Perú

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

El candidato de Renovación Popular lidera el conteo con 27,735% de los votos y mantiene una ventaja de casi 10 puntos sobre su principal competidor

Quién es Peter Omar Jaime Cori, el virtual alcalde de San Martín de Porres| Foto: Facebook de Peter Omar Jaime
Quién es Peter Omar Jaime Cori, el virtual alcalde de San Martín de Porres| Foto: Facebook de Peter Omar Jaime
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Peter Omar Jaime Cori, candidato de Renovación Popular Perú, se perfila como virtual alcalde de San Martín de Porres al obtener el 27,735% de los votos válidos, de acuerdo con el último reporte de la ONPE. Con el 91,657% de las actas contabilizadas, aventaja por 9,919 puntos porcentuales al postulante de Partido Democrático Somos Perú, que registra el 17,816%.

El conteo, actualizado el 8 de octubre de 2026, incluye 1.637 actas contabilizadas de un total de 1.786. Quedan 149 actas, equivalentes al 8,343%, para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), mientras que no hay actas pendientes.

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De confirmarse la tendencia tras la revisión de las actas restantes y la proclamación electoral, Peter Omar Jaime Cori asumirá la conducción de uno de los distritos con mayor población de Lima.

Una mujer deposita un papel en una urna con el logotipo de la ONPE frente a dos personas en una mesa y una bandera de Perú
Una electora deposita su voto en una urna de la ONPE durante las elecciones regionales y municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil y hoja de vida del virtual alcalde

Peter Omar Jaime Cori nació el 28 de diciembre de 1982 en San Martín de Porres, distrito al que busca gobernar durante el próximo periodo municipal. El abogado postuló a la alcaldía distrital por Renovación Popular Perú, organización con la que figura como coordinador distrital durante 2025, según su declaración jurada de hoja de vida presentada ante las autoridades electorales.

Su eventual llegada al municipio se produce después de una elección con una disputa cerrada por el segundo lugar.

Jaime Cori obtuvo el grado de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas en 2010 en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil. Un año después, en 2011, alcanzó el título profesional de abogado en la misma casa de estudios.

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En su hoja de vida también declaró estudios de posgrado en Derecho Administrativo Económico en la Universidad Continental. El documento indica que dichos estudios no fueron concluidos.

El abogado de Renovación Popular lidera el conteo con 27,735% de los votos y mantiene una ventaja de casi 10 puntos sobre su principal competidor
El abogado de Renovación Popular lidera el conteo con 27,735% de los votos y mantiene una ventaja de casi 10 puntos sobre su principal competidor| Foto: Facebook de Peter Omar Jaime

Su formación jurídica se relaciona con las responsabilidades que desempeñó en gobiernos locales. Entre 2024 y 2025 ocupó el cargo de gerente de Asesoría Jurídica en la Municipalidad Distrital de Chaclacayo. Antes, durante 2023, fue asesor de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Chosica, en Lurigancho.

Relación con la política

Respecto de su trayectoria partidaria, declaró que renunció en 2024 a Avanza País - Partido de Integración Social y a Alianza para el Progreso. Posteriormente, ejerció como coordinador distrital de Renovación Popular durante 2025, antes de postular a la alcaldía de San Martín de Porres.

Además, consigna que Jaime Cori trabajó como asesor en el Congreso de la República entre 2023 y 2024. También registra una experiencia como asesor en la inmobiliaria MBVO SAC durante 2019.

En su declaración patrimonial, Jaime Cori reportó ingresos totales por S/ 83.957,86 durante el año fiscal 2025. De ese monto, S/ 10.728,93 correspondieron a remuneración bruta anual en el sector público y S/ 73.228,93 a renta por ejercicio individual de su profesión u otras actividades independientes.

El candidato también declaró titularidad de acciones o participaciones en el Estudio Jurídico Jaime & Gagliardi Abogados y Asociados SAC.

¿Desde cuándo inicia su gestión?

Peter Omar Jaime Cori asumirá la alcaldía de San Martín de Porres el 1 de enero de 2027. El abogado de Renovación Popular Perú iniciará así un periodo municipal de cuatro años.

La gestión se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Durante ese plazo, el eventual alcalde estará acompañado por los regidores elegidos en los comicios municipales del 4 de octubre de 2026.

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