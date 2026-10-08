Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Jesús Maldonado encabeza la elección para la alcaldía de San Juan de Lurigancho con el 45,774% de los votos según el reporte de la ONPE. (Andina)

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Jesús Maldonado se perfila como virtual alcalde de San Juan de Lurigancho tras liderar la votación distrital con 45,774% de los sufragios, según el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizado al 7 de octubre a la 13:26. El candidato de Partido Democrático Somos Perú obtuvo 243.705 votos, con 91,908% de las actas contabilizadas.

La ventaja sobre el segundo lugar supera los 35 puntos porcentuales. Avanza País - Partido de Integración Social, con Héctor Joaquín Alejandro Bustamante como candidato, registró 10,395% de los votos, equivalente a 55.344 sufragios. Alianza para el Progreso, encabezada por Juan Valentín Navarro Jiménez, quedó tercera con 10,221%, o 54.415 votos.

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Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2023-2026, alcanzó la primera ubicación de la lista de Somos Perú luego de que César André Usquiano Maldonado, candidato inicial a la alcaldía y sobrino suyo, renunciara a la postulación durante la campaña electoral.

De confirmarse los resultados, Maldonado retornará al sillón municipal tras una trayectoria política que incluye dos periodos como regidor, candidaturas previas a la alcaldía y una postulación al Congreso.

El candidato Héctor Joaquín Alejandro Bustamante, de Avanza País, se ubicó en el segundo lugar del conteo municipal con el 10,395% de los sufragios.

Fue regidor

La trayectoria política de Jesús Maldonado en San Juan de Lurigancho comenzó en 2006, cuando fue elegido regidor por la Alianza Electoral Unidad Nacional para el periodo 2007-2010.

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Cuatro años después, obtuvo una nueva regiduría, esta vez por el Partido Popular Cristiano (PPC), cargo que ejerció hasta 2014. Según la información difundida oficialmente, su actividad política en el distrito se extiende por casi dos décadas.

Su primera candidatura a la alcaldía de San Juan de Lurigancho ocurrió en 2018, bajo la agrupación Somos Perú. En esa elección fue derrotado por Álex Gonzales. Dos años más tarde postuló al Congreso en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020, sin alcanzar una curul.

El actual alcalde logró llegar al municipio en los comicios de 2022, también con Somos Perú, y asumió el cargo en 2023. En el proceso electoral de 2026 figuró inicialmente como primer regidor de la lista que llevaba como candidato a su sobrino, César Usquiano.

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El cambio en la postulación permitió que Maldonado asumiera la candidatura a la alcaldía, luego de la renuncia del titular de la fórmula. El texto de ONPE señala que una situación similar se registró en otros distritos de Lima, entre ellos El Agustino.

La trayectoria de Jesús Maldonado en San Juan de Lurigancho comenzó en 2006, año en el que fue elegido regidor por la Alianza Electoral Unidad Nacional.

Los desalojos y el comercio ambulatorio

Durante su administración, Maldonado impulsó operativos de recuperación de espacios ocupados por comerciantes informales y establecimientos sin autorización.

En 2023, Josefina Pinto presentó una denuncia penal contra el alcalde por presunto abuso de autoridad y usurpación. La denuncia coincidió con el inicio de los operativos municipales. Consultada por El Comercio, la municipalidad sostuvo que ese expediente, al igual que otras investigaciones fiscales, tuvo origen en los desalojos.

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En mayo de 2024 se añadió una investigación fiscal por presunto hurto agravado y usurpación. El caso también estuvo vinculado, según el texto, a las acciones municipales para recuperar espacios públicos.

Las intervenciones alcanzaron distintas zonas del distrito. TV Perú informó en febrero de 2024 sobre el retiro de cientos de vendedores en la avenida Los Jardines Oeste. En mayo, comerciantes del mercado San Rafael solicitaron una reunión con el alcalde después de un desalojo, según La República.

En julio de ese año, el procurador municipal Rafael Chacón Saravia defendió el retiro de comerciantes de Canto Grande al sostener que el terreno era propiedad del Estado. En junio, más de 180 mercados cerraron y marcharon contra la gestión municipal, con pedidos de revocatoria. RPP informó en septiembre sobre otro operativo cerca del mercado San Hilarión, donde fueron retirados más de cien ambulantes y se denunciaron hechos de violencia.

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