Un cumpleaños se convierte en el preludio de un crimen. Este video explora el caso de Santiago Mundaca, su última celebración y las circunstancias que llevaron a la detención de las mujeres más cercanas a él tras su asesinato.| Video: Domingo Al Día

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La Policía investiga la presunta participación de la esposa, dos hijastros y personas cercanas a Santiago Andrés Mundaca Asenjo en su asesinato, ocurrido el 3 de agosto de 2024 dentro de su vivienda en la región Amazonas. La hipótesis policial apunta a un posible móvil patrimonial vinculado con un camión, dinero y joyas de la víctima, según Domingo Al Día.

Mundaca Asenjo, administrador y exfuncionario del Banco de la Nación, murió en el dormitorio de su casa. Según el examen de necropsia, la causa fue un trauma cervical abierto producido por un objeto con punta y filo, que ocasionó una lesión penetrante en la tráquea y un síndrome asfíctico.

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Sus hijos sostuvieron que, en un primer momento, recibieron la versión de que se trataba de una muerte natural. Uno de ellos relató que, durante la preparación del cuerpo para el velatorio, advirtieron heridas en el cuello de su padre.

Asesinato de exfuncionario del Banco de la Nación: la Policía investiga un posible móvil patrimonial| Foto: Domingo Al Día

PNP detuvo a familiares y allegados de la víctima

Dos años después del crimen, agentes de la División de Investigación Criminal de Amazonas realizaron operativos que permitieron detener a siete presuntos implicados, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía.

Entre los investigados están Ada Iris Pérez Portocarrero, esposa de Mundaca Asenjo; María de los Ángeles Delgado Pérez, hijastra de la víctima; Marco Antonio Delgado Pérez, también hijastro; José Díaz Montesa, pareja de María de los Ángeles; y Segundo Flores Herrera, amigo de los dos últimos.

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El general Vladimir Gamarra, jefe de la Región Policial Amazonas, indicó que los investigadores trabajan con la hipótesis de una “concertación de voluntades” para matar a Mundaca Asenjo y apoderarse de sus bienes.

“El móvil principal que se está trabajando en la investigación es que había habido una concertación de voluntades para quitarle la vida y apropiarse de los bienes o propiedades”, afirmó el jefe policial.

Investigado reconstruyó la presunta ejecución del crimen

Según la versión recogida por los investigadores, María de los Ángeles Delgado Pérez, José Díaz Montesa y Segundo Flores Herrera llegaron a una vivienda en mototaxi antes del ataque. En la declaración, uno de los presuntos participantes afirmó que Díaz Montesa habría atacado a la víctima con un arma blanca, mientras otra persona la retenía.

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Siete personas fueron detenidas dos años después del ataque contra el administrador, hallado sin vida en su dormitorio el 3 de agosto de 2024| Foto: Domingo Al Día

Durante una diligencia de reconstrucción, el investigado también indicó que el arma presuntamente utilizada fue arrojada a un río. La Policía atribuye a esas tres personas la presunta ejecución material del homicidio.

La participación de Ada Iris Pérez es materia de indagación. De acuerdo con el general Gamarra, la mujer salió de la vivienda el día del crimen y dejó sola a la víctima. Al principio habría dicho que viajó a Jaén para someterse a exámenes médicos, pero la Policía señaló que esa versión no fue corroborada durante las diligencias.

Antes de su traslado a la carceleta judicial, Pérez Portocarrero negó estar involucrada.

Bienes en la mira

Entre los bienes que son objeto de investigación figura un camión valorizado en más de 100 mil soles. Tras la muerte de Mundaca Asenjo, el vehículo pasó a manos de Marco Antonio Delgado Pérez, quien, según la Policía, sostuvo que la víctima se lo transfirió antes de fallecer.

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Los investigadores también revisan el desplazamiento de Delgado Pérez en los días previos al homicidio. El detenido afirmó que estaba en Lima desde el 29 de julio de 2024, incluso el 3 de agosto, fecha del crimen. Sin embargo, el jefe policial indicó que un registro de peaje lo ubicaría en Piura el 1 de agosto.

Después del asesinato, uno de los hijos de Mundaca Asenjo recibió mensajes y audios extorsivos por WhatsApp. En esas comunicaciones, desconocidos aseguraban que el exfuncionario mantenía una deuda de 120 mil soles y amenazaban a la familia.

Para la Policía, esos mensajes habrían tenido el objetivo de instalar una hipótesis distinta sobre el móvil del crimen. La familia del exfuncionario espera encontrar justicia.

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