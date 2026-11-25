El jefe del santuario reconoció que existen limitaciones de recursos y adelantó que solicitarán ampliaciones presupuestales para cubrir posibles déficits durante el próximo año. Exitosa

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El Santuario Histórico de Machupicchu cuenta con registros de distintas especies de mamíferos que forman parte de la biodiversidad de esta área natural protegida. Los estudios realizados en el territorio permitieron identificar ejemplares de oso de anteojos y documentar la presencia de animales que también habitan en otros sectores de los Andes y la Amazonía.

La información fue presentada por Vladimir Ramírez Prada, jefe del Santuario Histórico de Machupicchu, quien detalló los resultados de las investigaciones recientes sobre la fauna silvestre. Los registros incluyen especies cuya presencia resulta relevante para el seguimiento de la biodiversidad local.

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Entre los animales identificados figuran sajinos, monos, tarucas y venados. Parte de estos ejemplares quedó registrada mediante fotografías, un material que permite documentar su presencia en distintos espacios del santuario.

Los resultados también ponen atención sobre las condiciones de los ecosistemas y las acciones que desarrolla el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) para proteger este espacio. La prevención de incendios forestales y la asignación de recursos para las labores de conservación forman parte de las tareas que continúan dentro del área protegida.

Investigación identifica 74 osos de anteojos en el santuario

Vladimir Ramírez Prada informó que una investigación reciente identificó 74 individuos de oso de anteojos (Tremarctos ornatus) dentro del Santuario Histórico de Machupicchu. Esta especie, característica de los ecosistemas andinos, forma parte de los registros obtenidos durante los estudios sobre fauna silvestre.

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El funcionario explicó que los desplazamientos de estos animales presentan diferencias según el sexo. Los machos pueden recorrer aproximadamente 50 kilómetros, mientras que las hembras registran desplazamientos cercanos a los 16 kilómetros.

También mencionó avistamientos de ejemplares junto a sus crías en sectores próximos a la vía férrea y a las rutas del Camino Inca. Estos reportes permiten identificar espacios utilizados por la especie dentro del territorio protegido.

Fotografías documentan más de 27 especies de fauna silvestre

El jefe del santuario explicó que el SERNANP desarrolla acciones de prevención para reducir los incendios forestales y proteger los ecosistemas donde habitan osos de anteojos, sajinos y otras especies. Composición: Infobae

Los registros fotográficos reunieron evidencias de más de 27 especies de fauna silvestre. Entre ellas aparecen sajinos, monos, tarucas y venados, además de otros mamíferos identificados durante las investigaciones.

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Ramírez Prada destacó la presencia del sajino, cuya distribución, según explicó, presenta una situación particular fuera del santuario. El funcionario señaló: “El sajino ya no existe ya en doscientos kilómetros a la redonda, pero sí en el santuario”.

Asimismo, mencionó la identificación de aproximadamente cinco especies nuevas y la presencia de animales cuya existencia dentro de esta zona ya se conocía, pero cuya observación volvió a registrarse. Entre ellos nombró a la taruca y al venado enano, especies que pueden divisarse en distintos sectores, especialmente en la red de caminos incas.

SERNANP mantiene formación de bomberos forestales desde hace 24 años

La protección de la fauna silvestre también comprende medidas de prevención frente a los incendios forestales. De acuerdo con Ramírez Prada, el santuario desarrolla desde hace 24 años un trabajo de formación de bomberos forestales para reducir estos eventos y proteger los ecosistemas.

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El jefe del área natural protegida vinculó estas acciones con las condiciones ambientales que permiten la presencia de distintas especies. Al referirse a los resultados de las investigaciones, sostuvo: “En lo que es el medio ambiente y diversidad biológica, estamos muy bien”.

La formación de personal especializado constituye una de las líneas de trabajo que el SERNANP mantiene dentro del santuario para atender los riesgos asociados al fuego. Estas labores forman parte de las acciones de conservación que se desarrollan en el territorio.

Recortes presupuestales obligan a priorizar gastos de conservación

Esta clase de ardilla pertenece a la familia Sciuridae y es del género Hadrosciurus.(Foto: Andina)

Otro de los asuntos abordados por el jefe del Santuario Histórico de Machupicchu fue el posible impacto de los recortes presupuestales anunciados para distintas instituciones públicas. Ramírez Prada reconoció que existen restricciones sobre los recursos disponibles y explicó que la administración del área protegida prioriza los gastos vinculados con las necesidades de conservación.

Según indicó, los ajustes se concentran en partidas consideradas menos necesarias para las actividades principales del santuario. También señaló que la institución prevé solicitar ampliaciones presupuestales durante el próximo año para cubrir posibles déficits.

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“Siempre el próximo año vamos a tener mecanismos en las cuales vamos a solicitar, pues ampliaciones de presupuestos para que lo que pudiera ser deficitario vamos a contar con ellos”, declaró Ramírez Prada.

El funcionario precisó que los recursos deben destinarse a las actividades contempladas en la planificación institucional, con prioridad en las tareas de protección del área natural.