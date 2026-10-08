Resultados La Tinka HOY 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

La Tinka realizó su sorteo este miércoles 7 de octubre de 2026. Revisa los seis números ganadores, los resultados de Sí o Sí y Boliyapa y cuánto acumula el Pozo Millonario para el próximo sorteo. América TV/ La Tinka.

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La Tinka realizó su sorteo del miércoles 7 de octubre de 2026 sin registrar un ganador del Pozo Millonario, que había acumulado S/31′503,945 para esta jornada. El sorteo se llevó a cabo la noche del miércoles y los resultados determinaron una nueva acumulación para la siguiente edición de la lotería.

La combinación ganadora del Pozo Millonario estuvo conformada por los números: 28, 38, 03, 04, 25 y 15. Ningún participante consiguió acertar las seis bolillas, por lo que el premio mayor quedó nuevamente vacante. Además, se registraron 8 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron un premio de S/5.000 cada uno.

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La Tinka HOY miércoles 7 de octubre: estos son los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: América TV.

Además del sorteo principal, la jornada incluyó las modalidades adicionales “Sí o Sí” y “Boliyapa”. En Sí o Sí, la bolilla ganadora fue la 42, que tuvo un ganador de S/50.000. Mientras que en Boliyapa, la bolilla extraída fue la 14. En esta modalidad se registraron 8 ganadores con cinco aciertos, según el resultado del sorteo.

De esta manera, el Pozo Millonario de La Tinka volvió a quedar sin ganador y el monto acumulado aumentó para el próximo sorteo. Tras la jornada del miércoles 7 de octubre, el premio mayor ascenderá a S/32′028,264 para la siguiente edición de la lotería.

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La Tinka HOY miércoles 7 de octubre: estos son los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: América TV.

¿Cuándo será el próximo sorteo de La Tinka?

El próximo sorteo de La Tinka se realizará el domingo 11 de octubre de 2026, con un Pozo Millonario de S/32′028,264. Los jugadores deberán registrar sus apuestas dentro del horario establecido por la lotería antes del cierre de ventas.

La transmisión de los sorteos de La Tinka se realiza a través de América Televisión y de las plataformas digitales oficiales, donde los jugadores pueden conocer las bolillas extraídas y los resultados de las diferentes modalidades. Los sorteos se realizan los miércoles y domingos.

La Tinka HOY miércoles 7 de octubre: estos son los números ganadores y el nuevo Pozo Millonario. Captura: América TV.

Los ganadores tienen plazos distintos según el monto del premio

Las personas que obtienen un premio en La Tinka deben tener en cuenta que el tiempo para solicitar el cobro no es el mismo en todos los casos.

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Los premios superiores a S/5.000 y menores a S/1 millón pueden reclamarse dentro de los 30 días posteriores al sorteo correspondiente.Quienes obtienen un premio mayor a S/1 millón cuentan con 90 días para realizar el trámite de cobro.

En cambio, los premios inferiores a S/5.000 tienen un plazo de 180 días. Todos esos períodos se calculan en días naturales y comienzan al día siguiente de la realización del sorteo.

La diferencia entre los plazos obliga a los jugadores a revisar con atención los resultados. El vencimiento de ese período puede impedir el cobro de una apuesta ganadora.

La apuesta mínima cuesta cinco soles y requiere seis números

La mecánica de La Tinka consiste en seleccionar seis números sin repetir dentro de la cartilla disponible. La apuesta mínima tiene un valor de cinco soles.

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El jugador puede elegir manualmente su combinación o utilizar la alternativa “Al Azar”, mediante la cual el sistema asigna los números de manera automática.

Si el participante detecta un error antes de finalizar la operación, puede borrar la selección y armar una nueva jugada. Después debe confirmar la compra mediante el botón indicado en la plataforma.

Las máquinas de la lotería La Tinka se preparan para el sorteo de sus números ganadores en un estudio de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener el Pozo Millonario, la apuesta debe coincidir con los seis números extraídos en el sorteo. La lotería también contempla recompensas para quienes aciertan una parte de la combinación.

Los jugadores con tres, cuatro o cinco aciertos pueden recibir premios que van de cinco a 50.000 soles, según la categoría alcanzada. Con dos números acertados, el sistema puede otorgar una jugada gratuita o una promoción de dos por uno.

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La publicación de los resultados y de los registros audiovisuales de los sorteos permite a los participantes verificar las combinaciones difundidas tras cada jornada.

El público de un sorteo de La Tinka celebra mientras los presentadores anuncian los números ganadores bajo una lluvia de confeti y fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño del pozo puede atraer más apuestas

Los acumulados elevados suelen despertar mayor interés entre los jugadores, aunque el aumento de participantes no modifica las probabilidades de una jugada individual.

Una mayor cantidad de apuestas sí puede elevar la posibilidad de que, si alguien obtiene la combinación ganadora, deba compartir el premio con otros participantes que hayan acertado los mismos números.

El texto difundido sobre el juego advierte que concentrarse solo en los pozos altos puede llevar a expectativas poco realistas y a un mayor gasto en boletos. El premio mayor, además, está sujeto a una retención impositiva de 10%.

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Un set de televisión muestra las seis máquinas de sorteo de La Tinka listas para el juego del Pozo Millonario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información proporcionada indica que acertar el Pozo Millonario con una única jugada tiene una probabilidad de 1 en 8.145.060. Ese cálculo se presenta como el resultado de elegir seis números sin que el orden altere la combinación.

También se mencionan probabilidades para los premios secundarios. Acertar cinco números más la Boliyapa tendría una posibilidad de 1 en 1.357.510, mientras que cuatro y tres aciertos registrarían opciones de 1 en 7.332 y 1 en 224, respectivamente.

La compra de más boletos o las apuestas combinadas incrementan la cantidad de combinaciones jugadas, pero no eliminan la baja probabilidad asociada al premio principal.

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Una presentadora señala las esferas durante el sorteo en vivo de la lotería Tinka en Perú, ante la vista de un público entusiasta y bajo una lluvia de confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tinka realiza sus sorteos los miércoles y domingos a las 22.50. El Pozo Millonario volverá a estar en juego el 23 de septiembre, luego de que la combinación del último domingo quedara sin un acierto completo.

Probabilidades

La probabilidad de acertar los 6 números para ganar el Pozo Millonario de La Tinka es de 1 en 12,271,512 (o aproximadamente un 0.00000815%), calculada sobre el total de 50 bolillas disponibles en su formato estándar. Para poner esa cifra en perspectiva matemática, una persona tiene más probabilidades de ser alcanzada por un rayo a lo largo de su vida o de tener sextillizos que de llevarse el premio mayor con un solo boleto de seis números.

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No obstante, las probabilidades de obtener algún premio menor aumentan considerablemente conforme se reducen los aciertos necesarios. Las opciones de acertar 5 números (para un premio fijo de S/ 5,000) son de 1 en 46,508, mientras que para 4 aciertos (S/ 100) la probabilidad es de 1 en 900. Al incluir las opciones de menor rango (como acertar 2 o 3 números que otorgan jugadas gratis o montos menores), la probabilidad global de obtener cualquier tipo de retorno por cada boleto jugado es de aproximadamente 1 en 13.

Las loterías más famosas del mundo

Una tienda de conveniencia exhibe un letrero que muestra el premio mayor del Powerball, el martes 11 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Las loterías de Estados Unidos lideran el panorama global gracias a pozos multimillonarios que rompen récords de forma recurrente. Powerball encabeza la lista tras haber entregado el acumulado más grande de la historia, superando los 2000 millones de dólares, mientras que Mega Millions se mantiene como su principal competidor con premios acumulados que frecuentemente traspasan los 1000 millones de dólares. La enorme participación popular y el diseño de sus sorteos permiten que estas jugadas alcancen cifras extraordinarias, posicionándolas como el principal referente del sector a nivel mundial.

En el continente europeo, EuroMillions y Eurojackpot destacan por su alcance multinacional y por ofrecer bolsas de premios sujetas a límites máximos estipulados. A ellas se suman sorteos tradicionales como el Sorteo Extraordinario de Navidad en España —famoso por repartir una enorme masa total de dinero entre miles de boletos— y el SuperEnalotto de Italia, reconocido por sus extensos periodos de acumulación. En América Latina, la Mega-Sena de Brasil sobresale como el sorteo más importante de la región, alcanzando sus mayores picos de popularidad y montos a través de su edición especial de fin de año.

Precios de las loterías en Sudamérica

Las loterías de Sudamérica tienen precios muy distintos según el país y la modalidad. Entre los juegos de pozo acumulado más conocidos, una apuesta básica de Quini 6 cuesta $4.000 argentinos; la Mega-Sena de Brasil vale R$6; el Baloto de Colombia cuesta $6.000 colombianos, con una opción adicional de Revancha por $3.000; y La Tinka de Perú tiene un valor mínimo de S/5. En Uruguay, el juego 5 de Oro cuesta $50 uruguayos, mientras que sumar la modalidad Revancha eleva el valor a $70.

La comparación debe hacerse con cautela, ya que los montos están expresados en monedas locales, con niveles de ingresos y cotizaciones diferentes. Además, cada sorteo ofrece mecánicas propias: algunos incluyen modalidades extra, apuestas múltiples o juegos secundarios que modifican el costo final del ticket. Los valores relevados corresponden a las apuestas básicas vigentes al 7 de octubre de 2026.