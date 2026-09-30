El sentido mensaje de Hernán Barcos para lo que resta del Torneo Clausura: “Vamos a pelear hasta el final por el título”

Tres victorias seguidas en el Clausura, una ventaja en las semifinales de la Copa de la Liga y un vestuario que, según el propio atacante, cambió su forma de trabajar. Sporting Cristal vive su mejor momento del año. (Sporting Cristal)

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Sporting Cristal regresó a Lima con el resultado a favor. El conjunto rimense se impuso 1-0 ante ADT en el Estadio Unión de Tarma en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 y llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la tranquilidad de quien sabe que tiene la llave en su poder.

Al bajar del avión, Hernán Barcos atendió a los medios de comunicación y fue directo: el grupo cree, trabaja y no piensa soltar ninguno de los dos objetivos que todavía tiene abiertos en esta temporada.

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El mensaje de Barcos tras la victoria en Tarma

Hernán Barcos destacó el triunfo de Sporting Cristal ante ADT en Tarma y señaló que ahora el equipo deberá definir la semifinal en casa, este jueves 1 de octubre en el Alberto Gallardo. (Copa de a la Liga)

El atacante argentino ingresó en el segundo tiempo del partido disputado en altura y fue uno de los primeros en hablar al regreso a la capital. Para Barcos, el triunfo tiene un valor especial precisamente por el escenario donde se obtuvo: un estadio exigente, ante un rival acostumbrado a las condiciones de altura y lejos del Alberto Gallardo.

“Es importante, sabíamos que era difícil, pero nos pudimos traer los tres puntos y ahora hay que definirlo el jueves en casa”, afirmó el delantero. El único tanto del encuentro llegó a los 14 minutos por medio de Gabriel Santana, y desde ese momento el equipo celeste supo contener a ADT y sostener la diferencia hasta el pitazo final.

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Con ese resultado, Sporting Cristal tiene ahora la posibilidad de cerrar la serie en condición de local. La vuelta está programada para el jueves 1 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo, con transmisión a través de la señal exclusiva de Bicolor+, el canal de YouTube de la FPF y el servicio Bitel 360.

Un equipo que encontró su mejor versión

El cuadro rimense atraviesa su mejor momento del Clausura tras vencer a Los Chankas, CD Moquegua y Atlético Grau. La seguidilla le permitió sumar 19 puntos y acercarse a la cima. (Sporting Cristal)

Más allá de la Copa de la Liga, Barcos también se refirió al presente del plantel en el Torneo Clausura, donde Sporting Cristal atraviesa su mejor racha del certamen. El equipo encadenó tres victorias consecutivas antes del receso por fecha FIFA: 5-0 ante Los Chankas, 2-1 frente a CD Moquegua como visitante y 3-1 sobre Atlético Grau en el Alberto Gallardo. Con esa secuencia, los celestes sumaron 19 puntos en diez fechas y se instalaron en el tercer lugar de la tabla, a tres unidades de Deportivo Garcilaso —líder con 22— y a uno de Universitario, que acumula 20.

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El experimentado delantero explicó que detrás de esa racha hay un cambio en la dinámica de trabajo del grupo. “Un poco ha cambiado la forma de trabajar porque los jugadores son los mismos, se ha mejorado en todos los aspectos”, señaló. Y añadió: “Ahora hay que seguir creyendo en el grupo, se está trabajando de buena forma y se están viendo los resultados”.

Sus palabras describen un vestuario que, después de un tramo irregular en el que cayó ante Alianza Atlético y empató con Sport Boys, encontró la consistencia necesaria para volver a pelear en la parte alta de la clasificación.

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Ambición intacta: pelear por el Clausura hasta la última fecha

La ventaja sobre ADT en la Copa de la Liga no es el único objetivo de Sporting Cristal. Hernán Barcos también dejó claro que el equipo buscará pelear por el título del Clausura. (Sporting Cristal)

La pregunta que más expectativa generó entre los periodistas presentes en el Jorge Chávez fue inevitable: ¿puede Sporting Cristal luchar por el título del Clausura? Barcos no esquivó la respuesta ni bajó las expectativas.

“Vamos a pelear todo lo que nos toque. Hay esperanza y vamos a pelear hasta el final”, respondió el atacante, con la convicción de quien lleva años en el fútbol peruano y sabe que los torneos cortos pueden resolverse en pocas jornadas.

El conjunto rimense enfrenta ahora un tramo decisivo con dos frentes simultáneos. Primero, sellar el boleto a la final de la Copa de la Liga ante ADT el jueves 1 de octubre. Después, retomar la Liga 1 con la visita a Alianza Atlético y seguir acortando distancias con Deportivo Garcilaso y Universitario en la tabla del Clausura. La diferencia de tres puntos con el líder no es insalvable si el equipo mantiene la regularidad que mostró en las últimas semanas.

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Por ahora, el mensaje de Barcos al salir del aeropuerto fue tan claro como el resultado en Tarma: Sporting Cristal no se conforma con lo conseguido y tiene hambre de más.