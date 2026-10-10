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Hernán Barcos opina acerca de su disputa con Michael Hoyos en Sporting Cristal: “Hay que trabajar día a día para poder ganarse un lugar”

Aunque el ‘Pirata’ llegó al Rímac con mayor aval por lo hecho en el primer tramo de la Liga 1 2026, el alza en rendimiento del otro ariete argentino lo llevó a ser suplente a las órdenes de Roberto Mosquera

Hernán Barcos fundiéndose en un abrazo con Michael Hoyos. - Crédito: Sporting Cristal
Hernán Barcos fundiéndose en un abrazo con Michael Hoyos. - Crédito: Sporting Cristal
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Hay mucha calma en Hernán Barcos pese a que su participación en Sporting Cristal se ha visto reducida por la irrupción de Michael Hoyos. Lejos de incomodarse, el veterano jerarca ha encontrado en ese despegue de su compañero un estímulo para disputar por el titularato en el aparato ofensivo.

Con mucha tranquilidad, el ‘Pirata’ mencionó que esa lucha con su compatriota “es parte del fútbol” y demuestra, además, que “nadie tiene el puesto asegurado”. De tal manera que a HB9 solo le queda “trabajar día a día para poder ganarse un lugar” en el equipo.

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Michael Hoyos llenó de elogios a Hernán Barcos tras debut con Sporting Cristal.
Michael Hoyos llenó de elogios a Hernán Barcos tras debut con Sporting Cristal.

Con respecto a la nueva evaluación liguera contra Universidad Técnica de Cajamarca, Barcos aseguró que “la idea es ir a buscar los tres puntos para seguir en la pelea; no dependemos de lo que hablen, sino de nuestro trabajo”.

Antes de retirarse, el delantero argentino-peruano compartió una visión optimista de cara al futuro: “Estamos convencidos de lo que estamos haciendo, creemos en el trabajo y esperemos a fin de año poder conseguir el objetivo y una alegría”.

Revive el emocionante momento en que Hernán Barcos conecta un certero cabezazo tras un tiro de esquina para darle la ventaja a Sporting Cristal. La celebración de los jugadores y la euforia de la hinchada en las tribunas. - Liga 1 Max

Paradero Rímac

La espléndida marcha goleadora de Hernán Barcos con FC Cajamarca atrajo la atención de más de un club del medio local. Conocida su salida de la institución, por una serie de inconvenientes estamentales, el veterano artillero recibió distintas ofertas, pero le convenció la presentada por Sporting Cristal.

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Con la contratación del ‘Pirata’, bajo un contrato de tan solo seis meses, el club del Rímac se trajo a un goleador connotado con carácter competitivo que podía revitalizar un ataque lánguido por la presencia insustancial de Felipe Vizeu, quien luego se fue sin pena ni gloria.

Hernán Barcos – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 29 septiembre
Hernán Barcos no para de golear pese a su veteranía. - Crédito: Sporting Cristal

La idea, en un principio, era que HB9 liderarse el ataque de Cristal en el Clausura 2026; sin embargo, Michael Hoyos le ganó el pulso en el preciso instante en que halló su rumbo goleador. Por ese motivo, se posicionó como titular en detrimento de su compatriota.

A pesar de esa modificación, Hernán Barcos ha seguido entrenándose como el que más en La Florida y cuando le ha tocado la oportunidad de ingresar de cambio ha dejado fogonazos de su jerarquía con asistencias o goles.

Revive la jugada que terminó en el gol de Hernán Barcos. Tras un centro preciso, el delantero define y desata la euforia de los aficionados celestes. Una celebración que demuestra la pasión del fútbol. - Liga 1

Desempeño plausible

De un mes a otro, Sporting Cristal ha mostrado un rostro radicalmente distinto. En agosto estaba rebalsado —sobre todo por dos caídas consecutivas que instalaron un clima de inestabilidad en el Rímac— y en septiembre primoroso. El cambio de actitud es notable y nada parece torcer esa línea ascendente.

Ahora, la disciplina a cargo de Roberto Mosquera está luchando codo a codo por la cima. La concatenación de tres triunfos ha devuelto a los ‘cerveceros’ a la lucha del Torneo Clausura 2026, con amplias posibilidades de alcanzar la cúspide.

Sporting Cristal se deshizo con facilidad de ADT para instalarse en la final de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión
Sporting Cristal se deshizo con facilidad de ADT para instalarse en la final de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión

Entremedias, Cristal echó a andar un nivel futbolístico trascendental en las semifinales de la Copa de la Liga 2026, barriendo con autoridad a un débil ADT, que bajo ninguna circunstancia fue sinónimo de peligro en ambas llaves. La disputa por el título será dentro de un mes y tendrá de rival a Alianza Atlético.

Al margen de ese gran paso realizado, la concentración absoluta de Mosquera y compañía, al igual que de las gradas, está en el tramo decisivo del Torneo Clausura. Mientras existan opciones claras, seguirán luchando con esmero para así rehacerse después de un arranque angustiante que hizo pensar, por un instante, en el coqueteo con el descenso.

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