionó y consiguió el empate en los minutos finales, dejando al equipo arequipeño sin la victoria en el Estadio Monumental.

Consultado sobre la autocrítica que debía realizar tras el resultado, Rondelli señaló que revisará internamente los errores de su equipo, aunque defendió el rendimiento mostrado durante buena parte del partido. Además, planteó varias preguntas sobre el desarrollo del juego para respaldar su postura.

“Seguramente voy a hacer una autocrítica. Algo habremos hecho mal. Pero para vos, ¿quién jugó mejor hoy? ¿Quién mereció ganar? ¿Quién le sacó la pelota? ¿Quién causó más posibilidades que el rival? ¿Quién se notó que era un equipo que quería buscar el título? ¿Quién fue? Y bueno, entonces ya está, listo. Yo voy a hacer una autocrítica puertas para adentro”, expresó.

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Universitario sacó empate dramático contra Melgar, en Ate. - Crédito: ITEA

El técnico añadió que el análisis no debe centrarse únicamente en los errores de Melgar y consideró que otros actores del encuentro también deben revisar su actuación. En particular, cuestionó el arbitraje y sostuvo que percibió diferencias en el criterio aplicado durante el segundo tiempo.

“Siempre hay cosas para corregir, pero yo estoy cansado de que siempre digan que somos la porquería. Nos tratan como una porquería. ¿Por qué? ¿Porque somos de provincia?”, reclamó.

Rondelli también apuntó al análisis de los cambios

En otro momento de la conferencia, el entrenador cuestionó las interpretaciones que, según anticipó, surgirán tras el empate ante Universitario. Rondelli consideró que las decisiones tácticas y los cambios suelen convertirse en el centro de las críticas cuando Melgar no consigue los resultados esperados.

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“Siempre de nosotros hablan un montón. Ahora, en muchos programas donde yo asumo la responsabilidad, dirán que los cambios están mal, que el equipo se metió atrás y muchas cosas. Un montón de análisis, porque son todos técnicos”, señaló.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

El estratega insistió en que Melgar dominó buena parte del compromiso y lamentó que la ventaja de dos goles no se tradujera en una victoria. Además, cuestionó el arbitraje y señaló que el equipo deberá analizar sus errores para evitar que vuelva a dejar escapar un resultado favorable.

“Y ahora también, va a ser durante toda la semana, todo el mes, la ‘U’ de Bustos, el mejor equipo del mundo. Bla, bla, bla. Bueno, qué sé yo. Para mí hoy lo superamos por todos lados. Si yo tengo que hacer una autocrítica, los demás también. Si dominé durante 70 minutos y solamente pude hacer dos goles cuando tuve más chances y después nos empatan 2-2, seguramente tengo que hacer una autocrítica. Mis jugadores también tendrán que hacerlo. El árbitro también tiene que hacer una autocrítica, porque creo que dirigió de una manera hasta los 60′ y de otra manera después”, sentenció.

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Así, el empate en el Monumental dejó a Rondelli molesto tanto por el resultado como por la valoración que, a su juicio, recibe Melgar en los medios. Sus declaraciones apuntaron especialmente a la cobertura del partido ante Sport Boys y a las críticas que espera tras dejar escapar el triunfo frente a Universitario.