Perú podría enfrentar a Canadá en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Crédito: Difusión.

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Canadá ingresó al grupo de posibles adversarios de Perú en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2027, luego de su eliminación en el Final 8 que se disputa en Bolonia. La caída ante República Checa modificó el panorama de la selección nacional, que ahora contempla una eventual visita canadiense en febrero del próximo año.

El conjunto norteamericano perdió por 2-0 en los cuartos de final. Tomás Machac venció a Liam Draxl en tres sets y Jiri Lehecka superó a Félix Auger-Aliassime, con lo cual el partido de dobles ya no fue necesario. Canadá, campeón de la Copa Davis en 2022, deberá disputar la siguiente campaña desde los Qualifiers.

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La nueva posibilidad también impacta en la condición de localía de Perú. Según una proyección de ‘DECISIVO - Tenis Perú’, las opciones de que la ‘bicolor’ reciba la serie bajaron de 43% a 38% tras el resultado de Canadá. El sorteo está programado para el domingo 29 de noviembre y definirá el rival del equipo dirigido por Luis Horna.

Si el emparejamiento coloca frente a frente a ambos países, Perú deberá trasladarse a territorio canadiense. El elenco de Auger-Aliassime tendría el derecho de elegir ciudad, superficie y condiciones de juego, un factor que puede resultar determinante en una competencia que se define en cinco partidos y suele presentar convocatorias variables.

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Las chances de Perú se ser local en los Qualifiers de la Copa Davis 2027 se reducen. Crédito: Captura X DECISIVO.

¿Cómo quedó la última serie ente Perú y Canadá por Copa Davis?

La última serie entre el equipo peruano y el norteamericano se jugó en julio de 2009, en el Club Lawn Tennis de la Exposición de Lima, sobre polvo de ladrillo. Fue una eliminatoria del Grupo I de la Zona Americana que terminó con triunfo canadiense por 3-2.

La definición se extendió hasta el quinto punto. El canadiense Bruno Agostinelli derrotó a Iván Miranda en cuatro sets en el partido decisivo, después de que la jornada final se interrumpiera por falta de luz. Perú había contado con Luis Horna e Iván Miranda en aquella llave, pero no pudo sostener la localía ante un rival que encontró la victoria en el cierre.

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Ese cruce permanece como el único antecedente reciente entre ambas naciones en Copa Davis. Por eso, una eventual serie de los Qualifiers 2027 tendría un componente adicional: Perú buscaría revertir la derrota sufrida en Lima, mientras que Canadá intentaría aprovechar la ventaja de jugar bajo sus propias condiciones.

Así se clasificó Perú a los Qualifiers de la Copa Davis 2027

Perú obtuvo su clasificación tras imponerse por 3-2 a Paraguay en una serie disputada en el Jockey Club del Perú, en septiembre. El equipo nacional tomó ventaja durante la primera jornada con los triunfos de Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, aunque la definición se prolongó hasta el último encuentro.

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Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

Paraguay reaccionó el sábado al ganar el partido de dobles y luego igualó la llave con la victoria de Daniel Vallejo sobre Buse, en un duelo de tres horas y 44 minutos. El tenista peruano había ganado el primer set, pero Vallejo remontó y dejó la serie empatada 2-2 antes del punto final.

Con la responsabilidad sobre sus hombros, Varillas venció a Hernando Escurra por 6-2 y 6-4. El resultado aseguró el regreso peruano a Qualifiers y dejó al plantel a la espera del sorteo. El rival que salga el domingo 29 de noviembre marcará el primer paso de Perú en su intento por avanzar hacia el Final 8.

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Así está el panorama de Perú en los Qualifiers 2027

- Perú sería visitante ante:

Estados Unidos (7º)

Australia (9º)

Canadá (8°)

- Perú sería local ante:

Argentina (12º)

- Rivales que se definirían por sorteo:

Bélgica (4º)

Francia (10º)

Países Bajos (13º)

Hungría (15º)

- Selecciones pendientes de la Final 8:

Alemania (3º)

España (2º)

Italia (1º)

República Checa (5º)

Austria (6º)

Gran Bretaña (11º)

Corea del Sur (14º)