Argentina venció 3-1 a Brasil por Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: ‘verdeamarela’ será rival de Perú en semifinales

Un clásico sudamericano que se definió en un rally espectacular. Argentina supo aguantar la presión de Brasil y cerró el partido para asegurar una victoria clave en el torneo. Disfruta de la jugada completa y la euforia del triunfo. | YouTube / Voley zone

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Argentina derrotó a Brasil por 3-1, con parciales de 25-23, 27-25, 28-30 y 25-22, en la última fecha del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley femenino. El seleccionado dirigido por Nicolás Efron se impuso en un partido de alta exigencia y quedó en lo más alto de su zona, por delante de la ‘verdeamarela’.

El encuentro se jugó en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, de Maracaibo, Venezuela. Las Panteritas mantuvieron el control en momentos de presión, con Sofía Baldo como máxima anotadora con 25 unidades y una participación decisiva de Catalina Borrero Müller desde el saque y el ataque.

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El resultado definió el cruce de Perú, líder del Grupo A, que enfrentará a Brasil en una de las semifinales. Argentina aguardará el desenlace del partido entre Venezuela y Chile para conocer a su rival del sábado 10 de octubre.

El clásico sudamericano reunió a dos equipos que ya habían asegurado su presencia entre los cuatro mejores del certamen. El conjunto argentino llegaba con victorias ante Ecuador y Bolivia, sin perder sets, mientras que Brasil también había superado sus anteriores compromisos en la fase inicial.

Argentina clasificó a semifinales como primera del Grupo B del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: CSV.

El primer parcial expuso la paridad que tendría el partido. Argentina tomó una ventaja inicial, aunque Brasil mejoró su bloqueo y emparejó el desarrollo. La defensa albiceleste respondió ante los ataques rivales y Baldo encontró puntos importantes en la red.

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El técnico brasileño, Henrique Ferreira, conocido como Dodo, pidió tiempo muerto cuando Argentina llegó a sacar cuatro unidades de diferencia. La distancia creció hasta siete puntos, pero Brasil reaccionó con intervenciones de Valentina Biondo y Laura Carvalho Maccarone.

La Verdeamarela redujo la diferencia a tres puntos y Karina aportó un bloqueo para sostener la recuperación. Eduarda dejó el marcador 21-21 con una acción cerca de la red, pero un error de saque brasileño inclinó el cierre. Argentina se llevó el primer set por 25-23.

Brasil tuvo un mejor inicio en el segundo capítulo. Laura Carvalho Maccarone ganó protagonismo ofensivo y su equipo llegó a estar arriba 22-18. La respuesta argentina apareció desde la defensa y el bloqueo, con Baldo otra vez como una de las referentes del equipo.

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Argentina, invicto y a semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: CSV.

Borrero Müller aprovechó una falla en la recepción brasileña para sumar un punto importante. Argentina recortó la brecha, igualó el marcador en 24-24 y extendió el parcial a una definición cerrada. Las Panteritas resolvieron el tramo final con mayor eficacia y sellaron el 27-25 para quedar 2-0 arriba.

Brasil evitó el cierre en tres sets con una reacción sostenida en el tercero. Abril Faiazzo abrió el parcial con un bloqueo que permitió a Argentina tomar ventaja de 6-2, mientras Borrero Müller sumó una dejada para conservar la diferencia.

Carvalho Maccarone lideró la recuperación brasileña y Brasil dio vuelta el marcador. El set volvió a ofrecer una definición extensa. Karina igualó 23-23 con un bloqueo y Biondo llevó la cuenta a 25-25 con una jugada corta.

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Hubo errores de saque de ambos lados en el tramo decisivo. Brasil tuvo su primer set point y, tras una acción desafortunada de Argentina en recepción, cerró el parcial por 30-28 para descontar en el partido.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FIVB Center.

Las ‘panteritas’ recuperaron la iniciativa en el cuarto set. Faiazzo complicó a la recepción rival con sus servicios y Baldo, junto con Sofía Cicchelli, consolidó una diferencia que llegó a ser de seis puntos, con el tablero en 15-9.

Brasil se acercó con ataques de Valentina y Karina, e incluso redujo la brecha a dos unidades. Argentina respondió a través de Borrero Müller, que encontró variantes ante el bloqueo brasileño. El equipo de Efron sostuvo la ventaja y aseguró el triunfo con el 25-22.

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¿Cómo quedaron las semifinales?

Perú, que terminó primero en el Grupo A, enfrentará a Brasil, segundo del Grupo B. Argentina avanzó como líder de su zona y espera al ganador del duelo entre Venezuela y Chile, que definirá la otra llave de semifinales.

Las semifinales se disputarán este sábado 10 de octubre. La organización todavía no informó los horarios de los encuentros.