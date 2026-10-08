BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones de ARMY marcarán este 8 de octubre antes de los conciertos del 9 y 10

Un afiche informativo detalla los horarios y puntos de Lima donde el colectivo ARMY realizará celebraciones y espectáculos de luces el 8 de octubre por el grupo BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada de BTS a Lima no se limita a las tres fechas programadas en el Estadio San Marcos. Después del esperado primer concierto realizado el miércoles 7 de octubre, la capital peruana tendrá este jueves 8 de octubre una jornada especial organizada alrededor de distintas actividades impulsadas por ARMY, justo en el día intermedio antes de los dos últimos shows del grupo.

Con RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook nuevamente en Lima para completar sus presentaciones del 9 y 10 de octubre, los seguidores peruanos aprovecharán esta pausa para continuar celebrando la presencia de los siete integrantes. La agenda contempla actividades al aire libre, intervenciones visuales y uno de los momentos más llamativos de esta semana: un espectáculo de 150 drones sobre la Costa Verde.

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La programación oficial y las iniciativas difundidas por los proyectos de fans convierten al 8 de octubre en una fecha particular dentro de la denominada semana BTS en Lima. Algunas actividades están concentradas específicamente en este jueves, mientras que otras permanecerán activas durante varios días.

Jin sorprendió a las ARMY peruanas durante el concierto del 7 de octubre al revelar que estudió español para comunicarse con ellas y cerrar su intervención con un particular mensaje. X.

Parapentes llevarán mensajes de BTS sobre la Costa Verde

Uno de los primeros momentos previstos para este 8 de octubre tendrá como escenario el cielo de Lima. Entre el mediodía y las 4 de la tarde, se tiene programada una actividad con parapentes sobre la Costa Verde, en la zona de Miraflores, que llevará mensajes relacionados con BTS y sus integrantes.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas por proyectos vinculados al fandom y busca convertir el paisaje limeño en otro espacio de celebración para el grupo surcoreano.

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A fan holds a portrait of a member of K‑pop group BTS as she waits for the BTS Comeback Drone Light Show ahead of the "BTS The Comeback Live Arirang" concert in Seoul, South Korea, March 20, 2026. REUTERS/Kim Hong‑Ji

La propuesta adquiere especial significado después del primer concierto, pues permite que la celebración continúe durante el día en distintos puntos de la ciudad, mientras miles de seguidores se preparan para regresar al Estadio San Marcos en las dos fechas restantes.

De acuerdo con la información difundida sobre la agenda de ARMY, los vuelos estaban previstos entre las 12:00 y las 16:00 horas, con mensajes dedicados a BTS y a sus integrantes sobre la Costa Verde.

Fans of Kpop group BTS wait for the BTS Comeback Drone Light Show ahead of the "BTS The Comeback Live Arirang” concert in Seoul, South Korea, March 20, 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji

El gran espectáculo de 150 drones será a las 8 de la noche

Pero uno de los momentos más esperados de la jornada llegará cuando caiga la noche. Para las 8:00 p. m. del jueves 8 de octubre, está programado un espectáculo de 150 drones sincronizados sobre la Costa Verde, una iniciativa que recibió autorización de las autoridades correspondientes.

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El espectáculo podrá apreciarse desde diferentes puntos de la zona, aunque se han señalado especialmente lugares como el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario como espacios desde los que el público podría tener una mejor perspectiva.

La iniciativa fue impulsada por BTS Perú y generó una importante respuesta entre los seguidores antes de recibir la autorización correspondiente. La propuesta fue presentada como un homenaje al grupo y como una manera de mantener viva la celebración durante el día que separa el primer concierto de las dos fechas finales.

El espectáculo también tiene un componente especial relacionado con Jimin, cuyo cumpleaños se celebra el 13 de octubre. Los proyectos de fans han aprovechado la visita del grupo a Lima para desarrollar distintas iniciativas vinculadas con el integrante.

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De esta manera, el cielo de la Costa Verde se convertirá en uno de los escenarios de la celebración de ARMY durante este jueves, en una jornada que no incluye un concierto de BTS, pero que sí mantiene la expectativa por las dos presentaciones que todavía quedan en Lima.

Drones form the image of a Kpop boy band BTS member V during the BTS Comeback Drone Light Show ahead of the “BTS The Comeback Live Arirang" concert in Seoul, South Korea, March 20, 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji

La ciudad también mantiene otras activaciones dedicadas a BTS

Aunque el 8 de octubre concentra actividades específicas como los parapentes y el espectáculo de drones, no será el único día en que Lima tendrá espacios intervenidos o iluminados en homenaje a BTS.

Una de las iniciativas que se mantiene durante esta semana es la denominada “Avenida BTS”, nombre temporal que recibió un tramo de la calle Sacramento, en Surco, como parte de las celebraciones por la llegada del grupo. La denominación estará vigente durante varios días y forma parte de las distintas acciones que buscan convertir diferentes puntos de Lima en espacios relacionados con la visita de los artistas.

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ARMY no se detiene tras el primer concierto de BTS: estas son las actividades que prepara Lima para este 8 de octubre. Captura: Lima ARMY en X.

El Arco Morisco, ubicado en el Parque de la Amistad, también forma parte de esta programación. Durante las noches, el monumento luce iluminación de color morado y cuenta con proyecciones vinculadas con BTS.

Asimismo, el Circuito Mágico del Agua presenta proyecciones inspiradas en el grupo en determinados horarios de la noche. Estas actividades no son exclusivas del jueves 8, sino que forman parte de una programación que se extiende durante varios días de la semana.

Esta diferencia es importante para entender la agenda: mientras algunas actividades fueron pensadas específicamente para este 8 de octubre, otras permanecen disponibles durante toda la semana de celebración por la presencia de BTS en Lima.

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ARMY no se detiene tras el primer concierto de BTS: estas son las actividades que prepara Lima para este 8 de octubre. Captura: Lima ARMY en X.

ARMY vive el día intermedio antes de los últimos conciertos

El 8 de octubre tiene, además, una característica especial para los seguidores peruanos: es el único día de esta serie en el que no hay una presentación de BTS en el Estadio San Marcos.

El primer concierto se realizó el 7 de octubre, dando inicio a la esperada serie de presentaciones en Lima. Después de esta primera fecha, ARMY tendrá un día para participar en las actividades organizadas en diferentes puntos de la capital antes de regresar al estadio para las dos últimas presentaciones.

Los siguientes conciertos están programados para el 9 y 10 de octubre, fechas en las que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volverán a encontrarse con el público peruano.

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Por ello, el jueves funciona como una especie de jornada intermedia dentro de la visita del grupo. No se trata de una pausa completa para ARMY, sino de un día en el que la celebración se traslada del escenario principal hacia las calles, la Costa Verde y otros espacios de Lima.

ARMY no se detiene tras el primer concierto de BTS: estas son las actividades que prepara Lima para este 8 de octubre. Captura: Lima ARMY en X.

BTS todavía tiene dos encuentros con ARMY en Lima

La expectativa por las actividades del jueves se suma a la emoción que dejó el primer concierto. Para muchos seguidores, el 8 de octubre representa una oportunidad para continuar disfrutando de la llegada de BTS a la capital sin que todavía haya terminado la serie de presentaciones.

Los integrantes RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook todavía tienen dos conciertos pendientes en Lima, programados para el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

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ARMY no se detiene tras el primer concierto de BTS: estas son las actividades que prepara Lima para este 8 de octubre. Captura: Lima ARMY en X.