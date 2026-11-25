Franco Torres acordó su continuidad por un año más. - Crédito: Los Chankas

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Los Chankas dejan atrás la desazón por la debacle de la Liga 1 2026. El enfoque, ahora, está puesto en la reestructuración del plantel para el siguiente año, aunque una prioridad es acordar la permanencia de algunos jerarcas que cumplieron con un rendimiento atendible en el curso que se marcha.

El primer nombre renovado para la campaña venidera es Franco Torres, experimentado mediocentro que, además, cumplió a la perfección con el rol de líder a lo largo del reciente periodo. La entidad confirmó su continuidad con un mensaje compartido en redes sociales.

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Franco Torres va por su tercer periodo consecutivo en Andahuaylas. - Crédito: Los Chankas

“¡Se queda en casa! Nos complace anunciar la renovación de nuestro guerrero Franco Torres, quien continuará vistiendo y defendiendo nuestros colores durante la próxima temporada 2027. ¡Vamos juntos hasta conseguir el sueño, Franco!”, reza el anuncio.

El proceso para su renovación fue más que sencillo. Aprovechando su condición de referente, los directivos le hicieron saber al argentino y a su entorno el interés de que siga en la institución pensando en la siguiente campaña de Liga 1. No hubo mucho que pensar por el lado del futbolista, quien en cuestión de días estampó su nueva rúbrica.

Cumplida la operación, la idea de Franco Nicolás es disfrutar unas vacaciones tranquilas con su familia fuera del Perú y tras ello enrumbar, una vez más, hacia la ciudad de Andahuaylas con la finalidad de dar inicio a los nuevos entrenamientos encabezados por el técnico Juan Carlos Bazalar.

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Al quedarse Torres, Los Chankas se aseguran la presencia de un organizador de juego con capacidad goleadora y galones contrastados, que en el 2026 sacó a relucir una importante estadística realizadora: 11 goles y 5 asistencias en 30 partidos oficiales.

Franco Torres consiguió batir porterías con recurrencia con Los Chankas en el Apertura 2026. - Crédito: Frank Medina

Consignar que el futbolista argentino es de los pocos que prosigue una línea identitaria con los ‘guerreros’ al ampliar su andadura por tercer año seguido. En cada periodo, es más, ofreció mucho denuedo y un profesionalismo correcto, aspectos que le han servido para entrar en el corazón de la afición.

Que no resulte extraño que por su condición de líder se transforme en la voz técnica dentro del campo, en especial con los más jóvenes que buscarán abrirse espacio con Los Chankas en un nuevo año, que está en la obligación de ser mejor que el último.

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Plan de contrataciones

Los Chankas iniciaron la búsqueda de nuevos futbolistas para reforzar su plantel. El operativo ya produjo su primer resultado con la contratación del extremo ecuatoriano Edgar Lastre para la próxima temporada.

El jugador representaba una oportunidad de mercado para la institución, debido a que se encontraba libre después de su paso por CD Moquegua, donde cerró su etapa profesional reciente.

Édgar Lastre fue anunciado como nuevo refuerzo de Los Chankas para la próxima temporada de la Liga 1. Crédito: Los Chankas

Con Lastre, el conjunto de Andahuaylas incorpora a un atacante veloz, creativo e incisivo, con aptitudes goleadoras y capacidad para generar peligro en los últimos metros.

La dirección deportiva de Los Chankas prevé sumar más fichajes durante los siguientes días, con el objetivo de elevar el nivel del equipo y fortalecer el plantel de los ‘guerreros’ para sus próximos desafíos de cara a la temporada.

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