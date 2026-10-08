La lapidaria opinión de Teddy Cardama sobre la selección peruana tras la gira norteamericana: “El buen momento no existe”

El exfutbolista no encontró atenuantes tras la gira sin victorias por Norteamérica y extendió su crítica a la dirigencia federativa, a los técnicos extranjeros y al modelo del fútbol peruano en su conjunto. (Redes Sociales)

Guardar

La selección peruana cerró su gira por Norteamérica con un balance que dejó pocas dudas sobre el estado actual del fútbol nacional: tres derrotas —ante Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0)— y apenas un empate frente a México (1-1). Cuatro partidos, cero victorias.

Para Teddy Cardama, ese panorama no sorprendió: era la consecuencia lógica de un proceso que, en su lectura, carece de sustento real y de conducción competente.

PUBLICIDAD

Las dudas van más allá del marcador

La gira por Norteamérica dejó a Perú sin triunfos, pero para Teddy Cardama el problema central está en el funcionamiento del equipo y en la ausencia de una identidad que muestre avances. (Selección Peruana)

En declaraciones al programa La Hora de Lalo, de Radio Ovación, Cardama fue directo desde el primer momento. Para él, los números finales son lo de menos. Lo verdaderamente preocupante es la ausencia de un juego reconocible, de una identidad que permita hablar de progreso.

“Más allá de los resultados, es evidente que el buen momento no existe, al menos eso se ha mostrado en estas fechas. Quizás los resultados son lapidarios pero eso es lo que menos importa, lo que importa es el rendimiento y hemos visto poco”, señaló el exfutbolista.

La frase sintetiza una postura que va a contracorriente de ciertos discursos oficiales que intentan encontrar señales positivas en cada convocatoria. Para Cardama, la Bicolor no atraviesa un bache circunstancial: el problema es estructural y tiene nombre y apellido. No está en el campo, sino en las oficinas.

PUBLICIDAD

“Para desarrollar proyectos, para tomar decisiones, lo primero que hay que evaluar es a quiénes toman las decisiones y los que están sentados en la mesa directiva están totalmente desactualizados”, agregó.

La crítica apunta a la cúpula de la Federación Peruana de Fútbol sin rodeos. Cardama no habla de errores tácticos ni de jugadores que fallaron: habla de una dirigencia que, a su juicio, opera con criterios desfasados respecto a las exigencias del fútbol moderno. Esa desactualización, sostiene, se traslada inevitablemente al rendimiento del equipo en cancha.

La bolsa de minutos, en el banquillo de los acusados

Para Teddy Cardama, obligar a los clubes a cumplir una cuota de minutos no garantiza el desarrollo de nuevos talentos. El exfutbolista planteó que la competencia debe definir quién juega. (Selección Peruana)

Uno de los debates que reavivó la gira fue el posible retorno de la denominada bolsa de minutos, un mecanismo que obliga a los clubes de la Liga 1 a ceder cierta cantidad de tiempo de juego a futbolistas jóvenes. La medida fue impulsada en su momento como una herramienta de desarrollo, pero Cardama la descarta sin titubeos.

PUBLICIDAD

“Lo de la bolsa de minutos es una falacia total, no funcionó en ninguna parte del mundo, es un saludo a la bandera”, afirmó.

Su argumento no es solo empírico, sino filosófico. Forzar la participación de un jugador por cumplir una cuota no lo convierte en mejor futbolista. La calidad se construye de otra manera: con continuidad ganada en base a méritos, no impuesta por reglamento.

“Creo que el jugador debe jugar más allá de su edad, por consecuencia, no por obligación”, completó.

La distinción es relevante. Un futbolista joven que suma minutos porque el técnico confía en él crece de manera diferente a uno que entra al campo para satisfacer un requisito administrativo. Cardama defiende que el talento debe abrirse paso por sus propios medios, y que ninguna norma puede sustituir a la meritocracia dentro de un vestuario.

PUBLICIDAD

El fútbol peruano como reflejo distorsionado

La crítica de Teddy Cardama también alcanzó al torneo local. El exfutbolista cuestionó el aporte de algunos técnicos extranjeros y pidió una mayor preparación de los profesionales peruanos. (Selección Peruana)

La parte más áspera del análisis llegó al final, cuando Cardama amplió el foco más allá de la selección y apuntó al ecosistema completo del fútbol peruano. Su diagnóstico es severo: el torneo local funciona como una imitación empobrecida del campeonato argentino, sin que sus protagonistas —en particular los técnicos extranjeros— contribuyan al crecimiento genuino del juego en el país.

“El fútbol peruano es una caricatura del torneo argentino, con tantos técnicos que no saben lo que significa aportarle al fútbol en nuestro país, vienen de paso, van rotando entre ellos mismos”, disparó.

La metáfora de la caricatura es dura pero precisa en su intención: una caricatura exagera los rasgos de algo sin capturar su esencia. Según Cardama, el fútbol peruano imita la forma del modelo argentino —sus esquemas, sus dinámicas, su jerga táctica— pero no asimila su fondo. Y en ese proceso de imitación superficial, los entrenadores foráneos van y vienen sin dejar huella formativa.

PUBLICIDAD

La solución, para él, pasa por un cambio de actitud de los propios peruanos. “Los peruanos deben buscar la manera de actualizarse”, concluyó, dejando en claro que la responsabilidad no recae únicamente en los técnicos que llegan del exterior, sino también en quienes los contratan y en quienes no exigen más.

La gira de octubre dejó a la Bicolor con preguntas sin respuesta y a Mano Menezes con la tarea de reconstruir credibilidad antes de que lleguen compromisos de mayor peso. Cardama, por su parte, ya emitió su veredicto: sin una renovación profunda en la conducción y sin una apuesta real por la formación, los resultados seguirán siendo el menor de los problemas.

PUBLICIDAD