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Ignacio Buse vs Zizou Bergs: día, hora y canal TV del debut del peruano en el Masters 1000 de Shanghái 2026

El tenista peruano afrontará su estreno en el certamen asiático ante un rival que llega en buen momento. Conoce los detalles de la programación del encuentro y cómo seguirlo desde Perú

Ignacio Buse se enfrentará al belga Zizou Bergs por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026.
Ignacio Buse se enfrentará al belga Zizou Bergs por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026. Crédito: Agencias
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Ignacio Buse afrontará un nuevo desafío en el circuito internacional cuando se mida con el belga Zizou Bergs por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026. El tenista peruano buscará avanzar en el certamen asiático, uno de los más importantes del calendario ATP, y mejorar su recorrido en los torneos de esta categoría.

El encuentro también podría marcar un paso importante en su camino hacia un eventual duelo con Carlos Alcaraz. Para acercarse a ese cruce, el ‘Colorado’ deberá superar primero al belga, mientras que el español tendrá que ganar su respectivo partido. A continuación, te compartimos todos los detalles de la programación y las opciones para seguir el compromiso desde Perú.

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Ignacio Buse vs Zizou Bergs: día hora y canal TV del partido

El encuentro entre el peruano y el belga está programado para el sábado 10 de octubre, por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026. Ignacio Buse debutará en esta instancia debido a su condición de cabeza de serie y buscará conseguir una victoria que le permita avanzar en el torneo. La hora exacta todavía está pendiente de confirmación en la programación oficial.

La transmisión del compromiso en Perú estará disponible a través de ESPN y su plataforma de streaming Disney+ Premium, a la que se puede acceder desde dispositivos móviles y ordenadores mediante una suscripción. En Infobae Perú encontrarás todos los detalles de la programación y los resultados del tenista nacional en el certamen asiático.

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  • Partido: Ignacio Buse vs Zizou Bergs
  • Fecha: sábado 10 de octubre de 2026
  • Hora en Perú: pendiente de confirmación oficial
  • Torneo: Masters 1000 de Shanghái
  • Ronda: segunda ronda
  • Sede: Shanghái, China
  • Transmisión: Disney+ Premium
Ignacio Buse se enfrentará al belga Zizou Bergs por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026.
Ignacio Buse se enfrentará al belga Zizou Bergs por la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái 2026. Crédito: Agencias

Por la diferencia horaria entre Perú y China, el partido se disputará durante la madrugada peruana del sábado. La jornada en Shanghái comenzará desde la noche del viernes 9 de octubre en nuestro país, aunque el horario específico de Buse dependerá de la programación definitiva de la organización.

Primer enfrentamiento ante Bergs

Ignacio Buse tendrá una exigente prueba frente a un rival que ha conseguido resultados importantes durante esta temporada. Bergs, ubicado en el puesto 39 del ranking ATP, accedió a la segunda ronda tras derrotar al checo Vit Kopriva por 6-3 y 6-1, en una hora y 15 minutos.

El belga conquistó este año en Eastbourne su primer título ATP, sobre césped, y también alcanzó la tercera ronda en Montecarlo, Wimbledon y el US Open. Estos antecedentes reflejan su capacidad para competir en torneos de alto nivel y encadenar victorias ante distintos tipos de rivales.

Además, Bergs cuenta con experiencia sobre superficies rápidas, una característica que puede ser relevante en la cancha dura de Shanghái. Para el peruano, será importante adaptarse a las condiciones del encuentro y sostener su nivel durante un partido que podría ser determinante para sus aspiraciones en el certamen.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP. Buse, que ingresó directamente a esta instancia por su condición de cabeza de serie, intentará aprovechar la oportunidad para avanzar a la siguiente ronda.

Ignacio Buse enfrentará por primera vez en el circuito a Zizou Bergs.
Ignacio Buse enfrentará por primera vez en el circuito a Zizou Bergs. Crédito: ATP

¿Ignacio Buse podría enfrentar a Carlos Alcaraz?

Una victoria ante Bergs podría acercar a Buse a uno de los desafíos más llamativos de su recorrido en Shanghái: un posible enfrentamiento con Carlos Alcaraz en la tercera ronda. Para que ese cruce se concrete, el peruano deberá ganar su partido y el español tendrá que hacer lo propio en su compromiso.

Alcaraz se medirá con el argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien aseguró su lugar en el cuadro tras vencer al colombiano Nicolás Mejía. El español deberá superar ese encuentro antes de que pueda confirmarse un eventual duelo con el representante peruano.

Por ahora, Buse tiene la mirada puesta en Bergs y en avanzar en el Masters 1000. Si consigue la victoria, mantendrá abierta la posibilidad de enfrentarse por primera vez a Alcaraz en el circuito profesional.

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