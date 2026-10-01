Ignacio Buse quedó eliminado en ‘singles’ del ATP 500 de Pekín: seguirá en competencia en el cuadro de dobles junto a Flavio Cobolli

El tenista peruano Ignacio Buse perdió ante el francés Quentin Halys en los dieciseisavos de final del Abierto de tenis de China celebrado en Pekín, China, este jueves. Crédito: EFE/Guillermo Benavides.

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Ignacio Buse quedó eliminado del cuadro de individuales del ATP 500 de Beijing tras caer este jueves ante el francés Quentin Halys por 6-1 y 7-6(3), en una hora y 26 minutos. La derrota en el estreno dejó al peruano sin puntos para el ranking ATP en China, aunque mantendrá actividad en el torneo porque disputará el cuadro de dobles junto al italiano Flavio Cobolli.

Halys, ubicado en el puesto 50 de la clasificación mundial, tomó el control desde el inicio. Buse (#35 ATP) cometió errores no forzados y cedió dos veces su servicio durante el primer set, mientras que el francés administró sus turnos de saque para construir una ventaja que resultó decisiva. El 6-1 reflejó la diferencia de ese tramo y obligó al peruano a elevar su rendimiento en la segunda manga.

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El desarrollo cambió después del descanso. Buse mejoró su respuesta desde el fondo de la cancha, sostuvo con mayor regularidad sus juegos de servicio y consiguió un quiebre en el octavo game del segundo parcial. Esa ruptura le permitió emparejar el marcador y llevar la definición a un tie-break, luego de que Halys recuperara el quiebre en un set con menor distancia entre ambos.

El peruano tuvo la posibilidad de extender el partido a una tercera manga, pero Halys resolvió el desempate por 7-3. El francés no concedió nuevas oportunidades y aseguró el pase a la siguiente ronda del torneo. El triunfo le permitió avanzar a los octavos de final, donde enfrentará al australiano Alex de Miñaur, décimo del ranking ATP.

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Ignacio Buse se despide del ATP 500 de Pekín. Crédito: REUTERS.

Buse no sumó unidades en Beijing y, de acuerdo con la clasificación en vivo, se mantiene en el puesto 35. El resultado cerró su recorrido en individuales en la capital china, una semana antes de su participación en el Masters 1000 de Shanghái, certamen para el que figura entre los inscritos.

Buse continuará en Pekín

La presencia de Ignacio Buse en Beijing seguirá en el cuadro de dobles. El peruano formará pareja con Flavio Cobolli, quien cayó en su estreno individual frente al ruso Roman Safiullin. El italiano, séptimo del ranking ATP de individuales, llegó al torneo como cuarto favorito y buscará recuperarse en la competencia por parejas.

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Buse y Cobolli enfrentarán al portugués Francisco Cabral y al estadounidense JJ Tracy en la primera ronda. La dupla rival llega con actividad reciente, ya que Cabral y Tracy conquistaron el título del ATP de Hangzhou antes de trasladarse a Beijing. En la final de ese torneo derrotaron a Sander Arends y David Pel por 7-5 y 6-4.

El encuentro está previsto para este viernes 2 de octubre, aproximadamente a las 02:40 horas de Perú, aunque la programación puede variar según la duración de los partidos anteriores. La transmisión estará a cargo de Disney+. Para Buse, el compromiso representará la oportunidad de cerrar su paso por Beijing con una victoria antes de continuar la gira asiática.

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Ignacio Buse y Flavio Cobolli durante el Masters 1000 de Cincinnati. Crédito: Captura Disney +.

El peruano y Cobolli ya compitieron juntos en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati. En Canadá, perdieron en primera ronda ante el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten por 6-3 y 6-2. En Cincinnati, la pareja volvió a despedirse en el debut frente a los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul, quienes se impusieron por 6-7(6), 6-2 y 12-10 en el match ’tie-break’.

Próximo torneo de Ignacio Buse

El siguiente desafío de Buse será el Masters 1000 de Shanghái, torneo que disputará por primera vez. El cuadro principal comenzará el 7 de octubre y reunirá a los principales jugadores del circuito, con excepción de quienes no participen por lesión o decisión propia.

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Hasta ahora, la segunda ronda representa el mejor resultado de Buse en un Masters 1000. El torneo de Shanghái le ofrecerá una nueva ocasión para superar esa instancia y sumar experiencia en una categoría que entrega puntos relevantes para el ranking ATP.