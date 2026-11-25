Las fuertes olas ingresaron a viviendas del balneario de Colán, en Piura, derribaron paredes y puertas y dejaron varios ambientes destruidos. Los vecinos afectados piden apoyo municipal para proteger sus propiedades ante la continuidad del oleaje. Fuente: TV Perú Noticias

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El balneario de Colán, uno de los destinos turísticos más concurridos de la región Piura, enfrenta los efectos de varios días de oleajes anómalos que amenazan las viviendas y establecimientos ubicados cerca de la orilla. La fuerza del mar provocó el ingreso de agua a varios inmuebles, destruyó paredes y dejó ambientes inhabitables, mientras los residentes buscan proteger sus propiedades ante la proximidad de nuevas olas.

Los daños alcanzaron estructuras de material noble y construcciones rústicas. En una de las viviendas afectadas, la fuerza del agua derribó una puerta y destruyó dos ambientes que eran utilizados como habitaciones. El propietario también perdió parte de las estructuras que había instalado como protección para impedir que el mar ingresara a su inmueble.

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La situación preocupa a los vecinos y comerciantes de esta zona turística de la provincia de Paita, quienes solicitaron la intervención de las autoridades municipales para evitar que los daños se extiendan a otras propiedades. Según el reporte de TV Perú Noticias, las olas continuaban acercándose a las construcciones durante la tarde del martes 24 de noviembre, lo que incluso dificultaba el tránsito por la orilla.

Estructuras colapsadas y escombros cubren la orilla del balneario de Colán tras el avance del mar sobre las viviendas costeras en Piura. (Captura: TV Perú Noticias)

Olas de casi tres metros destruyeron habitaciones y paredes de viviendas en Colán

Michael, uno de los propietarios afectados, relató que el oleaje comenzó a intensificarse desde el jueves 19 de noviembre. Según explicó, las olas aumentaron progresivamente de tamaño hasta alcanzar una altura aproximada de 2,80 metros, con una fuerza suficiente para superar las barreras que había colocado frente a su vivienda.

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“La más grande puede haber sido de dos ochocientos. Porque esa llegó con tanta fuerza que me tumbó la protección que yo tenía acá. Por la fuerza me tumbó la puerta”, contó durante una entrevista con TV Perú Noticias.

El impacto también destruyó dos ambientes de su propiedad, entre ellos una habitación amplia que contaba con baño propio. Aunque parte de este último espacio permaneció intacta, las paredes de cemento quedaron destruidas por el ingreso del agua. Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, el propietario tuvo que demoler algunos sectores de la infraestructura dañada.

Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano. (Foto: Agencia Andina)

El caso no sería aislado. Otros inmuebles ubicados a pocos metros del mar también presentan afectaciones. Algunas estructuras permanecen húmedas y con daños en sus bases, por lo que los residentes temen que las paredes terminen colapsando si continúa la intensidad del oleaje.

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Vecinos piden ayuda a la municipalidad para evitar más daños en sus propiedades

Los residentes de Colán solicitaron apoyo a la Municipalidad Distrital de San Lucas de Colán para reforzar las zonas expuestas al avance del mar. Michael pidió que las autoridades proporcionen materiales que permitan levantar barreras de protección y reducir el ingreso del agua a las viviendas.

“Por favor, aunque sea traigan material para evitar que el mar se me siga metiendo y me haga más daño”, manifestó el propietario, quien advirtió que todavía tiene otras habitaciones expuestas a lo largo del pasaje donde se encuentra su inmueble.

El vecino también recordó que el sector afectado corresponde a una zona de evacuación pública, por lo que consideró necesaria la intervención municipal para proteger tanto las propiedades particulares como el espacio utilizado por los residentes.

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Una vivienda del balneario de Colán, en Piura, presenta muros derribados y escombros causados por el impacto del mar en la orilla. (Composición: Infobae Perú)

En los alrededores, algunos propietarios comenzaron a realizar trabajos para reforzar las estructuras comprometidas. Durante la transmisión televisiva se observó a obreros que intervenían la base de una de las viviendas, con el propósito de evitar que las paredes debilitadas por el agua cedieran ante la fuerza de las olas.

Oleajes anómalos también perjudican a los negocios turísticos de Piura

Los efectos del fenómeno también alcanzan a los comerciantes y trabajadores que dependen de la actividad turística en Colán. Aunque durante esta temporada baja disminuye la cantidad de visitantes, algunos establecimientos reportaron una reducción adicional de sus ventas debido a las condiciones del mar.

La situación afecta especialmente a quienes ofrecen servicios vinculados con los recorridos turísticos y las actividades acuáticas. La cercanía de las olas a las construcciones y la dificultad para transitar por la orilla representan obstáculos para el desarrollo habitual de estas actividades.

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En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias. (Andina)

Durante el reporte televisivo, el periodista advirtió que el agua ya llegaba hasta los muros de las viviendas más próximas a la playa. Algunas se encuentran a menos de 20 metros de la orilla, una distancia que las mantiene expuestas al avance del oleaje.

Los vecinos permanecen a la espera de medidas de protección por parte de las autoridades, ante el temor de que las condiciones del mar continúen deteriorando sus propiedades y afecten otros establecimientos del balneario.