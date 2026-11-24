Sergio Díaz-Granados encabeza en Lima la presentación de la Estrategia Ciudades más Seguras de CAF ante autoridades de la región. (Paula Elizalde - Infobae)

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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) lanzó este lunes en Lima su Estrategia Ciudades más Seguras 2026–2031, un programa de seis años diseñado para fortalecer la gestión de los gobiernos locales frente a la creciente inseguridad urbana en la región. La presentación estuvo a cargo de Diego Molano, director de Seguridad Ciudadana de CAF, ante alcaldes y autoridades convocados en la capital peruana.

Molano abrió su intervención agradeciendo el liderazgo del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, en el impulso de la iniciativa, así como la presencia del alcalde anfitrión, Renzo Reggiardo, y de la alcaldesa Camila Jara, a quien destacó como ejemplo del liderazgo femenino en la apropiación de agendas de seguridad ciudadana. También reconoció el trabajo del equipo técnico liderado por el gerente de Desarrollo Territorial, Julián Suárez, y por el gerente de Infraestructura, Ángel Cárdenas.

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La estrategia parte de una premisa central: la seguridad es un habilitante para el desarrollo. Por eso, su diseño integró a múltiples áreas de CAF —desarrollo social, infraestructura, género y diversidad— con el objetivo de ofrecer a las ciudades una respuesta coordinada y no fragmentada frente al crimen. En ese marco, el programa se estructura en torno a tres ejes: intervención territorial, fortalecimiento de capacidades locales y apoyo a comunidades vulnerables.

El primer eje apunta a las zonas más golpeadas por la violencia. La estrategia propone intervenciones integrales en territorios críticos, asentamientos informales y comunidades vulnerables donde el crimen organizado ha ocupado el espacio que el Estado no logró sostener. La lógica es clara: a mayor vacío institucional, mayor penetración criminal.

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Una ilustración urbana acompaña el anuncio de la estrategia sobre ciudades más seguras del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Molano citó el caso de un barrio de Portoviejo, en Ecuador, donde grupos delictivos controlaban el centro de comando de cámaras de vigilancia. “Sabían quién entraba al barrio, quién salía y quién no”, describió. Frente a ese escenario, la estrategia plantea la construcción de equipamientos urbanos de seguridad: estaciones de policía, centros de conciliación y espacios de atención a mujeres víctimas de violencia, como primera representación del Estado en zonas críticas.

Los parques como herramienta de prevención del delito

Otro componente central del eje territorial es la recuperación del espacio público. Para CAF, los parques y plazas son el lugar donde se ejerce la democracia en su forma más concreta —“donde todos somos iguales”, señaló Molano— y, al mismo tiempo, uno de los escenarios más abandonados por las políticas de seguridad convencionales. La estrategia propone diseñarlos con criterios de seguridad, con participación comunitaria y con articulación entre la alcaldía y las fuerzas del orden.

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Un estudio de la Universidad de los Andes citado durante la presentación respalda ese enfoque con evidencia concreta: si un parque urbano cuenta con iluminación LED blanca, actividades deportivas nocturnas con un instructor asignado por la alcaldía y líderes comunitarios activos, el delito puede reducirse entre un 20 y un 25% en el plazo de un año. Más allá de los índices delictivos, el impacto más valorado por las comunidades es el aumento de la percepción de seguridad.

Policías mejor entrenadas y sistemas de justicia más ágiles

El segundo eje de la estrategia se concentra en el fortalecimiento de capacidades a nivel local. Esto abarca la creación o consolidación de secretarías y entidades de coordinación en seguridad, la elaboración de planes locales y, de manera especial, la profesionalización de las policías. Según Molano, donde hay un agente bien entrenado, con tecnología e inteligencia, la función policial se transforma: deja de ser solo patrullaje y pasa a ser trabajo comunitario con capacidad investigativa.

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El alcalde Renzo Reggiardo interviene durante la presentación de la Estrategia Ciudades Más Seguras de CAF en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

Como ejemplo concreto, CAF está preparando un crédito de casi USD 80 millones para Ecuador destinado a modernizar dos áreas críticas de la Policía Nacional: la investigación criminal y la judicialización. Los recursos financiarán mejoras en comunicaciones, plataformas de software para seguimiento de casos, inteligencia artificial predictiva y herramientas para los procesos judiciales. El objetivo es equipar a las fuerzas del orden para enfrentar un crimen que, como subrayó Díaz-Granados, ya no es el de antes.

“El crimen en América Latina cambió. Es organizado, con relaciones transnacionales, y maneja simultáneamente narcotráfico, microtráfico y trata de personas, y crece por expansión de franquicias criminales”, advirtió el presidente ejecutivo de CAF, según lo citó Molano. Ante esa realidad, la estrategia también contempla el fortalecimiento de los sistemas de justicia: centros de convivencia, comisarías de resolución de conflictos y mecanismos de conciliación comunitaria.

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El microtráfico, el fenómeno que destruye familias desde adentro

El tercer eje está orientado a los grupos más vulnerables: niños, jóvenes y mujeres. En zonas afectadas por la violencia organizada, los menores son frecuentemente objeto de reclutamiento ilegal por parte de pandillas y grupos criminales. La estrategia apunta a prevenir esa instrumentalización mediante intervenciones específicas de protección y acompañamiento comunitario. Las mujeres víctimas de violencia de género recibirán apoyo a través de mecanismos de denuncia, botones de pánico y redes de contención barriales, como las denominadas alianzas púrpura que ya operan en varias ciudades de la región.

Un fenómeno que Molano identificó como uno de los más destructivos —y menos visible en los debates de política pública— es el microtráfico. “Yo pensé que ese era un problema colombiano. Hoy el tráfico local de estupefacientes es el peor mal que destruye las familias”, afirmó. Una sola dosis que engancha a un niño puede desencadenar una cadena que erosiona el núcleo familiar, lo empuja hacia el delito y genera los primeros actos de violencia en el barrio. CAF se propone estudiar a fondo ese fenómeno para diseñar respuestas efectivas. En esa línea, mencionó la apuesta del gobierno de Buenos Aires por comprender y prevenir el tráfico local de estupefacientes en sus barrios.

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Ministerio del Interior autoriza el egreso de 341 cadetes de la PNP por crisis de inseguridad ciudadana. (Foto: ANDINA/PNP)

El transporte público, un frente pendiente en la agenda de seguridad

La estrategia incorpora también una dimensión que suele quedar fuera de los planes de seguridad urbana convencionales: los sistemas de transporte público. CAF financia actualmente varios proyectos de infraestructura en la región —líneas de metro, corredores de buses— y la nueva estrategia busca que esos espacios, donde los ciudadanos pasan una parte significativa de su tiempo cotidiano, estén diseñados con criterios de seguridad desde su concepción, y no como un añadido posterior.

El programa se ejecutará con un esquema de trabajo articulado entre gobiernos nacionales, subnacionales y comunidades. Las capacidades técnicas de las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Sostenible e Infraestructura de CAF estarán disponibles para asistir a las ciudades en la formulación de proyectos, financiar iniciativas estratégicas —como las que ya están en marcha en Lima— y generar conocimiento sobre desafíos de seguridad que hasta ahora no habían sido sistematizados por el organismo multilateral.

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