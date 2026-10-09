RM de BTS visitó la Huaca Pucllana en Lima y sorprendió con un chullo de diseños andinos

RM visitó la Huaca Pucllana durante su estadía en Lima y compartió imágenes del recorrido en Instagram.

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RM recorrió la Huaca Pucllana en Miraflores durante su estadía en Lima y compartió imágenes de la visita en sus historias de Instagram. Kim Nam-joon, líder de BTS, publicó fotografías de la pirámide del complejo arqueológico, piezas de la cultura Wari y un selfie en el que lució un chullo con diseños andinos.

El cantante surcoreano aprovechó su paso por la capital peruana para conocer uno de los atractivos turísticos de Miraflores. Sus publicaciones generaron reacciones entre los seguidores peruanos, que siguen de cerca las actividades de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook durante su visita al país.

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La salida de RM ocurrió antes de las dos últimas presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos, programadas para el nueve y 10 de octubre como parte de la gira mundial BTS World Tour ‘ARIRANG’. El grupo ya ofreció su primer concierto en Lima ante miles de seguidores reunidos en el recinto.

A través de sus historias de Instagram, el artista compartió postales de su recorrido por la Huaca Pucllana. En una de las imágenes mostró una vista de la gran pirámide y de la arquitectura de adobes en librillo que caracteriza al complejo arqueológico ubicado en Miraflores.

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Las imágenes de RM en la Huaca Pucllana

RM también publicó una fotografía de fardos funerarios y piezas cerámicas de la cultura Wari que observó durante su visita. El líder de BTS registró parte de su recorrido por el lugar y permitió que sus seguidores conocieran algunos de los espacios que visitó en Lima.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue un selfie en el que el cantante aparece con un chullo de diseños andinos. La fotografía se sumó a las publicaciones que compartió desde la Huaca Pucllana y que fueron difundidas por seguidores del grupo en redes sociales.

La visita de Kim Nam-joon a este espacio arqueológico se convirtió en una de las actividades de los integrantes de BTS durante su estadía en Perú. El artista aprovechó el tiempo libre antes de los conciertos para recorrer uno de los lugares más reconocidos de la capital.

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La Huaca Pucllana se encuentra en Miraflores y fue el escenario elegido por RM para compartir parte de su experiencia en Lima. Las postales difundidas por el cantante mostraron tanto el recorrido por el complejo como algunos elementos de la cultura peruana que encontró durante la visita.

RM sorprendió a sus seguidores con un selfie en el que lució un chullo de diseños andinos.

Kim Nam-joon publicó fotografías de piezas cerámicas y fardos funerarios que observó en el complejo arqueológico.

Jung Kook también mostró parte de su recorrido por Lima

La salida de RM se suma a las actividades que sus compañeros de BTS han realizado en la capital. Jung Kook también sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes de su paso por Lima, entre ellas fotografías de los Pantanos de Villa y el Morro Solar, en Chorrillos.

El integrante de BTS compartió además postales de situaciones cotidianas de la ciudad, como el tráfico limeño, el comercio ambulante y la gastronomía local. Sus publicaciones generaron reacciones entre los seguidores peruanos, quienes celebraron que los artistas recorrieran distintos puntos de Lima.

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La presencia de los integrantes en espacios turísticos y calles de la capital ha sido seguida con atención por el ARMY peruano. Las imágenes de RM en la Huaca Pucllana y las publicaciones de Jung Kook permitieron observar parte de sus actividades fuera del Estadio San Marcos.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook llegaron a Perú para presentar BTS World Tour ‘ARIRANG’. El grupo ofreció el primero de sus conciertos en Lima y aún tiene dos fechas programadas en el Estadio San Marcos.

Una publicación en Instagram del cantante Jung Kook difunde una fotografía del humedal Pantanos de Villa tomada durante su estancia en Lima.

BTS se prepara para sus últimas fechas en Lima

Tras el primer concierto, BTS continuará con dos presentaciones programadas para el nueve y 10 de octubre. Los shows se realizarán en el Estadio San Marcos y marcarán la continuación del encuentro del grupo con el ARMY peruano.

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Durante el primer espectáculo, los integrantes interpretaron canciones de distintas etapas de su carrera y se dirigieron al público peruano en español. Jung Kook expresó: “Buenas noches Lima, es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”.

Jimin también habló al público durante la presentación y señaló: “Lima, nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble”. Jin, j-hope y V se sumaron a los mensajes dirigidos a las asistentes que colmaron el estadio.

Antes de las fechas restantes, se habilitó un stock limitado de entradas a través de Ticketmaster Perú. La venta corresponde a la liberación de producción para los conciertos del nueve y 10 de octubre, según la información difundida por la plataforma.

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El grupo de k-pop BTS se presenta sobre un escenario iluminado de rojo en el Estadio San Marcos de Lima ante una multitud de fanáticos. (Paula Diaz)

RM pidió respetar la privacidad del grupo

Durante su estadía en Lima, RM también utilizó Weverse para pedir a los seguidores que no permanezcan en los exteriores del hotel donde se hospeda BTS. El artista explicó que el ruido generado frente al establecimiento afecta el descanso de los integrantes, el equipo de trabajo y otros huéspedes.

“Al igual que en Colombia, los miembros y el equipo están teniendo muchas dificultades debido a las personas que permanecen durante todo el día frente al hotel donde nos hospedamos. El ruido llega incluso hasta las habitaciones y todos tienen problemas para dormir. Además, esto también genera muchas molestias para los demás huéspedes del mismo hotel”, escribió.

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El líder de BTS agradeció el cariño recibido por parte de los seguidores peruanos y latinoamericanos, pero remarcó que el descanso es necesario antes de las presentaciones. También extendió el pedido a los fans de Chile, Brasil, Argentina y los países de Asia que el grupo visitará después.

“Confiamos en que ARMY, los mejores fans del mundo, lo entenderán y no lo harán. Esperamos que podamos construir una relación más madura y de la que todos podamos sentirnos orgullosos. Daremos lo mejor de nosotros en el concierto de hoy. Gracias y los amamos siempre”, añadió.

La publicación de RM pidió que el entusiasmo de los seguidores se exprese sin afectar la privacidad ni el descanso de los artistas. Mientras tanto, sus fotografías en la Huaca Pucllana mostraron uno de los momentos que el cantante aprovechó para recorrer Lima antes de las siguientes fechas de BTS en el Estadio San Marcos.

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RM, líder de BTS, pide al Army del Perú que no permanezcan frente al hotel