Un automóvil quedó destruido tras ser impactado y presionado entre dos camiones de carga pesada en el Callao. Las imágenes registradas en el lugar muestran la carrocería del vehículo menor incrustada contra la estructura de un remolque y una cisterna. Miembros de la policía y transeúntes acudieron a la zona para verificar los daños materiales y atender la emergencia.

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Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este martes 24 de noviembre en el Callao. Un automóvil negro quedó prácticamente destruido tras terminar atrapado entre dos vehículos de carga pesada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y República Argentina. El impacto provocó la muerte de una mujer que viajaba como copiloto, mientras que el conductor sobrevivió y fue trasladado a un establecimiento de salud.

Las imágenes captadas por transeúntes muestran la magnitud del choque: más de la mitad de la carrocería del vehículo quedó destrozada e incrustada entre las unidades pesadas. En los videos difundidos también se escuchan los gritos de desesperación de las personas que presenciaron el accidente, mientras el conductor permanecía entre los fierros retorcidos.

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Según los reportes preliminares, la víctima mortal fue identificada como Lesly Elizabeth Quezada Luna, de 34 años. Su pareja, Ángel Enrique Pullalloclla Colque, de 54 años, conducía el automóvil y fue rescatado por efectivos del Escuadrón de Emergencia.

Detalles del accidente en la avenida Faucett

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil de placa F9F-598 salía de las instalaciones de Alicorp cuando habría intentado adelantar a un tráiler de placa CHF-809. Durante esta maniobra, el conductor habría perdido el control de la unidad y terminó impactando contra la parte posterior de otro camión, de placa ABY-837.

Los restos de un automóvil negro permanecen destruidos entre vehículos de transporte pesado tras una colisión en el Callao.

Este segundo vehículo de carga pesada se encontraba estacionado desde la noche anterior debido a una falla mecánica. Tras el choque, el automóvil quedó atrapado entre ambas unidades, lo que provocó que su estructura terminara prácticamente comprimida por el impacto.

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La fuerza de la colisión dejó el vehículo negro con gran parte de la carrocería destruida. En las fotografías difundidas se observa que el techo, las puertas y otras partes de la estructura quedaron deformadas, mientras que el automóvil permaneció encajado entre las unidades de carga.

Policía intervino a uno de los conductores

Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional intervinieron a uno de los conductores de los tráileres involucrados. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del choque y determinar las responsabilidades.

Un automóvil con la carrocería aplastada permanece junto a vehículos de carga pesada tras un accidente en el Callao.

El accidente también generó una intensa congestión vehicular en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y República Argentina, debido a la presencia de las unidades pesadas y las labores de atención de la emergencia.

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La primera causa de muertes violentas en el Perú

Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte violenta en el Perú. De acuerdo con los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), 3.051 personas han fallecido por esta causa a nivel nacional en lo que va de 2026, según el corte estadístico proporcionado.

La cifra evidencia la dimensión de la siniestralidad vial en el país, donde los accidentes involucran a vehículos particulares, transporte público y unidades de carga pesada. El registro de fallecimientos permite dimensionar las consecuencias de estos hechos, aunque no determina por sí solo las circunstancias ni las responsabilidades de cada siniestro.

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Números de emergencia en Perú

Ante un accidente de tránsito, estos son los números a los que se puede llamar para solicitar ayuda:

105: Policía Nacional del Perú.

106: Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

116: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

110: Policía de Carreteras.