Perú

¿Por qué V de BTS dice “causa”? El origen de la palabra peruana que conquistó al cantante surcoreano

El artista sorprendió a su fandom con la frase “¿Qué fue?, causa” y luego la repitió al saludar al público en su primera presentación en Lima

Kim Taehyung en una escalera de caracol junto a un plato de causa limeña, publicaciones de redes sociales y dos figuras animadas
El cantante Kim Taehyung, integrante de BTS, difunde la gastronomía y la jerga de Perú tras consultar sobre la causa limeña en sus redes sociales. (Infobae Perú/IG:V/Perúmuchogusto)
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V (Kim Taehyung), integrante de la agrupación surcoreana BTS, convirtió en tendencia una palabra del habla popular peruana tras pedirle a sus seguidores que le explicaran qué era la causa limeña. El pedido, formulado en agosto pasado a través de su cuenta en la red social Weverse, derivó en que el cantante adoptara el término “causa” como una de sus expresiones favoritas durante su primera visita a Lima, según consignó Andina.

La solicitud de V generó la respuesta de Perú, Mucho Gusto, la feria gastronómica organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), que aprovechó la mención del artista para explicar el origen del plato en sus redes sociales. “Con papa amarilla, ají amarillo y limón como protagonistas, la causa es uno de esos platos que reflejan la variedad y creatividad de nuestra gastronomía”, detalló la entidad en Instagram.

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RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentarán en el Estadio San Marcos como parte de BTS World Tour ‘ARIRANG’.
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Del plato a la jerga

Poco después del intercambio inicial, una seguidora del cantante le facilitó un listado de expresiones y jergas peruanas, entre las que figuraba “causa” como sinónimo de “amigo”. El dato llamó la atención de V, quien decidió incorporar la palabra a su vocabulario cotidiano en redes sociales.

Días más tarde, el artista surcoreano sorprendió a su fandom con la frase “¿Qué fue?, causa”, que acompañó una publicación con fotografías suyas. La expresión volvió a aparecer durante la primera presentación de BTS en el Estadio San Marcos, en Lima, cuando V saludó a sus seguidoras con un “¡Hola, causas!”, gesto que terminó de instalar el término entre su comunidad de fans.

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BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.
BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.

Dos orígenes distintos para una misma palabra

De acuerdo con la lingüista peruana Martha Hildebrandt, autora de la obra 1000 palabras y frases peruanas (2011), el término “causa” como sinónimo de amigo proviene del castellano antiguo de origen latino, derivado de la reducción de “encausado”, es decir, “procesado penalmente”. Según precisa la autora, este uso con sentido de “amigo, camarada” se consolidó recién durante el siglo XX en el habla popular y familiar peruana.

El otro significado de la palabra, el que corresponde al plato frío de papa amarilla, limón y ají que adoptó V, tiene un origen completamente distinto. Hildebrandt explica que proviene del quechua káwsay, que significa “subsistencia” o “vida”, y que constituye un simple homónimo del término castellano utilizado para referirse a un amigo.

La causa de atún tiene raíces profundas en la gastronomía peruana, con una historia que data de la Guerra del Pacífico. Su nombre proviene de las ventas de comida realizadas por mujeres durante el conflicto, que apoyaban a las tropas con el grito de "Por la causa limeña". (Marca Perú)
La causa de atún tiene raíces profundas en la gastronomía peruana, con una historia que data de la Guerra del Pacífico. Su nombre proviene de las ventas de comida realizadas por mujeres durante el conflicto, que apoyaban a las tropas con el grito de "Por la causa limeña". (Marca Perú)

¿Qué dice el Diccionario de Peruanismos?

El Diccionario de Peruanismos (DiPerú) complementa la explicación etimológica al ofrecer dos acepciones para la palabra. La primera remite al puré denso de papa amarilla que caracteriza al plato tradicional, mientras que la segunda recoge el uso popular del término como equivalente de “pata”, es decir, amigo cercano.

Con la adopción espontánea de esta palabra por parte de uno de los integrantes más populares de BTS, el término “causa” ganó visibilidad entre un público internacional que, hasta antes del episodio, desconocía la doble acepción que tiene en el habla cotidiana peruana.

Captura de pantalla de la página web del Diccionario de peruanismos en línea con el texto de la entrada para la palabra causa
El portal del Diccionario de peruanismos muestra la entrada de la palabra causa con sus definiciones y ejemplos de uso en el habla popular. (Agencia Andina)

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