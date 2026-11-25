El cantautor peruano Fabrizio posa en primer plano y toca la guitarra acústica en una sesión musical al aire libre en el campo.

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Si alguien escuchara cantar a Fabrizio sin conocer su historia, probablemente imaginaría que se trata de un artista nacido en algún pueblo rural de Kentucky o Tennessee, rodeado de guitarras, carreteras interminables y las tradiciones musicales del sur de Estados Unidos. Su voz grave, profunda y cargada de melancolía parece pertenecer a ese universo. Sin embargo, detrás de ese sonido característico hay una historia que comienza a miles de kilómetros de Nashville, en Huánuco, Perú.

Fabrizio es un joven peruano que está consiguiendo algo poco habitual: abrirse camino en la escena del country estadounidense, un género musical con profundas raíces en la cultura norteamericana y en el que no es frecuente encontrar artistas latinoamericanos. Su talento ha llamado la atención de miles de usuarios en redes sociales, de seguidores del género y de la industria discográfica, que han encontrado en su interpretación una autenticidad difícil de pasar por alto.

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Su voz incluso ha despertado comparaciones con Johnny Cash, considerado una de las figuras más importantes de la historia del country. Pero su historia no se explica únicamente por el parecido vocal. Detrás de sus canciones hay una vida marcada por cambios radicales, dificultades económicas, una migración durante la adolescencia y experiencias personales que hoy se han convertido en el centro de su propuesta artística.

De Huánuco a la selva peruana: los primeros años de Fabrizio

La historia de Fabrizio comienza en Huánuco, donde nació y pasó sus primeros años de infancia. Su acercamiento a la música estuvo relacionado directamente con su familia, especialmente con su padre, quien trabajaba como locutor y DJ de radio.

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En casa, la música era una presencia constante. Su padre compartía con sus hijos canciones de rock y pop en inglés de los años noventa y principios de los 2000. Aunque Fabrizio todavía no comprendía el idioma, creció escuchando aquellas melodías que, sin saberlo, terminarían influyendo en su futuro.

Su familia se trasladó a San Alejandro, un pequeño pueblo ubicado en la selva peruana. Allí experimentó una realidad muy diferente a la de otras ciudades: durante varios años vivieron sin agua corriente ni electricidad.

Uno de los recuerdos que conserva de aquella etapa es levantarse temprano para recoger agua de lluvia y llevarla a su madre, quien la utilizaba para preparar el desayuno y realizar las labores domésticas.

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Fabrizio, con guitarra en mano, se presenta en los escenarios de Alabama para llevar su música y tener la aceptación de los seguidores de la música country | Instagram /@fabrizio_music_

Aquella rutina formó parte de su infancia. Lo que hoy puede parecer una experiencia extraordinaria era simplemente la vida cotidiana de su familia.

Más adelante, volvieron a mudarse, esta vez a Pucallpa, donde Fabrizio comenzó la secundaria. En esa etapa, su principal pasión no era la música, sino el fútbol. Llegó a jugar a nivel semiprofesional y viajó por diferentes lugares del Perú para participar en encuentros deportivos.

A los quince años dejó el Perú y tuvo que aprender inglés para sobrevivir

El giro más importante de su vida ocurrió cuando su padre le propuso mudarse a Estados Unidos. Fabrizio tenía apenas quince años y conocía muy poco sobre el país al que estaba a punto de llegar.

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Su relación con Estados Unidos estaba vinculada, sobre todo, con las canciones que escuchaba en la radio de su padre. Aceptó la propuesta y, pocas semanas después, dejó el Perú para comenzar una nueva vida.

El cambio fue radical. Llegó sin dominar el inglés, tuvo que adaptarse a otra cultura y comenzar nuevamente sus estudios escolares. La experiencia también lo obligó a asumir responsabilidades a una edad temprana.

Para ayudar a sobrevivir, consiguió trabajo en un restaurante mexicano, donde realizaba labores como lavar platos y recoger las mesas. Mientras estudiaba, también buscaba la manera de aprender inglés.

Fabrizio dejó su natal Huánuco y el Perú para llegar a Estadoa Unidos donde encontró en una guitarra su pasión por la música, especialmente la ountry | Instagram /@fabrizio_music_

Su principal herramienta fue YouTube. Después de salir del colegio, veía videos y tutoriales para familiarizarse con el idioma y aprender a comunicarse.

“Todos tenemos ese instinto de no querer quedarnos atrás”, explicó a The Western Side, canal de YouTube, al recordar aquella etapa. Esa necesidad de adaptarse fue lo que lo impulsó a aprender inglés tan rápido como podía.

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Más adelante fue aceptado en Georgia State University e intentó continuar sus estudios superiores. Sin embargo, no terminó la carrera universitaria. También trabajó en diferentes empleos, entre ellos ventas puerta a puerta, control de plagas y venta de automóviles.

Durante aquellos años, la música todavía no era una profesión ni un proyecto concreto. Era una pasión que permanecía en segundo plano.

El cantante peruano Fabrizio sostiene una guitarra acústica durante una interpretación de música country en Estados Unidos. (fabrizio_music_)

¿Cómo llegó a la música country? Una guitarra cambió su destino

Hacia finales de 2023, Fabrizio comenzó a reencontrarse con la música que había acompañado su infancia. El algoritmo de sus redes sociales empezó a recomendarle artistas como Tyler Childers, Jason Isbell, Townes Van Zandt y Colter Wall, representantes del country contemporáneo, el folk estadounidense y el llamado outlaw country.

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Aquellos músicos despertaron nuevamente su interés.

Decidió comprarse una guitarra y comenzó a aprender por su cuenta. Pasaba horas siguiendo tutoriales de YouTube, practicando acordes y repitiendo las mismas lecciones hasta conseguir tocar las canciones que quería interpretar.

Su primer impulso fue salir a la calle para tocar y conseguir algo de dinero.

En Auburn, Alabama, comenzó a presentarse en espacios públicos con su guitarra. No tenía grandes expectativas sobre lo que podía conseguir. Simplemente quería tocar.

Fue durante esa etapa cuando conoció a su esposa, en una de las esquinas donde solía interpretar sus canciones.

Empezó a compartir videos en TikTok e Instagram. Sus interpretaciones de artistas como Johnny Cash, Colter Wall y Tyler Childers comenzaron a llamar la atención.

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Lo que inicialmente parecía una actividad personal terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada.

Fabrizio, cantante peruano de música country, interpreta una canción frente al micrófono durante un concierto. (fabrizio_music_)

La voz que sorprendió a las redes sociales y recuerda a Johnny Cash

Uno de los elementos que distingue a Fabrizio es su voz. Su registro de barítono, profundo y áspero, contrasta con su juventud y transmite una intensidad emocional que ha sorprendido a quienes descubren sus interpretaciones.

En sus videos aparece frecuentemente con una guitarra, mirando directamente a la cámara mientras canta con una expresividad que parece conectarlo con las raíces más tradicionales del country.

La comparación con Johnny Cash no resulta casual. El legendario cantante estadounidense construyó buena parte de su identidad musical alrededor de una voz grave, una interpretación sobria y canciones que abordaban historias humanas complejas.

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El cantante peruano Fabrizio interpreta una canción con guitarra acústica durante un recital de música country en Estados Unidos. (fabrizio_music_)

Fabrizio ha conseguido despertar una asociación similar entre algunos oyentes, aunque su propuesta incorpora también influencias del folk y del country contemporáneo.

Uno de los momentos que impulsó su crecimiento en redes sociales fue la publicación de videos musicales grabados de manera sencilla, sin grandes producciones. Una guitarra, un automóvil y su voz fueron suficientes para captar la atención.

Los comentarios comenzaron a multiplicarse. Muchos usuarios se preguntaban quién era aquel joven y de dónde provenía una voz que parecía pertenecer a un cantante con décadas de trayectoria.

Después de ganar reconocimiento mediante versiones de otros artistas, comenzó a presentar sus propias composiciones.

Entre sus canciones destacan No Blood Left to Spill, Lady of the Moon, Finish Line y Lungs, esta última como una versión de otro tema musical.

Sus producciones acumularon millones de reproducciones y le permitieron construir una comunidad de seguidores que comenzó a interesarse no solamente por su voz, sino también por su historia.

El cantante de música country Fabrizio interpreta un tema con su guitarra acústica frente al público asistente en una sala de conciertos de Estados Unidos. (fabrizio_music_)

Santa Anna lo fichó y su carrera comenzó a despegar

Santa Anna, compañía discográfica, incorporó a Fabrizio a su catálogo tras seguir su crecimiento en plataformas digitales.

La firma representó un paso importante en su carrera: pasó de publicar interpretaciones en redes sociales y tocar en las calles a desarrollar un proyecto musical con mayor proyección profesional.

Su propuesta tiene una característica particular: no intenta construir personajes ni contar historias ajenas. Sus composiciones están relacionadas con experiencias personales, conflictos emocionales y situaciones que forman parte de su propia vida.

La soledad, las dificultades para encontrar un lugar en el mundo, la salud mental y las adicciones aparecen entre los temas que atraviesan sus canciones.

Esa honestidad se ha convertido en uno de sus principales elementos diferenciadores dentro de una industria donde la imagen y la producción musical suelen ocupar un lugar central.

El cantante de música country Fabrizio interpreta un tema con su guitarra acústica ante el público en un concierto en Estados Unidos. (fabrizio_music_)

Recovery: el EP en el que Fabrizio cuenta su lucha contra las adicciones

El siguiente capítulo de su carrera llegó con Recovery, su EP debut, un proyecto de cinco canciones que aborda uno de los periodos más difíciles de su vida: su relación con el alcohol y el camino que decidió emprender para alcanzar la sobriedad.

Fabrizio ha contado que, después de mudarse a Estados Unidos, el alcohol fue formando parte de su vida, marcado por la soledad y las dificultades de adaptación, y terminó convirtiéndose en una manera de afrontar sus emociones.

“Fui un alcohólico desde los 15 años hasta los primeros años de mis veinte”, admitió en una entrevista a People, revista estadounidense.

El músico peruano Fabrizio interpreta una canción con guitarra acústica junto a su esposa sobre el escenario de una sala de conciertos en Estados Unidos. (fabrizio_music_)

Con el tiempo, comprendió que estaba perdiendo el control y que necesitaba cambiar.

Decidió dejar de beber y encontró en la composición musical una manera de procesar lo que había vivido.

“La mayoría de estas canciones son historias reales. Son cosas que me sucedieron a mí o situaciones en las que vi cómo otras personas desperdiciaban su vida”, sostuvo.

Una de las canciones centrales del EP es Let Being Sober Be Your Cure, cuyo mensaje está dirigido especialmente a quienes atraviesan problemas de adicción. En ella aborda también el impacto que el consumo de sustancias, particularmente la cocaína, tuvo en la vida de algunos de sus amigos.

El cantante explicó que escribió la canción como si estuviera hablándoles directamente a ellos. Aunque ya no mantiene contacto con muchos, espera que algún día puedan escucharla.

Otra composición importante es Before the Soul Goes to Waste, una canción introspectiva sobre la autodestrucción y las decisiones personales. El tema superó los dos millones de reproducciones en Spotify, según la información difundida sobre su lanzamiento.

También destaca Rehab, una composición que aborda las consecuencias del alcoholismo a través de una historia centrada en un personaje.

En este proyecto, Fabrizio no busca presentar una versión idealizada de la recuperación. Sus canciones muestran las dificultades, el miedo y las contradicciones que acompañan a una persona que intenta reconstruir su vida.

Su intención es que quienes atraviesen experiencias similares puedan reconocerse en sus letras.

“Me encantaría que te fueras con la sensación de que no estás solo”, es uno de los mensajes que transmite al explicar el propósito de su música.

El cantante de música country Fabrizio toca la guitarra frente a micrófonos en un entorno rural durante la grabación de sus sesiones musicales. (fabrizio_music_)

Un peruano que encontró en la música una manera de contar su historia

La historia de Fabrizio tiene un elemento que la hace especialmente interesante: su camino hacia el country no comenzó en Estados Unidos ni estuvo relacionado con una tradición musical familiar propia de ese género.

Comenzó en Huánuco, continuó en San Alejandro y Pucallpa, y tomó un rumbo inesperado cuando llegó a Estados Unidos siendo apenas un adolescente.

Aprendió inglés viendo videos en internet, trabajó para sobrevivir, intentó estudiar una carrera universitaria y pasó por diferentes empleos antes de volver a tomar una guitarra.

Hoy, ese instrumento se ha convertido en su principal herramienta para contar lo que ha vivido.

Su crecimiento también demuestra cómo las redes sociales pueden abrir oportunidades para artistas que, de otra manera, difícilmente habrían conseguido llegar a públicos internacionales. Un joven peruano que comenzó publicando videos caseros logró captar la atención de miles de personas y dar el salto hacia la industria musical estadounidense.

Un cartel promocional anuncia las fechas de la gira musical Recovery Tour del cantautor peruano Fabrizio en varias ciudades de Estados Unidos durante 2026. (fabrizio_music_)

Fabrizio todavía tiene un camino por recorrer, pero ya consiguió algo significativo: que su nombre comience a sonar en una escena musical donde no es habitual encontrar artistas nacidos en el Perú.

Y quizá esa sea la parte más interesante de su historia. Aunque su voz recuerde a Johnny Cash y sus canciones estén profundamente conectadas con las raíces del country estadounidense, Fabrizio lleva consigo una historia que comenzó en territorio peruano.

El cantante peruano Fabrizio posa junto a su esposa durante una presentación en Estados Unidos. (fabrizio_music_)