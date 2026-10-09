Perú

Más de 50 familias temen que El Niño provoque el colapso de la ribera del río Rímac y ponga en riesgo sus viviendas

Vecinos del Malecón Rímac, en San Martín de Porres, advierten que los daños registrados en 2017 siguen sin repararse y exigen obras de contención para proteger sus viviendas ante eventuales crecidas del río

Río Rímac: aumento del caudal se debe a las intensas lluvias que se sigue registrando en la capital. (Andina)
Río Rímac: aumento del caudal se debe a las intensas lluvias que se sigue registrando en la capital. (Andina)
Guardar

El temor a perder parte de sus viviendas mantiene en alerta a más de 50 familias del Malecón Rímac, en San Martín de Porres. Los residentes de las cuadras 17 y 18 piden que las autoridades refuercen la ribera y ejecuten trabajos de descolmatación antes de que una eventual crecida del río Rímac, asociada al fenómeno El Niño, agrave el deterioro de la zona.

La preocupación tiene un antecedente concreto. En 2017, el aumento del caudal destruyó un polideportivo y afectó la pista de la avenida. Desde entonces, según los vecinos, el espacio continúa sin recuperar la infraestructura que antes protegía el terreno, mientras la cercanía del río alimenta el temor de que una nueva emergencia provoque más daños.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas por RPP Noticias, la dirigente vecinal Gladys Villegas alertó que la pérdida de suelo podría dejar a los habitantes al borde de un desnivel peligroso. La comunidad reclama una intervención que permita recuperar las áreas afectadas y reducir la exposición de sus viviendas frente a futuras crecidas.

Trabajos de enrocado en la ribera del río Rímac
El enrocado de las márgenes busca controlar la erosión y encauzar el caudal ante eventuales incrementos del volumen de agua. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

Vecinos denuncian abandono de la ribera del río Rímac tras perder pista y cerco de protección

El tramo que concentra los reclamos se encuentra en la parte baja del puente Dueñas, donde la ribera colinda directamente con las viviendas. Los residentes sostienen que la desaparición de la pista y de las estructuras de protección dejó el sector en condiciones precarias, sin una barrera que les brinde tranquilidad ante el aumento del caudal.

PUBLICIDAD

La emergencia de 2017 marcó un antes y un después para la comunidad. La fuerza del agua destruyó un polideportivo y dañó parte de la vía, pero las familias aseguran que los espacios afectados permanecen sin una recuperación integral. La situación preocupa especialmente ante la posibilidad de que las lluvias incrementen el volumen del río.

A la pérdida de infraestructura se sumaron problemas en el entorno. Villegas explicó que el área quedó expuesta a la acumulación de residuos y al abandono, factores que, según denunció, afectan la convivencia y la seguridad de quienes viven en el lugar. La ausencia del cerco perimétrico también forma parte de las deficiencias que los residentes piden solucionar.

La dirigente atribuyó parte del deterioro a la construcción del proyecto Línea Amarilla. Según su versión, durante esas obras se retiraron las rocas que conformaban el enrocado de protección de la ladera. La comunidad sostiene que, desde entonces, no se restituyeron los elementos que resguardaban el borde del río y el terreno próximo a las casas.

Trabajos de enrocado en la ribera del río Rímac
Las labores de limpieza y descolmatación se ejecutan a lo largo de 10 kilómetros del cauce, en zonas consideradas de alta vulnerabilidad. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

Piden obras urgentes para evitar que el río siga erosionando la ribera

El riesgo que describen los habitantes va más allá de los daños materiales. La erosión de la margen podría reducir el terreno disponible junto a las viviendas y comprometer el espacio que todavía queda entre las casas y el cauce. Por ello, los residentes consideran urgente que se evalúe la zona y se ejecuten obras de contención.

“Vamos a quedar en un abismo nosotros”, advirtió Villegas al referirse a las consecuencias que tendría el colapso del tramo restante de la pista. La dirigente teme que el agua vuelva a socavar la ribera y provoque una pérdida adicional de suelo, con consecuencias para las familias que permanecen en el sector.

Trabajos de enrocado en la ribera del río Rímac
Maquinaria pesada trabaja en distintos tramos del río Rímac para ampliar la caja hidráulica y reducir el riesgo de desbordes durante las lluvias. - Crédito: Municipalidad Metropolitana de Lima

Los vecinos solicitan que las autoridades prioricen trabajos de reforzamiento y recuperación de la infraestructura dañada. También piden labores de descolmatación que contribuyan a mantener el cauce en condiciones adecuadas. Su preocupación aumenta ante la proximidad de los meses en los que suelen registrarse incrementos del caudal del río Rímac.

Villegas cuestionó la falta de respuestas de las autoridades municipales y pidió que el Gobierno intervenga para proteger a la población. “El gobierno tiene en sus manos protegernos y eso es lo que estamos esperando ahorita”, declaró, al insistir en que las familias necesitan acciones concretas antes de que se produzcan nuevos daños.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoRío RímacSan Martín de Porresperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”

La capitana de la ‘bicolor’ destacó el esfuerzo de sus compañeras y la fortaleza del grupo para superar las dificultades que afrontaron durante el proceso

Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”

Cienciano se reencuentra con el triunfo en Torneo Clausura de Liga 1 2026: se impuso a CD Moquegua con goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés

El ‘papá’ acaba de recuperarse en un tramo decisivo de la temporada, tras llevarse por delante a su oponente de turno, en condición de visitante. El ecuatoriano Garcés trascendió por su aportación en ambas dianas

Cienciano se reencuentra con el triunfo en Torneo Clausura de Liga 1 2026: se impuso a CD Moquegua con goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés

Caso Liceo Naval: abogado de víctima es hijo de quien defiende a implicado que salió del país, revela Beto Ortiz

El periodista cuestionó un posible conflicto de intereses por el vínculo familiar entre ambos letrados y pidió a especialistas en derecho que aclaren si esta situación es legalmente admisible

Caso Liceo Naval: abogado de víctima es hijo de quien defiende a implicado que salió del país, revela Beto Ortiz

Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?

El jugador regresó de la gira con la Selección sin lesiones graves, pero el cuerpo técnico de Pablo Guede monitorea su estado físico antes de decidir si lo pone desde el arranque este domingo en Cusco

Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras victoria ante Venezuela por fecha 2

El equipo de Martín Escudero logró su segunda victoria al hilo en el certamen tras victorias frente a Chile y Venezuela. Y así van los grupos antes de la jornada 3 del torneo

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras victoria ante Venezuela por fecha 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

ENTRETENIMIENTO

Show de drones para BTS convocó a una multitud en Miraflores y Barranco: estas son las figuras que aparecieron en el cielo limeño

Show de drones para BTS convocó a una multitud en Miraflores y Barranco: estas son las figuras que aparecieron en el cielo limeño

Jin de BTS sorprende a ARMY en pleno concierto y habla en español: “Lo estudié por ustedes y el ceviche es delicioso”

Resultados La Tinka HOY 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

Army day por BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones marcarán este 8, 9 y 10 de octubre

RM de BTS visitó la Huaca Pucllana en Lima y sorprendió con un chullo de diseños andinos

DEPORTES

Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”

Camila Monge y su mensaje tras vencer a Venezuela: “Perú es clave y tenemos que seguir hacia adelante”

Cienciano se reencuentra con el triunfo en Torneo Clausura de Liga 1 2026: se impuso a CD Moquegua con goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés

Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras victoria ante Venezuela por fecha 2

Perú 3-1 Venezuela: resumen del triunfazo ‘bicolor’ por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026